Заявки на электронную визу в Петербург подали почти шесть тысяч иностранцев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Граждане иностранных государств за четыре дня подали почти 6 тысяч заявлений на выдачу электронных виз для посещения Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщает городской комитет по развитию туризма.

Ранее сообщалось, что режим электронной визы введен 1 октября для посещения Петербурга и Ленинградской области гражданами 53 государств, в том числе всех стран Евросоюза. Электронная виза будет выдаваться иностранному гражданину на основании решения МИД РФ по заявлению, которое он заполнит на сайте министерства не позднее, чем за четыре дня до даты въезда в Россию. Срок такой визы - до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания в стране не более восьми суток.