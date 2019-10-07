Суд отклонил иск ОНК к "Крестам" из-за прерывания беседы с обвиняемым

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Колпинский районный суд Петербурга отказал в удовлетворении иска членов городской Общественной наблюдательной комиссии к администрации СИЗО-1 ("Кресты") о прерывании беседы с обвиняемым в теракте в петербургском метро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Иск членов ОНК Петербурга Яны Теплицкой и Романа Ширшова к ФКУ СИЗО-1 РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти о признании незаконным прерываниям беседы в ходе визита 20 апреля 2019 года оставить без удовлетворения", - объявила судья Светлана Суворова.

Старший юрист института права и публичной политики Григорий Вайпан, представляющий интересы истцов, заявил, что планирует обжаловать решение Колпинского районного суда в вышестоящей инстанции.

Ранее Теплицкая сообщала, что судебное разбирательство связано с прерыванием беседы с предполагаемым организатором теракта Аброром Азимовым. По ее словам, судебное разбирательство с СИЗО-1 является попыткой "что-то сделать с недавними изменениями в 76-м федеральном законе", которые, по ее утверждению, запретили членам ОНК обсуждать с заключенными применение к ним силы вне мест принудительного содержания.

Как ранее заявили в судебном заседании представители СИЗО-1, они считают, что беседа членов ОНК с Азимовым выходила за рамки их полномочий, так как касалась не темы соблюдения прав заключенных, а действий, совершенных еще до задержания Азимова.