В Ленинградской области подросток изнасиловал шестилетнюю девочку

"Шестого октября 2019 года в правоохранительные органы обратилась жительница города Тихвин с сообщением о сексуальном насилии в отношении ее 6-летней внучки… Было установлено и задержано лицо, причастное к совершению особо тяжкого преступления. Им оказался 14-летний подросток из Санкт-Петербурга, ранее проживавший в городе Тихвин", - говорится в сообщении.