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РИА Новости

В Ленинградской области подросток изнасиловал шестилетнюю девочку

10:57 07.10.2019 (обновлено: 11:45 07.10.2019)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали четырнадцатилетнего подростка, подозреваемого в изнасиловании шестилетней девочки в Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК.
"Шестого октября 2019 года в правоохранительные органы обратилась жительница города Тихвин с сообщением о сексуальном насилии в отношении ее 6-летней внучки… Было установлено и задержано лицо, причастное к совершению особо тяжкого преступления. Им оказался 14-летний подросток из Санкт-Петербурга, ранее проживавший в городе Тихвин", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с девочкой подозреваемый познакомился на улице. Пообещав угостить конфетами, он заманил ребенка в подлестничное помещение и изнасиловал.
"Подросток является учеником спецшколы открытого типа в Санкт-Петербурге, ранее совершал преступления и правонарушения. Состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних", - отмечается в сообщении.
Решается вопрос об аресте подозреваемого.
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Следственный комитет РФЛенинградская областьТихвинСанкт-ПетербургПроисшествия
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