Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-28T21:41Z
https://ria.ru/20190928/1559242811.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155815/56/1558155676_0:282:3071:2009_1036x0_80_0_0_07c6240c35df82cea0475c3e5be07a5d.jpg
РИА Новости

Названы 15 лауреатов первого тура всероссийского конкурса "Учитель года"

21:14 28.09.2019 (обновлено: 21:41 28.09.2019)
1040
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПервоклассники на праздновании Дня знаний
Первоклассники на праздновании Дня знаний
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Первоклассники на праздновании Дня знаний. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Имена 15 лауреатов первого очного тура всероссийского конкурса "Учитель года России — 2019" объявили в Грозном, сообщает пресс-служба Министерства просвещения.
В столице Чечни состоялась торжественная церемония подведения итогов первого тура конкурса. Участие в нем приняли 85 учителей.
Грозный
23 сентября, 09:27Социальный навигатор
Министр образования Чечни рассказал, что ждет финалистов "Учителя года"
"По итогам конкурсных испытаний первого очного тура "Учитель-профессионал" — "Урок" и "Внеурочное мероприятие" — 28 сентября объявлены 15 лауреатов конкурса", — говорится в сообщении.
Лауреатами конкурса стали: Лариса Арачашвили из Волгограда, Анастасия Василевская из Воронежа, Светлана Видакас из Ярославской области, Виталий Ерохин из Тюмени, Марина Зезкова из Санкт-Петербурга, Ольга Иванилова из Севастополя, Дмитрий Комиссаров из Нижегородской области, Павел Красновид из Подмосковья, Александр Мамаев из Омской области, Наиль Мирсаитов из Казани, Михаил Ракитин из Твери, Вероника Романова из Саратова, Виктория Скрипникова из Камчатского края, Ольга Физер из Чувашии, Милица Щипун из Амурской области.
Как рассказали в пресс-службе, 29-30 сентября состоятся испытания второго очного тура "Учитель-мастер": "Мастер-класс" и "Образовательный проект". По их результатам 1 октября назовут имена пяти призеров конкурса.
В Москве 3 октября пройдет третий очный тур "Учитель-лидер", который включает два конкурсных испытания — "Публичную лекцию" и "Разговор с министром", а 4 октября в Государственном Кремлевском дворце состоится торжественный концерт в честь Дня учителя и награждение победителя и призеров всероссийского конкурса "Учитель года России — 2019".
540203
Обсудить 0
Александр МамайРоссияОбщество
Рекомендуем
Американский рэпер, продюсер, актер Келвин Кордозар Бродус-младший (Snoop Dogg)
Умер новорожденный внук Снуп Дога
РИА
Новости
Художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров
Умер режиссер Марк Захаров
Побережье Атлантического океана в США во время шторма
Пропавшее судно с украинцами затонуло в Атлантике
Фотография художественного руководителя театра Ленком Марка Захарова около здания театра в Москве
Марка Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище
Лента
новостей
Скриншот сторис Натальи Бочкаревой в Instagram
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
Украинский певец, композитор и автор песен Олег Винник
"Мы ничего не решаем": украинский певец ответил на вопрос, чей Крым
Задержание актрисы Натальи Бочкаревой
Задержание актрисы из "Счастливы вместе" Натальи Бочкаревой попало на видео
Авианосец ВМС США Harry Truman
Китайские СМИ назвали главное оружие России против авианосцев США
Актер Арнольд Шварценеггер
Российские подписчики атаковали страницу Арнольда Шварценеггера
Кадр из сериала Счастливы вместе
Актриса Бочкарева после видео с кокаином заявила, что продолжение следует
Врачи во время операции
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
Ссора в семье
Эксперты рассказали, что раздражает туристов в путешествии вдвоем
Марк Захаров
Изначально мэтр: умер великий режиссер Марк Захаров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:58Зеленский оскорбил правительство Меркель, пишут немецкие СМИ
06:27СМИ: Госдеп активизировал расследование против Хиллари Клинтон
06:25Пушков оценил последствия высказываний Зеленского о Меркель
06:10Зариф заявил о неспособности США завершить развязанные ими войны
06:08Илон Маск рассказал, верит ли он в существование инопланетян
05:32На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,1
05:23США на похоронах Ширака будет представлять посол во Франции
05:10Немецкий турист рассказал о своих впечатлениях о России
05:09Сирийский фермер рассказал о восстановлении томатной плантации под Алеппо
04:54Маск рассказал, когда состоится первый полет корабля Starship
04:02Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре опустился ниже семи метров
03:36Эксперт предложил пускать тургруппы из Китая в Царское село только по утрам
03:23Учения "Центр-2019" показали на видео от первого лица
03:18Врачи рассказали, какие продукты помогут защитить сердце
03:13Даже умеренная активность уменьшит риск болезней сердца, заявили в ВОЗ
03:07На востоке Китая не менее 36 человек погибли в крупном ДТП
03:05Источник: запуск трех спутников связи "Гонец-М" ракетой "Союз" отложили
03:04Украинский эксперт высказался об усилении позиций России в мире
03:02У берегов Йемена пропал паром с десятками людей на борту
02:57СМИ: разведка США перед скандалом с Трампом изменила порядок подачи жалоб
Лента новостейМолния