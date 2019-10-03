Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-03T20:01Z
https://ria.ru/20191003/1559394648.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155939/28/1559392864_0:215:3071:1942_1036x0_80_0_0_20eee15b0dc1257c3fa0dbc7fbd6b9d6.jpg
РИА Новости
Культура

Вечно молодое кабаре "Мулен Руж" отмечает 130-летие

20:01 03.10.2019
288
Кабаре "Мулен Руж" на бульваре Клиши построили в 1889 году. Красные крылья деревянной мельницы намекали на квартал красных фонарей, в котором расположилось новое заведение. Открытие состоялось шестого октября. Кабаре сразу стало модным, здесь собирались представители среднего класса, аристократы и люди искусства. Среди известных посетителей — Пабло Пикассо, Оскар Уайльд. Первых звезд нового кабаре изображал на своих плакатах Тулуз-Лотрек. В 1893 году именно в "Мулен Руж" одна из танцовщиц впервые разделась на сцене, так появился стриптиз. В 1915 году деревянная мельница сгорела, но в 1921 году кабаре открылось вновь. Здесь пели знаменитые шансонье, среди которых Шарль Азнавур, показывали модное кино. Сейчас в зале, рассчитанном на 850 человек, идет шоу "Феерия" с роскошными декорациями и костюмами. И, конечно, туристы со всего мира приходят сюда, чтобы посмотреть знаменитый французский канкан.
© REUTERS / Philippe Wojazer

Танцовщицы Кортни и Лейси ждут следующего выступления в шоу "Феерия" в коридорах "Мулен Руж" в Париже, 3 июля 2018 года.

Танцовщицы в коридоре перед своим выступлением в шоу Феерия в Мулен Руж в Париже, Франция. 3 июля 2018 года
1 из 14

Танцовщицы Кортни и Лейси ждут следующего выступления в шоу "Феерия" в коридорах "Мулен Руж" в Париже, 3 июля 2018 года.

© REUTERS / Philippe Wojazer
© REUTERS / Philippe Wojazer

Танцовщица Меган переодевается за кулисами шоу "Феерия".

Танцовщица меняет костюм после шоу Феерия в Мулен Руж в Париже, Франция. 3 июля 2018 года
2 из 14

Танцовщица Меган переодевается за кулисами шоу "Феерия".

© REUTERS / Philippe Wojazer
© REUTERS / Philippe Wojazer

Танцовщицы Клодин Ван Ден Берг и Аманда делают растяжку перед выходом на сцену в шоу "Феерия". Ван Дер Берг танцует в "Мулен Руж" уже семь лет, из них три года — в качестве ведущей артистки. "Вся команда, включая танцовщиц, помощников и техников должна быть очень высокоорганизованной. Даже из-за маленькой ошибки или задержки вы можете пропустить свой выход. Очень важно оказаться в нужное время в нужном месте", - рассказывает она.

Танцовщицы Мулен Руж разминаются. 12 июня 2018 года
3 из 14

Танцовщицы Клодин Ван Ден Берг и Аманда делают растяжку перед выходом на сцену в шоу "Феерия". Ван Дер Берг танцует в "Мулен Руж" уже семь лет, из них три года — в качестве ведущей артистки. "Вся команда, включая танцовщиц, помощников и техников должна быть очень высокоорганизованной. Даже из-за маленькой ошибки или задержки вы можете пропустить свой выход. Очень важно оказаться в нужное время в нужном месте", - рассказывает она.

© REUTERS / Philippe Wojazer
© REUTERS / Philippe Wojazer

Солистка французского канкана Ольга Хохлова (танцовщица из Казахстана) выступает в шоу "Феерия". Она работает в "Мулен Руж" 12 лет: "Мне нравится адреналин на сцене. "Мулен" - волшебное место, которому я отдаю всю свою страсть. Когда я на сцене, я чувствую себя наследницей знаменитых танцовшиц, которые работали здесь 130 лет".

Танцовщица Ольга Хохлова выступает в шоу Феерия в Мулен Руж в Париже
4 из 14

Солистка французского канкана Ольга Хохлова (танцовщица из Казахстана) выступает в шоу "Феерия". Она работает в "Мулен Руж" 12 лет: "Мне нравится адреналин на сцене. "Мулен" - волшебное место, которому я отдаю всю свою страсть. Когда я на сцене, я чувствую себя наследницей знаменитых танцовшиц, которые работали здесь 130 лет".

© REUTERS / Philippe Wojazer
© REUTERS / Philippe Wojazer

Танцовщица Клодин Ван Дер Берг (27 лет) делает макияж перед выступлением в шоу "Феерия". "Когда я выхожу за кулисы, я точно знаю, куда идти, что делать и где лежит мой костюм для следующей роли", — говорит она.

Танцовщица Мулен Руж. 12 июня 2018 года
5 из 14

Танцовщица Клодин Ван Дер Берг (27 лет) делает макияж перед выступлением в шоу "Феерия". "Когда я выхожу за кулисы, я точно знаю, куда идти, что делать и где лежит мой костюм для следующей роли", — говорит она.

© REUTERS / Philippe Wojazer
© REUTERS / Philippe Wojazer

"Мулен Руж" в Париже.

Мулен Руж в Париже, Франция
6 из 14

"Мулен Руж" в Париже.

© REUTERS / Philippe Wojazer
© REUTERS / Philippe Wojazer

Танцовщица выступает в шоу "Феерия", 23 июля 2018 года.

Танцовщица выступает в шоу Феерия в Мулен Руж в Париже. 23 июля 2018 года
7 из 14

Танцовщица выступает в шоу "Феерия", 23 июля 2018 года.

© REUTERS / Philippe Wojazer
© REUTERS / Philippe Wojazer

Джесси и Роман за кулисами кабаре "Мулен Руж", третье июля 2018 года.

Танцовщицы за кулисами в Мулен Руж в Париже, Франция
8 из 14

Джесси и Роман за кулисами кабаре "Мулен Руж", третье июля 2018 года.

© REUTERS / Philippe Wojazer
© REUTERS / Philippe Wojazer

Исполнительница французского канкана ждет выхода на сцену в шоу "Феерия", 24 сентября 2018 года.

Танцовщицы перед выступлением на шоу Феерия в Мулен Руж в Париже, Франция
9 из 14

Исполнительница французского канкана ждет выхода на сцену в шоу "Феерия", 24 сентября 2018 года.

© REUTERS / Philippe Wojazer
© REUTERS / Philippe Wojazer

Аксель делает растяжку перед выступлением во французском канкане в шоу "Феерия".

Танцовщица разминается перед выступлением в шоу Феерия в Мулен Руж, Париж
10 из 14

Аксель делает растяжку перед выступлением во французском канкане в шоу "Феерия".

© REUTERS / Philippe Wojazer
© REUTERS / Philippe Wojazer

Танцовщицы на ежегодной репетиции с хореографом Биллом Гудсоном (его нет на фото) в кабаре "Мулен Руж", 10 октября 2018 года.

Танцовщицы Мулен Руж на репетиции в Париже, Франция
11 из 14

Танцовщицы на ежегодной репетиции с хореографом Биллом Гудсоном (его нет на фото) в кабаре "Мулен Руж", 10 октября 2018 года.

© REUTERS / Philippe Wojazer
© REUTERS / Philippe Wojazer

Эскизы костюмов для шоу "Феерия" в кабаре "Мулен Руж" на стене обувной мастерской Сlairvoy.

Эскизы костюмов шоу Феерия в Мулен Руж в Париже, Франция
12 из 14

Эскизы костюмов для шоу "Феерия" в кабаре "Мулен Руж" на стене обувной мастерской Сlairvoy.

© REUTERS / Philippe Wojazer
© REUTERS / Philippe Wojazer

Сапожница Марион Леклу работает над обувью для выступлений в "Мулен Руж" в мастерской Clairvoy.

Сапожник работает в Мулен Руж в Париже, Франция
13 из 14

Сапожница Марион Леклу работает над обувью для выступлений в "Мулен Руж" в мастерской Clairvoy.

© REUTERS / Philippe Wojazer
© REUTERS / Philippe Wojazer

Танцовщицы Клаулиу, Гарри, Рис, Саманта и Клодин за кулисами кабаре "Мулен Руж" в Париже 3 июля 2018 года.

Танцоры за кулисами в Мулен Руж в Париже, Франция
14 из 14

Танцовщицы Клаулиу, Гарри, Рис, Саманта и Клодин за кулисами кабаре "Мулен Руж" в Париже 3 июля 2018 года.

© REUTERS / Philippe Wojazer
600202
КультураФото - КультураОскар УайльдПабло ПикассоШарль АзнавурПарижФото
Рекомендуем
Луиджи Ди Майо
Глава МИД Италии допустил введение ЕС ответных мер на пошлины США
РИА
Новости
Президент Республики Филиппины Родриго Дутерте
Дутерте описал миропорядок после Второй мировой цитатой из "Анны Карениной"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Путин рассказал о попытке США "надуть" Россию до выхода из ДРСМД
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Путин прокомментировал стратегию Китая в отношениях с США
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Путин ответил на вопрос о "близости к раю"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Путин пошутил о Саддаме Хусейне и ядерном оружии
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал митинги против "формулы Штайнмайера"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Путин выступил против создания новых блоков наподобие НАТО
Мисс Москва — 2015 Оксана Воеводина
"Думай, что делаешь". Мисс Москва — 2015 обратилась к экс-королю Малайзии
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Путин заявил о невозможности сдерживания Китая
Заседание ПАСЕ
В ПАСЕ попытались сорвать выступление главы российской делегации
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Трамп заявил, что хотел бы расследования Украиной деятельности Байденов
Пуск американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
Путин пообещал зеркальный ответ на размещение в Азии американских ракет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:18Медведев посетит нефтяное месторождение "Бока де Харуко" на Кубе
00:17Путин соберет наблюдательный совет платформы "Россия - страна возможностей"
00:15Глава МИД Грузии рассказал о деталях встречи с Лавровым
00:14Разведку у российских границ за неделю вели 42 летательных аппарата
00:10Россия построит станции предупреждения о ракетном нападении в Арктике
00:08Минобороны не допустило в 2019 году 19 столкновений спутников с мусором
00:07ВКС России могут получить полсотни новых типов систем вооружения
00:04В России развернут свыше десяти станций контроля ближнего космоса
00:00Сатиру Бэнкси на британский парламент продали за рекордные $12 миллионов
23:57Эксперт прокомментировал слова Путина о размещении ракет США в Азии
23:55На Украине не вынесут на референдум проект об особом статусе Донбасса
23:33Посольство России надеется на сотрудничество с новым правительством Австрии
23:30МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными
23:23В Австрии подвели окончательные итоги досрочных парламентских выборов
23:16Рябков назвал условия для быстрого сбора делового совета России и США
23:16Скабеева прокомментировала призыв Путина не очернять Украину
23:14Рябков рассказал о проблемах в формировании состава делового совета с США
23:07Эксперт назвал предложение Путина по Персидскому заливу реалистичным
23:07В Шотландии родителям запретят шлепать детей
23:01Рябков сообщил о приглашении О'Брайена в Россию
Лента новостейМолния