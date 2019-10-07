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РИА Новости

В Петербурге автомобиль врезался в остановку

09:44 07.10.2019 (обновлено: 11:45 07.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт – РИА Новости. Одна женщина погибла, другая пострадала при наезде на остановку общественного транспорта автомобиля Ford Mondeo на проспекте Энгельса в Выборгском районе Петербурга, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
"Около 23.30 6 октября водитель, управляя автомобилем Ford Mondeo, совершил столкновение с автомобилем Kia с последующим выездом на остановку общественного транспорта и наездом на двух пешеходов", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, погибла пожилая женщина, другая получила тяжелые травмы.
Проводится проверка.
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УГИБДДFord MotorВыборгский районЛенинградская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
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