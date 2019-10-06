В "Мулен Руж" рассказали, планируют ли приехать с представлением в Россию

ПАРИЖ, 6 окт - РИА Новости. Легендарное парижское кабаре "Мулен Руж", которое в воскресенье отмечает свое 130-летие, всегда открыто для новых предложений с приглашением посетить какую-либо страну, сказал в интервью РИА Новости директор по коммуникациям кабаре Жан-Люк Пео-Рико, отвечая на вопрос, планирует ли труппа приехать в Россию в ближайшем будущем.

Впервые артисты кабаре выступили в Москве в 2011 году.

"Мы всегда открыты новым предложениям... Мы все их рассмотрим. Все зависит от темы и эффекта, который это может иметь", - сказал Пео-Рико.

При этом он подчеркнул, что речь не идёт о гастролях.

"Мы не ездим на гастроли, мы отправляемся в поездки. Это достаточно важный нюанс. Потому что гастроли – это спектакли, которые представляются в течение длительного периода, в нескольких местах. Мы приезжаем, поскольку приглашены на какое-то определенное событие. Когда мы были в России, то были приглашены на событие по специальной теме. То же самое, когда мы едем в США, в Австралию. Нас часто приглашают, чтобы представить Францию или французскую развлекательную индустрию", - пояснил собеседник агентства.

Шестого октября 1889 года кабаре "Мулен Руж" или "Красная Мельница" впервые открыло свои двери для посетителей. Название кабаре дала деревянная мельница с крыльями красного цвета, созданная декоратором Леоном-Адольфом Вилеттом. Открытие "Мулен Руж" было приурочено к началу Всемирной выставки в Париже и завершению строительства Эйфелевой башни. Красный цвет крыльев намекал на район красных фонарей.

История "Мулен Руж" неразрывно связана с такими именами, как Пабло Пикассо, Оскар Уайльд и Анри де Тулуз-Лотрек. Последний рисовал знаменитые афиши для кабаре и посвятил ему многие свои работы. Главной достопримечательностью заведения был и остается знаменитый канкан.

В труппе "Мулен Руж" 60 танцовщиц и 20 танцоров из разных стран (14 национальностей). На сцене кабаре танцуют одна танцовщица и два танцора из России, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабаре.

Ежегодно "Мулен Руж" посещают около 600 тысяч человек, около половины из них - иностранцы. В зале, где проходят спектакли, - 900 мест.