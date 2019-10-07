В РЖД рассказали о четырех вариантах трассы ВСМ Москва-Петербург

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. РЖД рассматривают четыре варианта трассы высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург, сообщил начальник центра организации скоростного и высокоскоростного сообщения РЖД Дмитрий Катцын.

В понедельник в Совете Федерации проходит заседание временной комиссии СФ по осуществлению парламентского контроля за ходом реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года в части транспортной инфраструктуры. В частности, обсуждается создание ВСМ.

"По Москва-Нижний Новгород проектирование завершено и получено положительное заключение Главгосэкспертизы, по Санкт-Петербург-Москва, где мы только готовимся к проектированию, рассматриваем четыре варианта трассы", - сообщил Катцын, выступая в Совфеде.

По его словам, один вариант соответствует обоснованию инвестиций, второй - его незначительно уточняет с учетом произошедших за 10 лет изменений. "Два других варианта - оба в приближении к Великому Новгороду - один из них проходит через особо охраняемые природные зоны, другой обходит их", - добавил глава центра.

Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. РЖД в последние годы готовили в качестве пилотного проекта ВСМ Москва-Казань стоимостью около 1,7 триллиона рублей. Однако в текущем году президент России Владимир Путин, руководствуясь соображениями целесообразности, одобрил проектирование ВСМ между Москвой и Петербургом. РЖД занялись и этим проектом.