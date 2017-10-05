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Общество

Эксперты рассказали, как изменился авторитет учителя за последние 20 лет

09:2505.10.2017
(обновлено: 09:40 05.10.2017)
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© Fotolia / Syda ProductionsУрок в школе. Архивное фотоУрок в школе. Архивное фото
© Fotolia / Syda Productions

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Авторитет учителей перестал быть безусловным для современных детей, заявили опрошенные РИА Новости эксперты. Частичную потерю авторитета они объясняют тем, что ребенок может за несколько секунд получить из интернета данные, которые педагоги нарабатывали десятилетиями.

Более 100 государств 5 октября отмечают Всемирный день учителя. Праздник призван привлечь внимание к роли учителей в образовании и развитии общества.

Потеря авторитета

Директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Татьяна Волосовец отметила, что "ребенок XXI века принципиально отличается от тех детей, которые были еще 20 лет назад".

Учитель географии. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Всемирный день учителя
"Ребенок растет в совершенно других условиях — в информационном обществе — и, конечно, любой педагог должен это учитывать", — заявила эксперт.

Волосовец отметила, что авторитет учителя уже не столь безусловен, как это было раньше. "Сегодняшние дети одним только нажатием на кнопку компьютера или другого гаджета могут получить информацию из интернета, которая в разы больше той информации, которой владеет учитель, которую вмещает память одного человека", — заявила эксперт.

По ее словам, из-за того, что ребенок пользуется серьезными объемами информации, учитель уже не воспринимается как некий "кладезь знаний", как человек, обладающий информацией, до которой не добраться ребенку. "Сейчас дети считают, что они тоже умные, что они тоже многое знают, многими навыками уже владеют, следовательно, педагог уже не воспринимается как небожитель, что было еще лет 30-40 назад", — заявила Волосовец.

С ней согласен доктор педагогических наук, член Российской академии образования Михаил Богуславский.

"До пятидесятых годов учитель был единственным источником знаний, после пятидесятых годов учитель школы стал одним из источников знаний, а сейчас по сравнению с интернетом учитель становится не главным и даже не основным", — сказал он.

Ребенок с книгами. Архивное фото
© Fotolia / Picture-Factory
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Богуславский отметил, что эта проблема является одной из основных в педагогике и эксперты пытаются найти лучшую модель взаимодействия учителя с детьми. "Когда вся информация идет извне, не на уроке, не из учебника, то возникает вопрос: "Какова роль учителя?". Вероятно, сейчас роль учителя — выстраивать контекст, то есть гнаться за объемом знаний просто смешно. Однако ученики не могут их структурировать, эти знания не располагаются в определенной последовательности, и учитель эти знания выстраивает в определенном контексте", — заявил собеседник агентства.

Он также считает, что современные дети стали больше учиться, потому что родители требуют академической успешности. Но и эта тенденция не подкрепляет авторитет учителя, поскольку дети стали критически относятся к знаниям. "50 лет назад такого не было: те дети были проще, они воспринимали эти знания на веру, современные дети знания на веру не воспринимают и к учителю относится критически", — сказал эксперт.

Волосовец, рассуждая об авторитете учителя, отметила, что "учителя должны внимательно и серьезно относиться к этому вопросу". "Каждая произнесенная фраза, которая не соответствует действительности, может обернуться непоправимыми последствиями: дети ее быстро вычислят и могут озвучить ошибку при всем классе, таким образом, авторитет учителя может пошатнуться", — предостерегла эксперт.

Каждый урок — открытый

Волосовец добавила, что деятельность учителя стала более публичной и напряженной. "Если раньше учитель давал один открытый урок в год, то сегодня, при тотальной съемке учениками всего происходящего в классе, каждый урок — это открытый урок", — заявила собеседница агентства.

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Богуславский также отметил, что задачи учителя усложняются, требуется большая психологическая устойчивость и сдержанность.

"Сейчас в условиях, когда все снимают, надо быть безумцем, быть готовым прямой дорогой отправляться на биржу труда, чтобы вести себя некорректно по отношению к детям — они все снимают, все выставляют в сети", — заявил он.

"Многие учителя "горят" на переписке, когда родители что-то нехорошее им написали, те грубо ответили в электронной почте — и с этим письмом родители идут по инстанциям. Поэтому учителям сейчас вести себя сколь-нибудь резко нельзя", — добавил Богуславский.

Эксперт подчеркнул, что родители ведут себя значительно активнее, чем десятилетия назад, и предъявляют более высокие требования, что также является для многих учителей большим стрессом. "Сейчас совсем другие родители, выросшие в атмосфере свободы", — пояснил он.

Время сотрудничества и конец эпохи менторов

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По мнению Волосовец, современные дети стали более ранимыми, они менее защищены от окружающей действительности, тяжело переживают обиды, неудачи, трудности, которые встречаются в процессе учебной деятельности, во взаимоотношениях со сверстниками.

"В этом смысле педагог тоже меняется: у него должно быть развито чувство сопереживания, эмоциональной отзывчивости, эмпатии. Педагог, зная возрастные особенности ребенка, должен замечать малейшие изменения в его поведении, проявлять заботу, внимание, тактичность. Это нужно для того, чтобы уберечь ребенка от совершения чего-либо непоправимого", — заявила эксперт.

"Менторская позиция по отношению к детям сегодня не воспринимается как единственно возможная, что было, скажем, 100 лет назад. Сейчас учитель занимает субъект-субъектную позицию, то есть учитель воздействует на ребенка, а ребенок — на учителя. Это очень правильный принцип взаимодействия, взаимосотрудничества, эффективной совместной работы", — заявила Волосовец.

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Эксперт также отметила, что физические наказания остались в далеком прошлом и сейчас педагоги сходятся во мнении, что важно беречь эмоциональный комфорт ребенка. "Взаимное уважение является основой успеха ребенка. Успешный человек может вырасти из маленького ребенка, которого не наказывают, не бьют, не кричат на него, не ругают, а уважают в нем личность", — заявила собеседница агентства.

Она отметила, что не только физические наказания влияют на состояние ребенка и его физическое и психическое здоровье. "Психологическое давление, когда учителя пытаются каким-то образом либо принять участие в так называемой травле, которая происходит в детском коллективе, или учитель сам недолюбливает ребенка, пытается его унизить — это серьезные случаи, о которых мы узнаем из средств массой информации. Это должно уйти из школы и детского сада навсегда, потому что такая психическая травма может оставить след в душе ребенка на долгие годы и на десятилетия, и последствия непредсказуемы", — заявила Волосовец.

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Она подчеркнула, что современные учителя должны об этом помнить и не позволять себе ни при каких обстоятельствах ни физического, ни психического давления на ребенка.

"Современный учитель — это творческая личность, обладающая способностью к рефлексии, с глубокими знаниями и сформированными профессиональными навыками, педагогическим даром и огромной любовью к детям", — резюмировала собеседница агентства.

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