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РИА Новости

Власти Украины боятся дискуссий о давлении на СМИ, заявил депутат ВР

00:42 05.10.2019
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© Фото : NEWSONEВладелец телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK, депутат Рады Тарас Козак
Владелец телеканалов 112.Украина, NewsOne и ZIK, депутат Рады Тарас Козак
© Фото : NEWSONE
Владелец телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK, депутат Рады Тарас Козак. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олег Волошин считает, что власти Украины избегают открытых дискуссий о давлении на телеканалы NewsOne, "112.Украина" и ZIK.
"Мне сказали, что представители власти (Украины - ред.) решили не ходить на телеканалы NewsOne, "112.Украина" и ZIK. Это позиция власти, которая просто боится дискуссий. Это позиция тех, кто хочет себе создать "теплую ванную". Президент избегает пресс-конференций, кабмин выгоняет СМИ со своих заседаний, депутаты взяли позицию ничего не объяснять", - сказал Волошин в эфире телеканала NewsOne в пятницу.
Он отметил, что сейчас важен вопрос того, будут ли власти Украины "слышать мнение общества".
"Мы хотим государство, где свобода является высшей ценностью. Где разные мнения можно выражать и их будут слышать. Без этого господин (президент Украины Владимир - ред.) Зеленский до сих пор бы вел корпоративы, не был президентом. А люди хотят слышать разные точки мнения", - добавил оппозиционный депутат.
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Ранее Нацсовет по вопросам телерадиовещания решил не продлевать лицензии пяти из шести цифровых вещателей, которые входят в структуру телеканала "112.Украина". Относительно NewsOne регулятор также принял решение о лишении лицензии, дело направлено в суд, который должен решить судьбу телеканала.
Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. Восьмого июля телеканал заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес. Нацсовет по ТВ назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne.
Студия телеканала NewsOne
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Ситуация на УкраинеОлег ВолошинNewsOneВерховная Рада УкраиныГенеральная прокуратура РФРоссияВ мире
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