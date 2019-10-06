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РИА Новости

Митинг против "формулы Штайнмайера" в Киеве

20:43 06.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

В воскресенье в Киеве прошла акция против "формулы Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе.

Участники акции Нет Капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе на площади Независимости в Киеве
1 из 10

В воскресенье в Киеве прошла акция против "формулы Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер

На площадь Независимости в центре города вышли около десяти тысяч человек.

Участники акции Нет Капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе на площади Независимости в Киеве
2 из 10

На площадь Независимости в центре города вышли около десяти тысяч человек.

© РИА Новости / Стрингер
© РИА Новости / Стрингер

Протестующие требуют, чтобы президент Украины Владимир Зеленский "не переступил красной линии" во время урегулирования конфликта.

Участники акции Нет Капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе на площади Независимости в Киеве
3 из 10

Протестующие требуют, чтобы президент Украины Владимир Зеленский "не переступил красной линии" во время урегулирования конфликта.

© РИА Новости / Стрингер
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Бывший глава государства Петр Порошенко принял участие в митинге на главной площади столицы.

Бывший президент Украины Петр Порошенко принимает участие в митинге против формулы Штайнмайера в Киеве
4 из 10

Бывший глава государства Петр Порошенко принял участие в митинге на главной площади столицы.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© РИА Новости / Стрингер

Участники акции выступают под лозунгом "Остановим капитуляцию" и призывают "не сдавать украинские территории".

Участники акции Нет Капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе на площади Независимости в Киеве
5 из 10

Участники акции выступают под лозунгом "Остановим капитуляцию" и призывают "не сдавать украинские территории".

© РИА Новости / Стрингер
© РИА Новости / Стрингер

На площади дежурили военные Нацгвардии и служащие полиции. Правоохранители не зафиксировали нарушений.

Участники акции Нет Капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе на площади Независимости в Киеве
6 из 10

На площади дежурили военные Нацгвардии и служащие полиции. Правоохранители не зафиксировали нарушений.

© РИА Новости / Стрингер
© РИА Новости / Стрингер

Протесты в стране начались в среду — на следующий день после согласования "формулы Штайнмайера" Контактной группой по Украине.

Участники акции Нет Капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе на площади Независимости в Киеве
7 из 10

Протесты в стране начались в среду — на следующий день после согласования "формулы Штайнмайера" Контактной группой по Украине.

© РИА Новости / Стрингер
© РИА Новости / Стрингер

"Формула Штайнмайера" подразумевает проведение выборов в ДНР и ЛНР согласно украинской Конституции.

Участники акции Нет Капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе на площади Независимости в Киеве
8 из 10

"Формула Штайнмайера" подразумевает проведение выборов в ДНР и ЛНР согласно украинской Конституции.

© РИА Новости / Стрингер
© AFP 2019 / Genya Savilov

Если наблюдатели ОБСЕ констатируют, что голосование прошло по стандартам организации, то после этого в силу должен вступить закон об особом статусе Донбасса.

Митинг против формулы Штайнмайера в Киеве, Украина. 6 октября 2019
9 из 10

Если наблюдатели ОБСЕ констатируют, что голосование прошло по стандартам организации, то после этого в силу должен вступить закон об особом статусе Донбасса.

© AFP 2019 / Genya Savilov
© РИА Новости / Стрингер

Документ разработает Верховная рада, он пройдет общественное обсуждение.

Участники акции Нет Капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе на площади Независимости в Киеве
10 из 10

Документ разработает Верховная рада, он пройдет общественное обсуждение.

© РИА Новости / Стрингер
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"Формула Штайнмайера"Ситуация на УкраинеКиевУкраинаФотоВ мире
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