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РИА Новости

Глава аппарата Совфеда Сергей Мартынов стал сенатором от Марий Эл

12:45 07.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенаторы на заседании Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 окт - РИА Новости. Государственное собрание Республики Марий Эл наделило полномочиями члена Совета Федерации РФ главу аппарата Совфеда Сергея Мартынова, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
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"Депутаты госсобрания Марий Эл большинством голосов путем открытого голосования избрали сенатором от республики главу аппарата Совета Федерации Сергея Мартынова. Председатель госсобрания Марий Эл Анатолий Смирнов поздравил его и пожелал плодотворной работы на благо республики. Мартынов, выступая перед депутатами, отметил, что для него большая честь представлять республику в СФ и подчеркнул, что главная задача сегодня - всесторонняя эффективная реализация национальных проектов", - сообщили в пресс-службе главы региона.
Мартынов сменил на посту сенатора от Марий Эл Наталию Дементьеву. Еще одним сенатором от республики является председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Восьмого сентября в Марий Эл прошли выборы в депутаты государственного собрания Республики Марий Эл седьмого созыва. Жители республики избрали 52 депутата, которые будут работать в парламенте республики до 2024 года.
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Сергей Мартынов (политик)Совет Федерации РФМарий ЭлРоссияПолитика
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