Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-07T16:18Z
https://ria.ru/20191007/1559515262.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/79958/02/799580229_0:222:3072:1950_1036x0_80_0_0_7bbd87944ffc5e9835d76474cff0c486.jpg
РИА Новости

Суд отклонил иск ОНК к "Крестам" из-за прерывания беседы с обвиняемым

16:18 07.10.2019
185
© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкСИЗО №1 "Кресты" в Санкт-Петербурге
СИЗО №1 Кресты в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
СИЗО №1 "Кресты" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Колпинский районный суд Петербурга отказал в удовлетворении иска членов городской Общественной наблюдательной комиссии к администрации СИЗО-1 ("Кресты") о прерывании беседы с обвиняемым в теракте в петербургском метро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Иск членов ОНК Петербурга Яны Теплицкой и Романа Ширшова к ФКУ СИЗО-1 РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти о признании незаконным прерываниям беседы в ходе визита 20 апреля 2019 года оставить без удовлетворения", - объявила судья Светлана Суворова.
Старший юрист института права и публичной политики Григорий Вайпан, представляющий интересы истцов, заявил, что планирует обжаловать решение Колпинского районного суда в вышестоящей инстанции.
Ранее Теплицкая сообщала, что судебное разбирательство связано с прерыванием беседы с предполагаемым организатором теракта Аброром Азимовым. По ее словам, судебное разбирательство с СИЗО-1 является попыткой "что-то сделать с недавними изменениями в 76-м федеральном законе", которые, по ее утверждению, запретили членам ОНК обсуждать с заключенными применение к ним силы вне мест принудительного содержания.
В исправительной колонии
12 августа, 13:06РИА Новости
ОНК предложила создать рабочую группу по защите прав заключенных
Как ранее заявили в судебном заседании представители СИЗО-1, они считают, что беседа членов ОНК с Азимовым выходила за рамки их полномочий, так как касалась не темы соблюдения прав заключенных, а действий, совершенных еще до задержания Азимова.
Третьего апреля 2017 года в Санкт-Петербурге в вагоне поезда метрополитена на перегоне станций "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел подрыв самодельного взрывного устройства. В результате теракта погибли 15 человек и сам террорист-смертник, пострадали несколько десятков. Всего по делу о теракте арестованы 11 человек.
400000
Обсудить 0
Аброр АзимовОНКРоссияСанкт-ПетербургОбществоПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК завел второе дело на подмосковного угонщика машины с ребенком
РИА
Новости
Инспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования
"КамАЗ" сбил сотрудника ДПС на трассе под Кировом
ДТП с автобусом в Алабяно-Балтийском тоннеле
Мосгортранс сообщил подробности происшествия в Алабяно-Балтийском тоннеле
Здание Московского городского суда
Суд признал законным приговор толкнувшему полицейского на акции 27 июля
Лента
новостей
Концепт высокоскоростного поезда для России
В РЖД рассказали о четырех вариантах трассы ВСМ Москва-Петербург
Шеврон поисково-спасательного отряда Лиза Алерт
Доктор наук заблудился в калужском лесу и погиб
Полиция
Иркутская полиция начала проверку после пожара в машине ППС с задержанными
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Башкирии следователи проверят историю с развращением девочки в магазине
Автомобиль Следственного комитета РФ
На жителя Ростовской области завели дело после жестокого убийства девушки
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время встречи в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 27 мая 2019
Макей: Белоруссия не хочет оказаться на острие противостояния России и НАТО
Спортивный зал
СК проверит данные о новгородском школьнике, сломавшем руки на физкультуре
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин призвал учесть в проекте о врачебных ошибках мнение всех сторон
Здание Московского городского суда
У здания Мосгорсуда задержали фигурантов дела о массовых беспорядках
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:19Большинство журналистов в России не хотят переезжать, показало исследование
08:12В России появится новая возрастная маркировка
08:11Ночь на вторник в Москве стала самой холодной с начала осени
08:07В Москве во вторник ожидается мокрый снег
07:52Женщины смогут бесплатно пройти маммографию в московских больницах
07:51В Шотландии мужчина заснул в такси и оказался на другом конце страны
07:25Судно под флагом Гонконга село на мель в Приморье
07:16В Магадане объявлено штормовое предупреждение
07:14Роспотребнадзор дал советы, как правильно совершать интернет-покупки
07:08В Приамурье установили мемориальную доску убитому пауэрлифтеру Драчеву
07:03Составлен рейтинг лучших оздоровительных курортов России для отдыха осенью
06:57СМИ: более 70 тысяч человек пострадали от жары в летний период в Японии
06:56В Якутии пенсионер перевел телефонным мошенникам миллион рублей
06:47Водитель катера, врезавшегося в баржу на Телецком озере, был пьян
06:17Штайнмайера удивила реакция украинцев на его формулу в отношении Донбасса
06:15Япония заявила протест КНДР из-за столкновения судна с патрульным кораблем
06:15Эксперты рассказали, где российские туристы собираются встретить Новый год
06:10Пилоты авиалайнера сняли на видео запуск американской баллистической ракеты
05:15Сирийские саперы в Идлибе уничтожили пещеру, служившую убежищем боевикам
05:14Наталья Бочкарева вышла на связь после слухов об исчезновении
Лента новостейМолния