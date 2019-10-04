Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-04T18:26Z
https://ria.ru/20191004/1559451767.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/153259/77/1532597747_0:48:3420:1972_1036x0_80_0_0_2a0c92b4f8f21f4f673c748e3a150282.jpg
РИА Новости

Заявки на электронную визу в Петербург подали почти шесть тысяч иностранцев

18:14 04.10.2019 (обновлено: 18:26 04.10.2019)
475
© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург
© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Граждане иностранных государств за четыре дня подали почти 6 тысяч заявлений на выдачу электронных виз для посещения Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщает городской комитет по развитию туризма.
Ранее сообщалось, что режим электронной визы введен 1 октября для посещения Петербурга и Ленинградской области гражданами 53 государств, в том числе всех стран Евросоюза. Электронная виза будет выдаваться иностранному гражданину на основании решения МИД РФ по заявлению, которое он заполнит на сайте министерства не позднее, чем за четыре дня до даты въезда в Россию. Срок такой визы - до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания в стране не более восьми суток.
Санкт-Петербург
1 октября, 16:16РИА Новости
Эксперт назвал возможные последствия введения бесплатных электронных виз
"Почти 6 тысяч заявок подано на получение электронных виз в Петербург и Ленинградскую область за четыре дня. Чаще всего за визой обращаются жители Эстонии, Германии и Финляндии. Первые гости уже приехали в Россию на автомобиле через пограничный пункт пропуска Ивангород", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также по электронной визе Петербург планируют посетить жители Мексики, Малайзии и Кувейта.
510002
Обсудить 1
ТуризмтуристыНовости - ТуризмМИД РФЕвросоюзФинляндияРоссияСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Самолет авиакомпании Аэрофлот
Самолет из Барнаула по техническим причинам не смог улететь в Москву
РИА
Новости
Девушка на пляже одного из отелей Антальи
Эксперты назвали число россиян, отдохнувших в 2019 году на курортах Антальи
Пляж в Кемере
Эксперты рассказали, подорожает ли проживание в отелях Антальи в 2020 году
Репетиция парада в честь пятилетия образования Народной милиции ЛНР
В ЛНР пройдет военный парад к пятилетию Народной милиции
Лента
новостей
Молодая пара у компьютера
Эксперты выяснили, как российские туристы готовятся к путешествиям
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Филиппины Родриго Дутерте во время встречи в Сочи
Дутерте пригласил российские компании инвестировать на Филиппинах
Стефан Дюжаррик
В ООН ответили на предложение России о переносе работы комитета ГА из США
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон попросит об отсрочке Brexit при отсутствии соглашения с ЕС
Колосья пшеницы
В Росстате сообщили о росте цен на крупы и бобовые
Жительница поселка Октябрь Донецкой области, чей дом попал под артобстрел в ночь с 22 на 23 сентября
СМИ рассказали о плане Киева по полной блокаде Донбасса
Сотрудники ФСБ РФ
Спецслужбы предотвратили четыре теракта в Центральной России
Георгий Габуния
Оскорбившего Путина грузинского журналиста вызвали на допрос
Владимир Путин отказался читать заготовленную речь
Путин отказался зачитывать вступительное слово на заседании в Сочи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Бюст Гагарина установили в планетарии аргентинской провинции Сан-Луис
03:48Ведущий программы "60 минут" объяснил необходимость обсуждать Украину
03:30ФНС не нашла подтверждений случаев мошенничества с подделкой своих писем
03:20В Перу объяснили, как выборы в конгресс помогут консолидировать страну
03:16Названа дата декабрьского запуска метеорологического спутника "Электро-Л"
03:13В МЧС рассказали, как словом остановить собаку, которая хочет вас покусать
02:20За демонтаж ядерного реактора Трамп готов снять санкции с КНДР на три года
02:14После сердечного приступа Сандерс заявил, что готов вернуться к работе
01:59Министра туризма Бразилии обвинили в нарушениях на выборах в 2018 году
01:43Демократы в конгрессе США запросили документы по Украине у Белого дома
01:36В Германии два человека умерли от колбасы
01:29В США перевернулся автобус со страдающими проблемами развития людьми
01:21Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ
01:19Трибунал Колумбии отменил амнистию для бывших лидеров РВСК
01:13Компания PayPal выходит из проекта по запуску криптовалюты Libra, пишут СМИ
01:08В Крыму пройдет воздушное цифровое шоу
01:03Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа
01:00Аргентина хочет провести перекрестные года с Россией в 2020 или 2021 годах
00:52Стал известен победитель шоу "Голос. 60+"
00:48Лидер иракских шиитов призвал к отставке правительства и досрочным выборам
Лента новостейМолния