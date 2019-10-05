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РИА Новости

Актриса Бочкарева ответила критикам цитатой Чаадаева

13:10 05.10.2019
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Кадр из сериала "Счастливы вместе"
Кадр из сериала Счастливы вместе
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Актриса Наталья Бочкарева ответила на критику, обрушившуюся на нее после скандала с наркотиками, с которыми ее якобы задержали правоохранители.
Артистка опубликовала в своем Instagram пост, где процитировала публициста Петра Чаадаева.
"Болезнь одна лишь заразительна, здоровье не заразительно; то же самое с заблуждением и истиной. Вот почему заблуждения распространяются быстро, а истина так медленно..." — написала она.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Бочкареву задержали с наркотиками. Актриса опровергает все обвинения и угрожает привлечь авторов подобных сообщений к ответственности.
После появления публикаций о задержании актрисы правоохранительные органы сообщили, что в Москве у женщины 1980 года рождения обнаружили кокаин, а источник РИА Новости в полиции заявил, что задержали Бочкареву.
Кроме того, СМИ опубликовали ролик задержания похожей на актрису женщины. На кадрах она стоит в наручниках и признается, что у нее есть запрещенные вещества.
Музыкант и композитор Юрий Лоза
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