Жан-Люк Пео-Рико: танцовщиц из России в труппе "Мулен Руж" все меньше

Легендарное кабаре "Мулен Руж" 6 октября отмечает 130-летие. В преддверии круглой даты директор по коммуникациям "Красной мельницы" Жан-Люк Пео-Рико в интервью корреспонденту РИА Новости Людмиле Орищенко рассказал о том, как со временем менялись требования, предъявляемые к артистам кабаре, какие меры последуют, если танцовщица наберет или сбросит пару килограмм или изменит цвет волос, и планирует ли труппа в ближайшее время приехать в Россию.

– Кабаре "Мулен Руж", которое является одним из символов Парижа, отмечает 130-летие. Цифры, которые я видела, говорят о том, что 600 тысяч человек в год приходят в кабаре…

– Около того, это максимальная цифра. После терактов 2015 года в Париже число посетителей немного снизилось в 2016 году. Затем в 2017 и 2018 годах количество посетителей снова возросло и вышло на прежний уровень. Таким образом, эта цифра составляет около 580-600 тысяч человек.

– Половина посетителей кабаре – иностранцы?

– Да, есть определенный баланс между французами и иностранцами. И во французской части также баланс между посетителями из Парижа и Иль-де-Франс и людьми, которые приезжают из провинции. Такое соотношение держится в течение 18-19 лет примерно.

– Такие цифры говорят об успехе кабаре?

– Да. Мы каждый день, что называется, стучим по дереву. Мы открыты каждый день, сейчас будем отмечать 130-летие. И, несмотря на такие события, как экономические кризисы, мировые войны, смену владельцев, понимаешь, что "Мулен Руж" все же остается самым известным кабаре в мире с почти исключительной наполняемостью зала. Развлечения нравятся всегда, даже в сложные периоды. И мы предлагаем спектакли, образы, которые являются актуальными, но в то же время они со своими традициями. Вы видите, например, этот легендарный и исторический зал, который мы много реставрировали. И когда люди приходят, многие из них говорят, что они действительно попадают в особую вселенную, которая ничего общего не имеет с миром за окном. Это все дает людям желание сказать: "Я живу в Париже, надо провести вечер в "Мулен Руж". Мы каждый день стучим по дереву, но нам везет, потому что мы продолжаем нравиться. Сарафанное радио в большинстве своем работает отлично. И мы видим, что у посетителей, которые выходят после спектакля, всегда на лице улыбка.

– Все это дает ощущение праздника…

– Это дает праздник, это воодушевляет. Динамичная музыка остается в голове, несмотря на то, что слова песен на французском. Я часто наблюдаю, какими люди приходят в "Мулен Руж" и какими уходят из зала, чтобы видеть их выражение, их энтузиазм. И потом мы получаем письма.

– Как дух кабаре менялся с течением времени?

– 130 лет назад, когда открылась "Мельница", спектакли основывались практически только на французском канкане. То есть до Первой мировой войны все основывалось на французском канкане и маленьких спектаклях. После Второй мировой войны произошло создание того, что мы называем ревю мюзик-холл – перья, стразы и пайетки, много артистов на сцене, декорации, музыка. И потом спектакли длились значительно дольше на сцене и более длительно были представлены. После Второй мировой войны произошло соединение французского канкана и мюзик-холла. Сегодня кабаре эволюционировало, мы используем технологический прогресс в плане освещения, декораций на сцене. Но в то же время мы уважаем традиции "Мулен Руж". Мы сохранили правила, существовавшие тогда, адаптировав их к сегодняшнему времени. И это можно назвать развитием с сохранением традиций, и в этом наш успех.

– Менялиcь ли каким-то образом требования к танцовщицам, которые хотят стать частью труппы "Мулен Руж"?

– На протяжении многих лет они остаются прежними. Но если брать историю "Мулен Руж", они, конечно, менялись, поскольку менялась внешность женщин. Однако в течение последних 50-60 лет – а это почти половина жизни "Мулен Руж" – требования почти неизменны. Первым критерием для нас является обязательное хореографическое образование, классический танец или с ориентацией на джаз, кабаре. Второй критерий – рост: 1,75 м – для девушек и 1,85 м – для мужчин, поскольку все костюмы, которые были созданы и создаются, лучше смотрятся на людях высокого роста. И, наконец, наша художественная дирекция смотрит на презентацию артиста на сцене, то, что он дает публике – улыбка, выражение, сценическая презентация. Это тоже очень важно. Вот три основных требования для того, чтобы войти в труппу.

– Правда ли, что если танцовщица наберет два килограмма…

– или потеряет два килограмма…

– …да, или похудеет на два килограмма, она может быть уволена в конечном итоге?

– Нет, не уволена. В контракте существует допустимый предел в два килограмма, потому что когда артисты приходят в "Мулен Руж", к их внешности предъявляются требования. Но это совсем не увольнение. Это предупреждение и требование сбросить или набрать два килограмма в достаточно короткие сроки. Если человек этого не делает, то его могут попросить взять отпуск, и за это время он должен похудеть или набрать вес. Но чтобы дошло дело до увольнения, должно пройти время. Но вообще артисты редко набирают вес сейчас. Раньше была тенденция набора веса, сегодня наоборот. Поскольку молодые люди много занимаются спортом, много танцуют. И иногда надо попросить артиста, чтобы он хорошо питался.

– Что касается стрижки и цвета волос. Их запрещено менять танцовщицам?

– Стрижку – нет. Что касается цвета волос, его не запрещается менять, но надо спросить и предупредить об этом, потому что в спектаклях иногда есть парики, которые сделаны специально под цвет волос танцовщиц. И необходимо время, чтобы их заменить.

– Среди 14 национальностей, которые выступают на сцене "Мулен Руж"...

– в среднем (14 национальностей – ред.), зависит от года…

– …сколько танцовщиц из России?

– Их все меньше и меньше в последние пятнадцать лет или около того. В общем в последние годы все меньше артистов из Восточной Европы. И все меньше русских артистов, которые приезжают в Европу, даже на прослушивания. Раньше их было много, а сейчас их почти нет.

– С чем вы это связываете?

– Я думаю, это идет от вас. То есть с нашей стороны нет никакого отказа, потому что для нас национальность никогда не была критерием. Мы проводим прослушивания в Париже и много где в мире. Мы делали прослушивания в Канаде, Австралии, США, в скандинавских странах, Великобритании и так далее. Но мы видим, что все меньше и меньше российских артистов приходит на прослушивания или отправляют свои досье. В последние годы три первых по численности национальности в "Мулен Руж" – австралийцы, англичане и французы. Поскольку труппа обновляется на 20-25% в год, понятно, что это соотношение меняется. Дважды в год – весной и осенью – приходят новые артисты.

© Фото : кабаре "Мулен Руж" Кабаре "Мулен Руж" © Фото : кабаре "Мулен Руж" Кабаре "Мулен Руж"

– Какой средний возраст танцовщиц "Мулен Руж" сегодня?

– Около 23 лет. Есть те, кто приходят сразу после школы (танцев – ред.), другие приходят уже с определенным опытом в других учреждениях. И потом есть те, кто танцует в "Мулен Руж" шесть, семь, восемь, даже десять лет.

– Сколько времени требуется для создания нового спектакля?

– Несколько лет. Можно сказать, около 4-5 лет. Но это не работа 24 часа в сутки. Сначала пишется сценарий, потом на бумаге делаются макеты декораций и костюмов, пишется музыка, затем создаются образцы костюмов и макеты декораций. И все это занимает время. И если нет фиксированной даты запуска спектакля, то нет и особой спешки. Лучше не спешить, чтобы быть уверенным в качестве спектакля. Поскольку он длится достаточно долго, плюс это огромные инвестиции, которые могут составлять 10-12 или 14 миллионов евро. Сегодня спектакль "Феерия" побил все рекорды – он 19 лет на сцене. Следующий спектакль готовится, но нет конкретной даты его запуска.

– Уже есть название спектакля?

– Есть название, но оно еще обсуждается. И потом оно остается в секрете до дня запуска.

– Гастроли "Мулен Руж" впервые прошли в Москве в 2011 году. Планируете ли вы следующие гастроли в России?

– Мы не ездим на гастроли, мы отправляемся в поездки. Это достаточно важный нюанс. Потому что гастроли – это спектакли, которые представляются в течение длительного периода, в нескольких местах. Мы приезжаем, поскольку приглашены на какое-то определенное событие. Когда мы были в России, то были приглашены на событие по специальной теме. То же самое, когда мы едем в США, в Австралию. Нас часто приглашают, чтобы представить Францию или французскую развлекательную индустрию. Мы всегда открыты для новых предложений.

– Таким образом, если предложения будут…