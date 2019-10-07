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РИА Новости

В России опубликованы документы об убийстве 214 детей в Ейске в годы ВОВ

09:55 07.10.2019 (обновлено: 11:19 07.10.2019)
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© Фото предоставлено УФСБ по Краснодарскому краюРассекреченные документы о казни воспитанников ейского детского дома 9 октября 1942 года
Рассекреченные документы о казни воспитанников ейского детского дома 9 октября 1942 года
© Фото предоставлено УФСБ по Краснодарскому краю
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Управление ФСБ по Краснодарскому краю впервые обнародовало документы, которые раскрывают детали гибели 214 воспитанников детского дома в Ейске в годы Великой Отечественной войны. РИА Новости публикует три акта об исследовании братских могил и эксгумированных тел, а также список с именами погибших ребят.
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В начале Великой Отечественной войны в Ейск из Симферополя был эвакуирован детский дом. На Кубань перевезли около 300 ребят и воспитателей. В конце лета 1942 года город был оккупирован. В октябре к дому, где жили дети, подъехали несколько грузовиков, в них погрузили ребят и повезли к месту погребенья. Через 15 минут они были мертвы.
На машинописных и рукописных листах зафиксированы свидетельства экспертов, которые занимались расследованием дела, а также показания свидетелей тех страшных событий. Первый документ касается исследования братской могилы. В состав комиссии, которая подготовила акт обследования, входили два врача и военный. Акт датирован 15 апреля 1943 года. "При тщательном осмотре нами не было обнаружено каких-либо следов огнестрельных ран или увечий, все кости черепа были целы. Все это еще раз подтвердило, что дети были закопаны живьем", - говорится в документе.
Следующие документы, которые публикуются впервые, датированы августом 1943 года. В них уже приводится больше деталей, прилагаются показания свидетелей. Из данных этих актов следует, что в братской могиле были погребены дети с физическими недостатками: у некоторых был искривлен позвоночник, у других - "укороченные конечности", у третьих - отсутствовали части тел.
К актам прилагается заключение, выводы которого разнятся с актом от апреля 1943 года, где дается четкое указание, что детей погребли живьем. В заключении говорится, что дети погибли в кузовах грузовиков от отравления выхлопными газами. В подкрепление этой версии эксперты приводят показания свидетельницы, которая не слышала детских криков в момент разгрузки машин.
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Также к актам прилагается список воспитанников детского дома, которых убили каратели. В нем фамилии детей, даты рождения, места прибытия, национальности: русские, украинцы, армяне, грузины, чехи, татары, евреи. Среди погибших оказались как минимум два ребенка, у которых в графе "национальность" значилось "немец".
В списке указывается, что у каждого ребенка в графе "группа инвалидности" проставлены отметки. Одна, две или три вертикальные палочки.
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религияВеликая Отечественная война (1941-1945)ФСБ РФЕйскКраснодарский край
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