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РИА Новости

Преподавательница из Волгограда стала победителем конкурса "Учитель года"

21:35 04.10.2019 (обновлено: 22:38 04.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТоржественная церемония закрытия Всероссийского конкурса "Учитель года России" — 2019
Торжественная церемония закрытия Всероссийского конкурса Учитель года России — 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Торжественная церемония закрытия Всероссийского конкурса "Учитель года России" — 2019
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Абсолютным победителем Всероссийского конкурса "Учитель года" стала преподавательница русского языка из Волгограда Лариса Арачашвили.
"Это был действительно бескомпромиссный, очень честный конкурс. И вы видели состояние Ларисы, когда было объявлено о том, что победителем стала она, - у нее было большое удивление", - сказала журналистам министр просвещения Ольга Васильева.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТоржественная церемония закрытия Всероссийского конкурса "Учитель года России-20192
Торжественная церемония закрытия Всероссийского конкурса Учитель года России-20192
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Торжественная церемония закрытия Всероссийского конкурса "Учитель года России-20192
Она также накануне Дня учителя пожелала российским педагогам терпения, такта, мудрости и возможности отдыхать.
В свою очередь, Лариса Арачашвили заявила, что посвящает эту победу своим ученикам.
На церемонии вручения также награды в номинациях "Учитель-дефектолог России" и "Педагог-психолог России" получили Екатерина Балдина из Москвы и Михаил Алагуев из Улан-Удэ.
Специальный приз "За творческую работу с детьми, находящимися на длительном лечении в детских больницах" получили Людмила Копенкина из Астрахани, Тимофей Разбегин из Москвы, Татьяна Рачева из Перми, Дарья Платонова из подмосковной Балашихи, Иван Долуев из Москвы.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТоржественная церемония закрытия Всероссийского конкурса "Учитель года России-2019
Торжественная церемония закрытия Всероссийского конкурса Учитель года России-2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Торжественная церемония закрытия Всероссийского конкурса "Учитель года России-2019
Председатель Общероссийского профсоюза образования Галина Меркулова отметила специальным призом "За социальное лидерство" преподавателя истории и обществознания из Омской области Александра Мамаева.
Специальный приз "За содействие гражданскому воспитанию и формированию культуры мира среди обучающихся" получил учитель физики из Тюмени Виталий Ерохин.
Кроме того, специальный приз "За профессиональное владение русским языком" получили два педагога: учитель английского языка из Кировской области Анна Корзунина и учитель русского языка и литературы из Курска Юлия Мальцева.
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Путин поздравил финалистов Всероссийского конкурса "Учитель года"
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