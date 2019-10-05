"Учитель года" предположила, что победить ей позволила работа не по шаблону

ВОЛГОГРАД, 5 окт – РИА Новости. Победитель всероссийского конкурса "Учитель года" Лариса Арачашвили предполагает, что выиграть ей позволила работа не по шаблону.

Абсолютного победителя конкурса "Учитель года России-2019" объявили в пятницу. Им стала 29-летняя преподаватель русского языка из волгоградской школы №55 Лариса Арачашвили.

Педагог сообщила РИА Новости, что не ожидала, что выиграет в конкурсе. Победа для нее значит, что она может быть услышана, показать, что педагог может быть не только застегнутым на все пуговицы, но и доступным и простым. Она также рассказала, что преподает седьмой год, и за время работы в школе переосмыслила свою профессию.

"В начале своего педагогического пути я старалась быть человеком очень строгим, как из советских фильмов, а потом поняла, что не могу выдержать долго в таком состоянии, и стала более простой. Поняла, что невозможно работать в педагогике по методичке, приходится постоянно искать самой", - сказала Арачашвили.

Отвечая на вопрос, что позволило ей одержать победу, она ответила: "Не знаю. Наверное, я стараюсь не быть шаблонной, стараюсь выходить за рамки, стараюсь расти. Мне однажды сказали, что расти больно, признаваться в своих профессиональных дефицитах - это сложно. Я адекватно себя оцениваю и понимаю, где мне надо вырасти".