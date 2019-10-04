Опрос показал, как россияне относятся к деятельности Путина

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Уровень одобрения деятельности президента России Владимира Путина составил почти 65,4%, при этом на вопрос о доверии главе государства положительно ответили 71,4%, показал еженедельный опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения ( Уровень одобрения деятельности президента России Владимира Путина составил почти 65,4%, при этом на вопрос о доверии главе государства положительно ответили 71,4%, показал еженедельный опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения ( ВЦИОМ ).

По данным исследования, показатели одобрения деятельности премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и правительства России составили 38,5% и 42,4% соответственно. На вопрос о доверии самому главе кабмина утвердительно ответили 38,7% россиян, свидетельствуют данные опроса.

Помимо этого граждане доверяют лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому (37,8%) и главе КПРФ Геннадию Зюганову (35,2%), руководителю "Справедливой России" Сергею Миронову (28,6%).

На вопрос "А если говорить о политиках: кому вы доверяете, а кому не доверили бы решение важных государственных вопросов?" респонденты должны были сами назвать имена. Среди опрошенных 31,5% выразили доверие Путину, 14,1% - министру обороны Сергею Шойгу, 11,3% - главе МИД РФ Сергею Лаврову, говорится в исследовании. О своем недоверии Жириновскому заявили 21,8% россиян, Медведеву - 21%.

Если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, то проголосовать за "Единую Россию" были бы готовы 32,5% россиян, за КПРФ – 15,3%, ЛДПР – 13%, "Справедливую Россию" – 5,9%. Еще 10,7% заявили, что проголосовали бы за непарламентские партии.