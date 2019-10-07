В МИД Белоруссии призвали не искать конспирологию в отмене визита Могерини

МИНСК, 7 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей призвал не искать конспирологию в переносе визита в Минск главы европейской дипломатии Федерики Могерини, а также проведения министерского мероприятия программы "Восточного партнерства", которые должны были пройти 4-5 октября.

В четверг уполномоченный чиновник в структурах ЕС сообщил РИА Новости, что анонсированные на конец прошлой недели визит Могерини, а также министерское мероприятие программы "Восточного партнерства" "откладываются в связи с рядом изменений повестки дня различных участников, а также после контактов с принимающей белорусской стороной".

"Здесь нет никакой конспирологии. Из-за накладки графиков политических мероприятий и в Евросоюзе, и здесь в Беларуси, пришлось перенести эту встречу", - сказал Макей журналистам в понедельник в Минске.

Он отметил, что данное мероприятие планировалось давно, но белорусская сторона долго не могла получить ответ от европейских партнеров по его дате. "Когда, наконец, получили ответ, оказалось, что существует определенная накладка в графике политических мероприятий, которые проходят в Беларуси", - добавил министр. Он подчеркнул, что в итоге стороны не смогли обеспечить высокий уровень этого мероприятия.

Макей заявил, что рано или поздно такая встреча будет проведена. Он сказал, что ее новая дата обсуждается сторонами. "Будем отрабатывать все графики белорусских и европейских мероприятий", - добавил глава МИД.