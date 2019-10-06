Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-06T03:25Z
https://ria.ru/20191006/1559477982.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155939/36/1559393622_155:438:3017:2048_1036x0_80_0_0_1882caedbf3e23b14a9342c57bed9770.jpg
РИА Новости
Культура

В "Мулен Руж" рассказали, планируют ли приехать с представлением в Россию

03:25 06.10.2019
166
© REUTERS / Philippe Wojazer Мулен Руж в Париже, Франция
Мулен Руж в Париже, Франция
© REUTERS / Philippe Wojazer
Мулен Руж в Париже, Франция. Архивное фото
ПАРИЖ, 6 окт - РИА Новости. Легендарное парижское кабаре "Мулен Руж", которое в воскресенье отмечает свое 130-летие, всегда открыто для новых предложений с приглашением посетить какую-либо страну, сказал в интервью РИА Новости директор по коммуникациям кабаре Жан-Люк Пео-Рико, отвечая на вопрос, планирует ли труппа приехать в Россию в ближайшем будущем.
Впервые артисты кабаре выступили в Москве в 2011 году.
"Мы всегда открыты новым предложениям... Мы все их рассмотрим. Все зависит от темы и эффекта, который это может иметь", - сказал Пео-Рико.
При этом он подчеркнул, что речь не идёт о гастролях.
"Мы не ездим на гастроли, мы отправляемся в поездки. Это достаточно важный нюанс. Потому что гастроли – это спектакли, которые представляются в течение длительного периода, в нескольких местах. Мы приезжаем, поскольку приглашены на какое-то определенное событие. Когда мы были в России, то были приглашены на событие по специальной теме. То же самое, когда мы едем в США, в Австралию. Нас часто приглашают, чтобы представить Францию или французскую развлекательную индустрию", - пояснил собеседник агентства.
Танцовщицы Мулен Руж установили рекорд по самому синхронному канкану
03:00Акценты
Чем выше нога – тем больше галдеж: что прославило "Мулен Руж"?Девица Ла Гулю била сильными ногами бешеную дробь, потом поднимала ногу над головой, держа за ступню, и с диким визгом падала на шпагат. Вокруг нее змеей извивался партнер по прозвищу Валантен Бескостный. 6 октября 1889 года в Париже на бульваре Клиши открылось кабаре "Мулен Руж".
Шестого октября 1889 года кабаре "Мулен Руж" или "Красная Мельница" впервые открыло свои двери для посетителей. Название кабаре дала деревянная мельница с крыльями красного цвета, созданная декоратором Леоном-Адольфом Вилеттом. Открытие "Мулен Руж" было приурочено к началу Всемирной выставки в Париже и завершению строительства Эйфелевой башни. Красный цвет крыльев намекал на район красных фонарей.
История "Мулен Руж" неразрывно связана с такими именами, как Пабло Пикассо, Оскар Уайльд и Анри де Тулуз-Лотрек. Последний рисовал знаменитые афиши для кабаре и посвятил ему многие свои работы. Главной достопримечательностью заведения был и остается знаменитый канкан.
В труппе "Мулен Руж" 60 танцовщиц и 20 танцоров из разных стран (14 национальностей). На сцене кабаре танцуют одна танцовщица и два танцора из России, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабаре.
Ежегодно "Мулен Руж" посещают около 600 тысяч человек, около половины из них - иностранцы. В зале, где проходят спектакли, - 900 мест.
Как отмечают в кабаре, "Красная мельница" одним из самых крупных потребителей шампанского: ежегодно там открываются 240 тысяч бутылок игристого.
Вечно молодое кабаре "Мулен Руж" отмечает 130-летие
© REUTERS / Philippe Wojazer

Танцовщицы Кортни и Лейси ждут следующего выступления в шоу "Феерия" в коридорах "Мулен Руж" в Париже, 3 июля 2018 года.

Танцовщицы в коридоре перед своим выступлением в шоу Феерия в Мулен Руж в Париже, Франция. 3 июля 2018 года
1 из 14

Танцовщицы Кортни и Лейси ждут следующего выступления в шоу "Феерия" в коридорах "Мулен Руж" в Париже, 3 июля 2018 года.

© REUTERS / Philippe Wojazer
© REUTERS / Philippe Wojazer

Танцовщица Меган переодевается за кулисами шоу "Феерия".

Танцовщица меняет костюм после шоу Феерия в Мулен Руж в Париже, Франция. 3 июля 2018 года
2 из 14

Танцовщица Меган переодевается за кулисами шоу "Феерия".

© REUTERS / Philippe Wojazer
© REUTERS / Philippe Wojazer

Танцовщицы Клодин Ван Ден Берг и Аманда делают растяжку перед выходом на сцену в шоу "Феерия". Ван Дер Берг танцует в "Мулен Руж" уже семь лет, из них три года — в качестве ведущей артистки. "Вся команда, включая танцовщиц, помощников и техников должна быть очень высокоорганизованной. Даже из-за маленькой ошибки или задержки вы можете пропустить свой выход. Очень важно оказаться в нужное время в нужном месте", - рассказывает она.

Танцовщицы Мулен Руж разминаются. 12 июня 2018 года
3 из 14

Танцовщицы Клодин Ван Ден Берг и Аманда делают растяжку перед выходом на сцену в шоу "Феерия". Ван Дер Берг танцует в "Мулен Руж" уже семь лет, из них три года — в качестве ведущей артистки. "Вся команда, включая танцовщиц, помощников и техников должна быть очень высокоорганизованной. Даже из-за маленькой ошибки или задержки вы можете пропустить свой выход. Очень важно оказаться в нужное время в нужном месте", - рассказывает она.

© REUTERS / Philippe Wojazer
© REUTERS / Philippe Wojazer

Солистка французского канкана Ольга Хохлова (танцовщица из Казахстана) выступает в шоу "Феерия". Она работает в "Мулен Руж" 12 лет: "Мне нравится адреналин на сцене. "Мулен" - волшебное место, которому я отдаю всю свою страсть. Когда я на сцене, я чувствую себя наследницей знаменитых танцовшиц, которые работали здесь 130 лет".

Танцовщица Ольга Хохлова выступает в шоу Феерия в Мулен Руж в Париже
4 из 14

Солистка французского канкана Ольга Хохлова (танцовщица из Казахстана) выступает в шоу "Феерия". Она работает в "Мулен Руж" 12 лет: "Мне нравится адреналин на сцене. "Мулен" - волшебное место, которому я отдаю всю свою страсть. Когда я на сцене, я чувствую себя наследницей знаменитых танцовшиц, которые работали здесь 130 лет".

© REUTERS / Philippe Wojazer
© REUTERS / Philippe Wojazer

Танцовщица Клодин Ван Дер Берг (27 лет) делает макияж перед выступлением в шоу "Феерия". "Когда я выхожу за кулисы, я точно знаю, куда идти, что делать и где лежит мой костюм для следующей роли", — говорит она.

Танцовщица Мулен Руж. 12 июня 2018 года
5 из 14

Танцовщица Клодин Ван Дер Берг (27 лет) делает макияж перед выступлением в шоу "Феерия". "Когда я выхожу за кулисы, я точно знаю, куда идти, что делать и где лежит мой костюм для следующей роли", — говорит она.

© REUTERS / Philippe Wojazer
© REUTERS / Philippe Wojazer

"Мулен Руж" в Париже.

Мулен Руж в Париже, Франция
6 из 14

"Мулен Руж" в Париже.

© REUTERS / Philippe Wojazer
© REUTERS / Philippe Wojazer

Танцовщица выступает в шоу "Феерия", 23 июля 2018 года.

Танцовщица выступает в шоу Феерия в Мулен Руж в Париже. 23 июля 2018 года
7 из 14

Танцовщица выступает в шоу "Феерия", 23 июля 2018 года.

© REUTERS / Philippe Wojazer
© REUTERS / Philippe Wojazer

Джесси и Роман за кулисами кабаре "Мулен Руж", третье июля 2018 года.

Танцовщицы за кулисами в Мулен Руж в Париже, Франция
8 из 14

Джесси и Роман за кулисами кабаре "Мулен Руж", третье июля 2018 года.

© REUTERS / Philippe Wojazer
© REUTERS / Philippe Wojazer

Исполнительница французского канкана ждет выхода на сцену в шоу "Феерия", 24 сентября 2018 года.

Танцовщицы перед выступлением на шоу Феерия в Мулен Руж в Париже, Франция
9 из 14

Исполнительница французского канкана ждет выхода на сцену в шоу "Феерия", 24 сентября 2018 года.

© REUTERS / Philippe Wojazer
© REUTERS / Philippe Wojazer

Аксель делает растяжку перед выступлением во французском канкане в шоу "Феерия".

Танцовщица разминается перед выступлением в шоу Феерия в Мулен Руж, Париж
10 из 14

Аксель делает растяжку перед выступлением во французском канкане в шоу "Феерия".

© REUTERS / Philippe Wojazer
© REUTERS / Philippe Wojazer

Танцовщицы на ежегодной репетиции с хореографом Биллом Гудсоном (его нет на фото) в кабаре "Мулен Руж", 10 октября 2018 года.

Танцовщицы Мулен Руж на репетиции в Париже, Франция
11 из 14

Танцовщицы на ежегодной репетиции с хореографом Биллом Гудсоном (его нет на фото) в кабаре "Мулен Руж", 10 октября 2018 года.

© REUTERS / Philippe Wojazer
© REUTERS / Philippe Wojazer

Эскизы костюмов для шоу "Феерия" в кабаре "Мулен Руж" на стене обувной мастерской Сlairvoy.

Эскизы костюмов шоу Феерия в Мулен Руж в Париже, Франция
12 из 14

Эскизы костюмов для шоу "Феерия" в кабаре "Мулен Руж" на стене обувной мастерской Сlairvoy.

© REUTERS / Philippe Wojazer
© REUTERS / Philippe Wojazer

Сапожница Марион Леклу работает над обувью для выступлений в "Мулен Руж" в мастерской Clairvoy.

Сапожник работает в Мулен Руж в Париже, Франция
13 из 14

Сапожница Марион Леклу работает над обувью для выступлений в "Мулен Руж" в мастерской Clairvoy.

© REUTERS / Philippe Wojazer
© REUTERS / Philippe Wojazer

Танцовщицы Клаулиу, Гарри, Рис, Саманта и Клодин за кулисами кабаре "Мулен Руж" в Париже 3 июля 2018 года.

Танцоры за кулисами в Мулен Руж в Париже, Франция
14 из 14

Танцовщицы Клаулиу, Гарри, Рис, Саманта и Клодин за кулисами кабаре "Мулен Руж" в Париже 3 июля 2018 года.

© REUTERS / Philippe Wojazer
1 из 14

Танцовщицы Кортни и Лейси ждут следующего выступления в шоу "Феерия" в коридорах "Мулен Руж" в Париже, 3 июля 2018 года.

© REUTERS / Philippe Wojazer
2 из 14

Танцовщица Меган переодевается за кулисами шоу "Феерия".

© REUTERS / Philippe Wojazer
3 из 14

Танцовщицы Клодин Ван Ден Берг и Аманда делают растяжку перед выходом на сцену в шоу "Феерия". Ван Дер Берг танцует в "Мулен Руж" уже семь лет, из них три года — в качестве ведущей артистки. "Вся команда, включая танцовщиц, помощников и техников должна быть очень высокоорганизованной. Даже из-за маленькой ошибки или задержки вы можете пропустить свой выход. Очень важно оказаться в нужное время в нужном месте", - рассказывает она.

© REUTERS / Philippe Wojazer
4 из 14

Солистка французского канкана Ольга Хохлова (танцовщица из Казахстана) выступает в шоу "Феерия". Она работает в "Мулен Руж" 12 лет: "Мне нравится адреналин на сцене. "Мулен" - волшебное место, которому я отдаю всю свою страсть. Когда я на сцене, я чувствую себя наследницей знаменитых танцовшиц, которые работали здесь 130 лет".

© REUTERS / Philippe Wojazer
5 из 14

Танцовщица Клодин Ван Дер Берг (27 лет) делает макияж перед выступлением в шоу "Феерия". "Когда я выхожу за кулисы, я точно знаю, куда идти, что делать и где лежит мой костюм для следующей роли", — говорит она.

© REUTERS / Philippe Wojazer
6 из 14

"Мулен Руж" в Париже.

© REUTERS / Philippe Wojazer
7 из 14

Танцовщица выступает в шоу "Феерия", 23 июля 2018 года.

© REUTERS / Philippe Wojazer
8 из 14

Джесси и Роман за кулисами кабаре "Мулен Руж", третье июля 2018 года.

© REUTERS / Philippe Wojazer
9 из 14

Исполнительница французского канкана ждет выхода на сцену в шоу "Феерия", 24 сентября 2018 года.

© REUTERS / Philippe Wojazer
10 из 14

Аксель делает растяжку перед выступлением во французском канкане в шоу "Феерия".

© REUTERS / Philippe Wojazer
11 из 14

Танцовщицы на ежегодной репетиции с хореографом Биллом Гудсоном (его нет на фото) в кабаре "Мулен Руж", 10 октября 2018 года.

© REUTERS / Philippe Wojazer
12 из 14

Эскизы костюмов для шоу "Феерия" в кабаре "Мулен Руж" на стене обувной мастерской Сlairvoy.

© REUTERS / Philippe Wojazer
13 из 14

Сапожница Марион Леклу работает над обувью для выступлений в "Мулен Руж" в мастерской Clairvoy.

© REUTERS / Philippe Wojazer
14 из 14

Танцовщицы Клаулиу, Гарри, Рис, Саманта и Клодин за кулисами кабаре "Мулен Руж" в Париже 3 июля 2018 года.

© REUTERS / Philippe Wojazer
300010
Обсудить 0
КультураМулен РужФранцияРоссия
Рекомендуем
Стенд Сбербанка
Сбербанк поймал виновного в утечке данных и дал клиентам ряд советов
РИА
Новости
Дональд Трамп
СМИ: Трамп заявил, что не хотел звонить Зеленскому
Актриса Нина Ургант
Нина Ургант получит первый почетный знак "Александринская роза"
Сырые овощи
Ученые выявили вред сырых овощей
Лента
новостей
Скорая помощь
На юго-западе Англии около 40 человек пострадали в ДТП с автобусом
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро: мир сумеет построить новую финансовую систему, свободную от доллара
Ситуация в Багдаде
Неизвестные напали на бюро телеканала "Аль-Арабия" в Багдаде
Заместитель председателя правительства России Алексей Гордеев
РФ создаст план по адаптации экономики для выполнения Парижского соглашения
Здание министерства иностранных дел РФ
Задымление в здании МИД локализовали
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД подтвердили, что в одном из флигелей здания в Москве задымление
Депутат Государственной Думы Инга Юмашева
ФБР задержало депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту
Венесуэла
Россия и Венесуэла планируют составить план сотрудничества до 2030 года
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Россия и Венесуэла подписали ряд соглашений по итогам визита Борисова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:48Юмашева не стала комментировать ситуацию с допросом ФБР
05:44Экс-глава МИД Испании заявила о смене ролей России и США в мире
04:55Американский портал рассказал об атаке "русской орды плавящихся зомби"
04:03Порошенко устроил перепалку на украинском шоу из-за "формулы Штайнмайера"
04:00Израиль обсудил со странами Персидского залива договор о ненападении
03:50СМИ: бастовавшие в Иордании учителя добились повышения зарплаты
03:34Исследование: женщины чаще мужчин берут кредиты на покупку смартфона
03:32Эксперты назвали бренды косметики, которыми чаще всего пользуются россияне
03:27Россия и Венесуэла договорились о новых проектах в АПК
03:26Венесуэла и Россия продлили контракты в военно-технической сфере
03:25В "Мулен Руж" рассказали, планируют ли приехать с представлением в Россию
03:18Участники "Диалога Форт-Росс" хотят обсудить проблемы между Россией и США
03:07Горевшая плавбаза "Петр Житников" прибыла в Приморье
03:04Володина пригласили посетить КНДР
03:02Четыре навигационных спутника "Глонасс" отправят в космос до 2021 года
03:01СМИ: Турция стягивает войска к границе с Сирией
02:56Китайские СМИ рассказали о преимуществах "Арматы" перед "Абрамсом"
02:52РФ рассчитывает, что первая встреча делового совета с США пройдет в Москве
02:47National Interest назвал самые "опасные" российские бомбардировщики
02:45В Колумбии взорвали Трансандинский нефтепровод
Лента новостейМолния