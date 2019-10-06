В "Мулен Руж" рассказали, планируют ли приехать с представлением в Россию

Танцовщицы Кортни и Лейси ждут следующего выступления в шоу "Феерия" в коридорах "Мулен Руж" в Париже, 3 июля 2018 года.
Танцовщицы Кортни и Лейси ждут следующего выступления в шоу "Феерия" в коридорах "Мулен Руж" в Париже, 3 июля 2018 года.
Танцовщицы Клодин Ван Ден Берг и Аманда делают растяжку перед выходом на сцену в шоу "Феерия". Ван Дер Берг танцует в "Мулен Руж" уже семь лет, из них три года — в качестве ведущей артистки. "Вся команда, включая танцовщиц, помощников и техников должна быть очень высокоорганизованной. Даже из-за маленькой ошибки или задержки вы можете пропустить свой выход. Очень важно оказаться в нужное время в нужном месте", - рассказывает она.
Танцовщицы Клодин Ван Ден Берг и Аманда делают растяжку перед выходом на сцену в шоу "Феерия". Ван Дер Берг танцует в "Мулен Руж" уже семь лет, из них три года — в качестве ведущей артистки. "Вся команда, включая танцовщиц, помощников и техников должна быть очень высокоорганизованной. Даже из-за маленькой ошибки или задержки вы можете пропустить свой выход. Очень важно оказаться в нужное время в нужном месте", - рассказывает она.
Солистка французского канкана Ольга Хохлова (танцовщица из Казахстана) выступает в шоу "Феерия". Она работает в "Мулен Руж" 12 лет: "Мне нравится адреналин на сцене. "Мулен" - волшебное место, которому я отдаю всю свою страсть. Когда я на сцене, я чувствую себя наследницей знаменитых танцовшиц, которые работали здесь 130 лет".
Солистка французского канкана Ольга Хохлова (танцовщица из Казахстана) выступает в шоу "Феерия". Она работает в "Мулен Руж" 12 лет: "Мне нравится адреналин на сцене. "Мулен" - волшебное место, которому я отдаю всю свою страсть. Когда я на сцене, я чувствую себя наследницей знаменитых танцовшиц, которые работали здесь 130 лет".
Танцовщица Клодин Ван Дер Берг (27 лет) делает макияж перед выступлением в шоу "Феерия". "Когда я выхожу за кулисы, я точно знаю, куда идти, что делать и где лежит мой костюм для следующей роли", — говорит она.
Танцовщица Клодин Ван Дер Берг (27 лет) делает макияж перед выступлением в шоу "Феерия". "Когда я выхожу за кулисы, я точно знаю, куда идти, что делать и где лежит мой костюм для следующей роли", — говорит она.
Джесси и Роман за кулисами кабаре "Мулен Руж", третье июля 2018 года.
Исполнительница французского канкана ждет выхода на сцену в шоу "Феерия", 24 сентября 2018 года.
Исполнительница французского канкана ждет выхода на сцену в шоу "Феерия", 24 сентября 2018 года.
Аксель делает растяжку перед выступлением во французском канкане в шоу "Феерия".
Аксель делает растяжку перед выступлением во французском канкане в шоу "Феерия".
Танцовщицы на ежегодной репетиции с хореографом Биллом Гудсоном (его нет на фото) в кабаре "Мулен Руж", 10 октября 2018 года.
Танцовщицы на ежегодной репетиции с хореографом Биллом Гудсоном (его нет на фото) в кабаре "Мулен Руж", 10 октября 2018 года.
Эскизы костюмов для шоу "Феерия" в кабаре "Мулен Руж" на стене обувной мастерской Сlairvoy.
Эскизы костюмов для шоу "Феерия" в кабаре "Мулен Руж" на стене обувной мастерской Сlairvoy.
Сапожница Марион Леклу работает над обувью для выступлений в "Мулен Руж" в мастерской Clairvoy.
Сапожница Марион Леклу работает над обувью для выступлений в "Мулен Руж" в мастерской Clairvoy.
Танцовщицы Клаулиу, Гарри, Рис, Саманта и Клодин за кулисами кабаре "Мулен Руж" в Париже 3 июля 2018 года.
Танцовщицы Клаулиу, Гарри, Рис, Саманта и Клодин за кулисами кабаре "Мулен Руж" в Париже 3 июля 2018 года.
Танцовщицы Кортни и Лейси ждут следующего выступления в шоу "Феерия" в коридорах "Мулен Руж" в Париже, 3 июля 2018 года.
Танцовщицы Клодин Ван Ден Берг и Аманда делают растяжку перед выходом на сцену в шоу "Феерия". Ван Дер Берг танцует в "Мулен Руж" уже семь лет, из них три года — в качестве ведущей артистки. "Вся команда, включая танцовщиц, помощников и техников должна быть очень высокоорганизованной. Даже из-за маленькой ошибки или задержки вы можете пропустить свой выход. Очень важно оказаться в нужное время в нужном месте", - рассказывает она.
Солистка французского канкана Ольга Хохлова (танцовщица из Казахстана) выступает в шоу "Феерия". Она работает в "Мулен Руж" 12 лет: "Мне нравится адреналин на сцене. "Мулен" - волшебное место, которому я отдаю всю свою страсть. Когда я на сцене, я чувствую себя наследницей знаменитых танцовшиц, которые работали здесь 130 лет".
Танцовщица Клодин Ван Дер Берг (27 лет) делает макияж перед выступлением в шоу "Феерия". "Когда я выхожу за кулисы, я точно знаю, куда идти, что делать и где лежит мой костюм для следующей роли", — говорит она.
Джесси и Роман за кулисами кабаре "Мулен Руж", третье июля 2018 года.
Исполнительница французского канкана ждет выхода на сцену в шоу "Феерия", 24 сентября 2018 года.
Аксель делает растяжку перед выступлением во французском канкане в шоу "Феерия".
Танцовщицы на ежегодной репетиции с хореографом Биллом Гудсоном (его нет на фото) в кабаре "Мулен Руж", 10 октября 2018 года.
Эскизы костюмов для шоу "Феерия" в кабаре "Мулен Руж" на стене обувной мастерской Сlairvoy.
Сапожница Марион Леклу работает над обувью для выступлений в "Мулен Руж" в мастерской Clairvoy.
Танцовщицы Клаулиу, Гарри, Рис, Саманта и Клодин за кулисами кабаре "Мулен Руж" в Париже 3 июля 2018 года.