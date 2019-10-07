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РИА Новости

В РЖД рассказали о четырех вариантах трассы ВСМ Москва-Петербург

16:20 07.10.2019
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© Предоставлено компанией «Скоростные магистрали»Концепт высокоскоростного поезда для России
Концепт высокоскоростного поезда для России
© Предоставлено компанией «Скоростные магистрали»
Концепт высокоскоростного поезда для России. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. РЖД рассматривают четыре варианта трассы высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург, сообщил начальник центра организации скоростного и высокоскоростного сообщения РЖД Дмитрий Катцын.
В понедельник в Совете Федерации проходит заседание временной комиссии СФ по осуществлению парламентского контроля за ходом реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года в части транспортной инфраструктуры. В частности, обсуждается создание ВСМ.
"По Москва-Нижний Новгород проектирование завершено и получено положительное заключение Главгосэкспертизы, по Санкт-Петербург-Москва, где мы только готовимся к проектированию, рассматриваем четыре варианта трассы", - сообщил Катцын, выступая в Совфеде.
По его словам, один вариант соответствует обоснованию инвестиций, второй - его незначительно уточняет с учетом произошедших за 10 лет изменений. "Два других варианта - оба в приближении к Великому Новгороду - один из них проходит через особо охраняемые природные зоны, другой обходит их", - добавил глава центра.
Макет скоростного поезда на открытии информационного центра ВСМ Москва – Казань в городе Казани
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Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. РЖД в последние годы готовили в качестве пилотного проекта ВСМ Москва-Казань стоимостью около 1,7 триллиона рублей. Однако в текущем году президент России Владимир Путин, руководствуясь соображениями целесообразности, одобрил проектирование ВСМ между Москвой и Петербургом. РЖД занялись и этим проектом.
Вице-премьер Максим Акимов говорил журналистам, что ориентировочная стоимость ВСМ в Петербург оценивается в 1,5 триллиона рублей и трасса может пройти через Великий Новгород. Проектирование ВСМ Москва-Санкт-Петербург может занять три года, а строительство - до пяти лет, говорил журналистам замминистра транспорта РФ Владимир Токарев.
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