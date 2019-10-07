Глава аппарата Совфеда Сергей Мартынов стал сенатором от Марий Эл

"Депутаты госсобрания Марий Эл большинством голосов путем открытого голосования избрали сенатором от республики главу аппарата Совета Федерации Сергея Мартынова. Председатель госсобрания Марий Эл Анатолий Смирнов поздравил его и пожелал плодотворной работы на благо республики. Мартынов, выступая перед депутатами, отметил, что для него большая честь представлять республику в СФ и подчеркнул, что главная задача сегодня - всесторонняя эффективная реализация национальных проектов", - сообщили в пресс-службе главы региона.