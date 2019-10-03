Вечно молодое кабаре "Мулен Руж" отмечает 130-летие

Кабаре "Мулен Руж" на бульваре Клиши построили в 1889 году. Красные крылья деревянной мельницы намекали на квартал красных фонарей, в котором расположилось новое заведение. Открытие состоялось шестого октября. Кабаре сразу стало модным, здесь собирались представители среднего класса, аристократы и люди искусства. Среди известных посетителей — Пабло Пикассо, Оскар Уайльд. Первых звезд нового кабаре изображал на своих плакатах Тулуз-Лотрек. В 1893 году именно в "Мулен Руж" одна из танцовщиц впервые разделась на сцене, так появился стриптиз. В 1915 году деревянная мельница сгорела, но в 1921 году кабаре открылось вновь. Здесь пели знаменитые шансонье, среди которых Шарль Азнавур, показывали модное кино. Сейчас в зале, рассчитанном на 850 человек, идет шоу "Феерия" с роскошными декорациями и костюмами. И, конечно, туристы со всего мира приходят сюда, чтобы посмотреть знаменитый французский канкан.