В 1994 году ЮНЕСКО провозгласила 5 октября Всемирным днем учителя (World Teachers' Day). В этот день в 1966 году на межправительственной конференции в Париже ЮНЕСКО и Международная организация труда (МОТ) приняли Рекомендации о положении учителей – первый международный документ о правовом статусе работников образования.

В рекомендациях закреплены права и обязанности учителей и международные нормы, касающиеся их подготовки, повышения квалификации, приема на работу и условий труда.

Кроме того, 5 октября 1997 года Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла Рекомендации о статусе преподавательских кадров высших учебных заведений.

Всемирный день учителя – это повод выразить благодарность учителям, оценить их работу и помочь им совершенствоваться.

Каждый год празднование Всемирного дня учителя посвящено определенной теме. Тема 2019 года: "Молодые учителя – будущее профессии". Праздник предоставит возможность подвести итоги и найти решения задачи по привлечению и удержанию молодых талантов в области образования.

В СССР и России День учителя с 1965 года по 1994 год праздновался в первое воскресенье октября. На основании указа президента России от 3 октября 1994 года День учителя отмечается 5 октября

Учитель не просто профессия, это призвание, нелегкая и ответственная миссия . Настоящий учитель всегда дает гораздо больше, чем заложено в школьной программе. Он помогает молодому человеку, подростку, ребенку понять себя, раскрыть лучшие человеческие качества, найти свою дорогу в жизни.

Сейчас работа учителя стала более публичной. Родители стали значительно активнее, чем десятилетия назад, и предъявляют более высокие требования. Педагог, зная возрастные особенности ребенка, должен замечать малейшие изменения в его поведении, проявлять заботу, внимание, тактичность. Задачи учителя усложняются , требуется большая психологическая устойчивость и сдержанность.

По данным Минпросвещения, всего в России более 1,5 миллиона школьных учителей, которые в свой профессиональный праздник получат поздравления от учеников, праздник также отметят работники детских садов и вузов.

Традиционно в этот день или накануне в Государственном Кремлевском дворце проходит награждение победителей конкурса "Учитель года", который проводится с 1990 года. В 2018 году победителем конкурса стал педагог по обществознанию и праву математической школы №1 города Грозный Алихан Динаев

В 2019 году торжественный концерт в честь Дня учителя и награждение победителя и призеров Всероссийского конкурса "Учитель года России" состоится 4 октября в Государственном Кремлевском дворце.