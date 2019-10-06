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РИА Новости

На Украине прошли митинги против "формулы Штайнмайера"

14:27 06.10.2019 (обновлено: 20:46 06.10.2019)
26725
© REUTERS / Valentyn OgirenkoМитинг против "формулы Штайнмайера" в Киеве, Украина. 6 октября 2019
Митинг против формулы Штайнмайера в Киеве, Украина. 6 октября 2019
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
КИЕВ, 6 окт — РИА Новости. Более чем в 20 украинских городах состоялись митинги против "формулы Штайнмайера" по Донбассу, передает телеканал "Прямой".
Порядка десяти тысяч противников соглашения собрались на главной площади Киева — Майдане Незалежности, а затем зажгли файеры и колонной направились к офису Владимира Зеленского. Они потребовали, чтобы президент "не переступил красной линии" во время урегулирования конфликта на востоке страны.
Митинг против "формулы Штайнмайера" в Киеве
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

В воскресенье в Киеве прошла акция против "формулы Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе.

Участники акции Нет Капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе на площади Независимости в Киеве
1 из 10

В воскресенье в Киеве прошла акция против "формулы Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер

На площадь Независимости в центре города вышли около десяти тысяч человек.

Участники акции Нет Капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе на площади Независимости в Киеве
2 из 10

На площадь Независимости в центре города вышли около десяти тысяч человек.

© РИА Новости / Стрингер
© РИА Новости / Стрингер

Протестующие требуют, чтобы президент Украины Владимир Зеленский "не переступил красной линии" во время урегулирования конфликта.

Участники акции Нет Капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе на площади Независимости в Киеве
3 из 10

Протестующие требуют, чтобы президент Украины Владимир Зеленский "не переступил красной линии" во время урегулирования конфликта.

© РИА Новости / Стрингер
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Бывший глава государства Петр Порошенко принял участие в митинге на главной площади столицы.

Бывший президент Украины Петр Порошенко принимает участие в митинге против формулы Штайнмайера в Киеве
4 из 10

Бывший глава государства Петр Порошенко принял участие в митинге на главной площади столицы.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© РИА Новости / Стрингер

Участники акции выступают под лозунгом "Остановим капитуляцию" и призывают "не сдавать украинские территории".

Участники акции Нет Капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе на площади Независимости в Киеве
5 из 10

Участники акции выступают под лозунгом "Остановим капитуляцию" и призывают "не сдавать украинские территории".

© РИА Новости / Стрингер
© РИА Новости / Стрингер

На площади дежурили военные Нацгвардии и служащие полиции. Правоохранители не зафиксировали нарушений.

Участники акции Нет Капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе на площади Независимости в Киеве
6 из 10

На площади дежурили военные Нацгвардии и служащие полиции. Правоохранители не зафиксировали нарушений.

© РИА Новости / Стрингер
© РИА Новости / Стрингер

Протесты в стране начались в среду — на следующий день после согласования "формулы Штайнмайера" Контактной группой по Украине.

Участники акции Нет Капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе на площади Независимости в Киеве
7 из 10

Протесты в стране начались в среду — на следующий день после согласования "формулы Штайнмайера" Контактной группой по Украине.

© РИА Новости / Стрингер
© РИА Новости / Стрингер

"Формула Штайнмайера" подразумевает проведение выборов в ДНР и ЛНР согласно украинской Конституции.

Участники акции Нет Капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе на площади Независимости в Киеве
8 из 10

"Формула Штайнмайера" подразумевает проведение выборов в ДНР и ЛНР согласно украинской Конституции.

© РИА Новости / Стрингер
© AFP 2019 / Genya Savilov

Если наблюдатели ОБСЕ констатируют, что голосование прошло по стандартам организации, то после этого в силу должен вступить закон об особом статусе Донбасса.

Митинг против формулы Штайнмайера в Киеве, Украина. 6 октября 2019
9 из 10

Если наблюдатели ОБСЕ констатируют, что голосование прошло по стандартам организации, то после этого в силу должен вступить закон об особом статусе Донбасса.

© AFP 2019 / Genya Savilov
© РИА Новости / Стрингер

Документ разработает Верховная рада, он пройдет общественное обсуждение.

Участники акции Нет Капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе на площади Независимости в Киеве
10 из 10

Документ разработает Верховная рада, он пройдет общественное обсуждение.

© РИА Новости / Стрингер
1 из 10

В воскресенье в Киеве прошла акция против "формулы Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
2 из 10

На площадь Независимости в центре города вышли около десяти тысяч человек.

© РИА Новости / Стрингер
3 из 10

Протестующие требуют, чтобы президент Украины Владимир Зеленский "не переступил красной линии" во время урегулирования конфликта.

© РИА Новости / Стрингер
4 из 10

Бывший глава государства Петр Порошенко принял участие в митинге на главной площади столицы.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
5 из 10

Участники акции выступают под лозунгом "Остановим капитуляцию" и призывают "не сдавать украинские территории".

© РИА Новости / Стрингер
6 из 10

На площади дежурили военные Нацгвардии и служащие полиции. Правоохранители не зафиксировали нарушений.

© РИА Новости / Стрингер
7 из 10

Протесты в стране начались в среду — на следующий день после согласования "формулы Штайнмайера" Контактной группой по Украине.

© РИА Новости / Стрингер
8 из 10

"Формула Штайнмайера" подразумевает проведение выборов в ДНР и ЛНР согласно украинской Конституции.

© РИА Новости / Стрингер
9 из 10

Если наблюдатели ОБСЕ констатируют, что голосование прошло по стандартам организации, то после этого в силу должен вступить закон об особом статусе Донбасса.

© AFP 2019 / Genya Savilov
10 из 10

Документ разработает Верховная рада, он пройдет общественное обсуждение.

© РИА Новости / Стрингер
Между тем в Харькове на акцию пришли более 500 человек. Митингующие написали обращение к областному совету с призывом провести внеочередную сессию, чтобы органы местного управления выразили свое мнение о согласованной "формуле Штайнмайера".
Митинги также прошли во Львове, Одессе, Ужгороде, Николаеве, Херсоне, Мариуполе, Тернополе, Ровно, Хмельницком, Кропивницком (бывший Кировоград), Днепре (бывший Днепропетровск) и других городах.
Митинг против согласования формулы Штайнмайера
5 октября, 15:30РИА Новости
Хмельницкий облсовет призвал не допустить реализации "формулы Штайнмайера"

"Формула Штайнмайера"

Протестные акции на Украине начались в среду, на следующий день после того, как Зеленский сообщил о согласовании "формулы Штайнмайера".
Она подразумевает проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях в Донецкой и Луганской областях согласно Конституции Украины, после этого должен вступить в силу закон об особом статусе Донбасса, если наблюдатели ОБСЕ констатируют, что выборы прошли по стандартам организации, заявил глава государства. Документ разработает Верховная рада, он пройдет общественное обсуждение.
Президент Украины Владимир Зеленский
3 октября, 19:10РИА Новости
Зеленский прокомментировал митинги против "формулы Штайнмайера"
Как отметил Зеленский, он надеется, что в ближайшее время будет согласована дата встречи в "нормандском формате".
В российском МИД поприветствовали такой шаг Киева. Соглашение поможет создать атмосферу для дальнейшей реализации минских договоренностей, подчеркнула официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, в свою очередь, назвали подписание "формулы Штайнмайера" свидетельством того, что Киев наконец признал право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы.
Павел Климкин
Вчера, 14:57РИА Новости
Климкин призвал прекратить дискуссию о "формуле Штайнмайера"
412486102470
Обсудить 46
"Формула Штайнмайера"Ситуация на УкраинеУкраина
Популярные комментарии
пока не будет применена сила против животных на майдане...порядка не видать..
6 октября, 15:34
Igor Nesterov
11311008
Ну не может Донецк и Луганск согласится с остальной Украиной на мир. Остается проводить операцию по принуждению Украины к миру силами российской федерации. Признавать ЛНР, ДНР, ввести войска для защиты гражданского населения и освободить области ЛНР и ДНР в границах 2012 года. Далее заключать мирный договор.
6 октября, 15:06
Андрей Елисеев
64400013
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