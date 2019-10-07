В России опубликованы документы об убийстве 214 детей в Ейске в годы ВОВ

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Управление ФСБ по Краснодарскому краю впервые обнародовало документы, которые раскрывают детали гибели 214 воспитанников детского дома в Ейске в годы Великой Отечественной войны. РИА Новости Управление ФСБ по Краснодарскому краю впервые обнародовало документы, которые раскрывают детали гибели 214 воспитанников детского дома в Ейске в годы Великой Отечественной войны. РИА Новости публикует три акта об исследовании братских могил и эксгумированных тел, а также список с именами погибших ребят.

В начале Великой Отечественной войны в Ейск из Симферополя был эвакуирован детский дом. На Кубань перевезли около 300 ребят и воспитателей. В конце лета 1942 года город был оккупирован. В октябре к дому, где жили дети, подъехали несколько грузовиков, в них погрузили ребят и повезли к месту погребенья. Через 15 минут они были мертвы.

На машинописных и рукописных листах зафиксированы свидетельства экспертов, которые занимались расследованием дела, а также показания свидетелей тех страшных событий. Первый документ касается исследования братской могилы. В состав комиссии, которая подготовила акт обследования, входили два врача и военный. Акт датирован 15 апреля 1943 года. "При тщательном осмотре нами не было обнаружено каких-либо следов огнестрельных ран или увечий, все кости черепа были целы. Все это еще раз подтвердило, что дети были закопаны живьем", - говорится в документе.

Следующие документы, которые публикуются впервые, датированы августом 1943 года. В них уже приводится больше деталей, прилагаются показания свидетелей. Из данных этих актов следует, что в братской могиле были погребены дети с физическими недостатками: у некоторых был искривлен позвоночник, у других - "укороченные конечности", у третьих - отсутствовали части тел.

К актам прилагается заключение, выводы которого разнятся с актом от апреля 1943 года, где дается четкое указание, что детей погребли живьем. В заключении говорится, что дети погибли в кузовах грузовиков от отравления выхлопными газами. В подкрепление этой версии эксперты приводят показания свидетельницы, которая не слышала детских криков в момент разгрузки машин.

Также к актам прилагается список воспитанников детского дома, которых убили каратели. В нем фамилии детей, даты рождения, места прибытия, национальности: русские, украинцы, армяне, грузины, чехи, татары, евреи. Среди погибших оказались как минимум два ребенка, у которых в графе "национальность" значилось "немец".