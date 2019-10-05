Власти Украины боятся дискуссий о давлении на СМИ, заявил депутат ВР

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олег Волошин считает, что власти Украины избегают открытых дискуссий о давлении на телеканалы NewsOne, "112.Украина" и ZIK.

"Мне сказали, что представители власти (Украины - ред.) решили не ходить на телеканалы NewsOne, "112.Украина" и ZIK. Это позиция власти, которая просто боится дискуссий. Это позиция тех, кто хочет себе создать "теплую ванную". Президент избегает пресс-конференций, кабмин выгоняет СМИ со своих заседаний, депутаты взяли позицию ничего не объяснять", - сказал Волошин в эфире телеканала NewsOne в пятницу.

Он отметил, что сейчас важен вопрос того, будут ли власти Украины "слышать мнение общества".

"Мы хотим государство, где свобода является высшей ценностью. Где разные мнения можно выражать и их будут слышать. Без этого господин (президент Украины Владимир - ред.) Зеленский до сих пор бы вел корпоративы, не был президентом. А люди хотят слышать разные точки мнения", - добавил оппозиционный депутат.

Ранее Нацсовет по вопросам телерадиовещания решил не продлевать лицензии пяти из шести цифровых вещателей, которые входят в структуру телеканала "112.Украина". Относительно NewsOne регулятор также принял решение о лишении лицензии, дело направлено в суд, который должен решить судьбу телеканала.