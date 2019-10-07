В Минсельхозе заявили об известности региональных брендов за рубежом

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости/Прайм. Региональные российские бренды продуктов питания становятся известными не только внутри России, но и за рубежом, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев во время посещения гастрономического фестиваля "Золотая осень".

"Вы видите, какое большое количество у нас сельхозтоваропроизводителей, все они славны своими товарами, своими продуктами. Есть региональные бренды, которые стали известны не только в Москве, уже и за рубежом их принимают. Они являются крайне конкурентоспособными", - сказал Патрушев.

Минсельхоз РФ в текущем году впервые проводит Неделю агропромышленного комплекса, она стартовала 4 октября. В рамках Недели АПК проходят различные мероприятия, в том числе - национальный гастрономический фестиваль "Золотая осень". Он проводится Минсельхозом совместно с правительством Москвы на Красной площади с 4 по 13 октября.

По словам министра, такие мероприятия, как фестиваль, способствуют потреблению отечественной продукции в стране. "Сегодня как никогда Москва стала ближе к сельскому хозяйству, а производители сельскохозяйственной продукции стали ближе к горожанам", - указал Патрушев.