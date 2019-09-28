Названы 15 лауреатов первого тура всероссийского конкурса "Учитель года"

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Имена 15 лауреатов первого очного тура всероссийского конкурса "Учитель года России — 2019" объявили в Грозном, сообщает пресс-служба Министерства просвещения.

В столице Чечни состоялась торжественная церемония подведения итогов первого тура конкурса. Участие в нем приняли 85 учителей.

"По итогам конкурсных испытаний первого очного тура "Учитель-профессионал" — "Урок" и "Внеурочное мероприятие" — 28 сентября объявлены 15 лауреатов конкурса", — говорится в сообщении.

Лауреатами конкурса стали: Лариса Арачашвили из Волгограда, Анастасия Василевская из Воронежа, Светлана Видакас из Ярославской области, Виталий Ерохин из Тюмени, Марина Зезкова из Санкт-Петербурга, Ольга Иванилова из Севастополя, Дмитрий Комиссаров из Нижегородской области, Павел Красновид из Подмосковья, Александр Мамаев из Омской области, Наиль Мирсаитов из Казани, Михаил Ракитин из Твери, Вероника Романова из Саратова, Виктория Скрипникова из Камчатского края, Ольга Физер из Чувашии, Милица Щипун из Амурской области.

Как рассказали в пресс-службе, 29-30 сентября состоятся испытания второго очного тура "Учитель-мастер": "Мастер-класс" и "Образовательный проект". По их результатам 1 октября назовут имена пяти призеров конкурса.