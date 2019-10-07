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РИА Новости

В Минсельхозе заявили об известности региональных брендов за рубежом

15:42 07.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМолочная продукция российского производства
Молочная продукция российского производства
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости/Прайм. Региональные российские бренды продуктов питания становятся известными не только внутри России, но и за рубежом, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев во время посещения гастрономического фестиваля "Золотая осень".
"Вы видите, какое большое количество у нас сельхозтоваропроизводителей, все они славны своими товарами, своими продуктами. Есть региональные бренды, которые стали известны не только в Москве, уже и за рубежом их принимают. Они являются крайне конкурентоспособными", - сказал Патрушев.
Минсельхоз РФ в текущем году впервые проводит Неделю агропромышленного комплекса, она стартовала 4 октября. В рамках Недели АПК проходят различные мероприятия, в том числе - национальный гастрономический фестиваль "Золотая осень". Он проводится Минсельхозом совместно с правительством Москвы на Красной площади с 4 по 13 октября.
По словам министра, такие мероприятия, как фестиваль, способствуют потреблению отечественной продукции в стране. "Сегодня как никогда Москва стала ближе к сельскому хозяйству, а производители сельскохозяйственной продукции стали ближе к горожанам", - указал Патрушев.
"Мы верим в то, что опыт будет крайне позитивным, и в дальнейшем вся Неделя агропромышленного комплекса будет начинаться с ярмарки региональных брендов, где можно будет посмотреть и, самое главное, попробовать ту продукцию, которую производят наши сельхозтоваропроизводители", - добавил он.
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