На Украине прошли митинги против "формулы Штайнмайера"

Митинг против "формулы Штайнмайера" в Киеве, Украина. 6 октября 2019

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости. Более чем в 20 украинских городах состоялись митинги против "формулы Штайнмайера" по Донбассу, передает телеканал " Более чем в 20 украинских городах состоялись митинги против "формулы Штайнмайера" по Донбассу, передает телеканал " Прямой ".

Порядка десяти тысяч противников соглашения собрались на главной площади Киева — Майдане Незалежности, а затем зажгли файеры и колонной направились к офису Владимира Зеленского. Они потребовали, чтобы президент "не переступил красной линии" во время урегулирования конфликта на востоке страны.

Между тем в Харькове на акцию пришли более 500 человек. Митингующие написали обращение к областному совету с призывом провести внеочередную сессию, чтобы органы местного управления выразили свое мнение о согласованной "формуле Штайнмайера".

Митинги также прошли во Львове, Одессе, Ужгороде, Николаеве, Херсоне, Мариуполе, Тернополе, Ровно, Хмельницком, Кропивницком (бывший Кировоград), Днепре (бывший Днепропетровск) и других городах.

"Формула Штайнмайера"

Протестные акции на Украине начались в среду, на следующий день после того, как Зеленский сообщил о согласовании "формулы Штайнмайера".

Она подразумевает проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях в Донецкой и Луганской областях согласно Конституции Украины, после этого должен вступить в силу закон об особом статусе Донбасса, если наблюдатели ОБСЕ констатируют, что выборы прошли по стандартам организации, заявил глава государства. Документ разработает Верховная рада, он пройдет общественное обсуждение.

Как отметил Зеленский, он надеется, что в ближайшее время будет согласована дата встречи в "нормандском формате".

В российском МИД поприветствовали такой шаг Киева. Соглашение поможет создать атмосферу для дальнейшей реализации минских договоренностей, подчеркнула официальный представитель ведомства Мария Захарова.