Митинг против "формулы Штайнмайера" в Киеве

В воскресенье в Киеве прошла акция против "формулы Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе.
В воскресенье в Киеве прошла акция против "формулы Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе.
На площадь Независимости в центре города вышли около десяти тысяч человек.
Протестующие требуют, чтобы президент Украины Владимир Зеленский "не переступил красной линии" во время урегулирования конфликта.
Протестующие требуют, чтобы президент Украины Владимир Зеленский "не переступил красной линии" во время урегулирования конфликта.
Бывший глава государства Петр Порошенко принял участие в митинге на главной площади столицы.
Бывший глава государства Петр Порошенко принял участие в митинге на главной площади столицы.
Участники акции выступают под лозунгом "Остановим капитуляцию" и призывают "не сдавать украинские территории".
Участники акции выступают под лозунгом "Остановим капитуляцию" и призывают "не сдавать украинские территории".
На площади дежурили военные Нацгвардии и служащие полиции. Правоохранители не зафиксировали нарушений.
На площади дежурили военные Нацгвардии и служащие полиции. Правоохранители не зафиксировали нарушений.
Протесты в стране начались в среду — на следующий день после согласования "формулы Штайнмайера" Контактной группой по Украине.
Протесты в стране начались в среду — на следующий день после согласования "формулы Штайнмайера" Контактной группой по Украине.
"Формула Штайнмайера" подразумевает проведение выборов в ДНР и ЛНР согласно украинской Конституции.
"Формула Штайнмайера" подразумевает проведение выборов в ДНР и ЛНР согласно украинской Конституции.
Если наблюдатели ОБСЕ констатируют, что голосование прошло по стандартам организации, то после этого в силу должен вступить закон об особом статусе Донбасса.
Если наблюдатели ОБСЕ констатируют, что голосование прошло по стандартам организации, то после этого в силу должен вступить закон об особом статусе Донбасса.
Документ разработает Верховная рада, он пройдет общественное обсуждение.