Преподавательница из Волгограда стала победителем конкурса "Учитель года"

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Абсолютным победителем Всероссийского конкурса "Учитель года" стала преподавательница русского языка из Волгограда Лариса Арачашвили.

"Это был действительно бескомпромиссный, очень честный конкурс. И вы видели состояние Ларисы, когда было объявлено о том, что победителем стала она, - у нее было большое удивление", - сказала журналистам министр просвещения Ольга Васильева.

Она также накануне Дня учителя пожелала российским педагогам терпения, такта, мудрости и возможности отдыхать.

В свою очередь, Лариса Арачашвили заявила, что посвящает эту победу своим ученикам.

На церемонии вручения также награды в номинациях "Учитель-дефектолог России" и "Педагог-психолог России" получили Екатерина Балдина из Москвы и Михаил Алагуев из Улан-Удэ.

Специальный приз "За творческую работу с детьми, находящимися на длительном лечении в детских больницах" получили Людмила Копенкина из Астрахани, Тимофей Разбегин из Москвы, Татьяна Рачева из Перми, Дарья Платонова из подмосковной Балашихи, Иван Долуев из Москвы.

Председатель Общероссийского профсоюза образования Галина Меркулова отметила специальным призом "За социальное лидерство" преподавателя истории и обществознания из Омской области Александра Мамаева.

Специальный приз "За содействие гражданскому воспитанию и формированию культуры мира среди обучающихся" получил учитель физики из Тюмени Виталий Ерохин.