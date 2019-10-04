Экс-депутата Рады заподозрили в нанесении тяжких телесных повреждений

Сергей Пашинский во время брифинга в Киеве. Архивное фото

Сергей Пашинский во время брифинга в Киеве

КИЕВ, 4 окт - РИА Новости. Следователи Государственного бюро расследований Украины подозревают бывшего депутата парламента Сергея Пашинского, возглавлявшего комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны, в нанесении тяжких телесных повреждений, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

В конце декабря 2016 года Пашинский сообщил о нападении на него. По его словам, неизвестный набросился на него и его супругу, угрожал убить. Пашинский прострелил нападавшему ногу. Тот, в свою очередь, уверяет, что депутат целился ему в грудь. Причиной конфликта якобы стал автомобиль пострадавшего, который стоял на обочине.

"Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили о подозрении народному депутату Украины Верховной рады V-VIII созывов в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что дело расследуют по статье "умышленное тяжкое телесное повреждение", санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы.

По данным следствия, 31 декабря 2016 года Пашинский и мужчина устроили словесную перепалку, во время которой экс-депутат достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие и выстрелил мужчине в левую ногу, в результате чего мужчина получил осколочный перелом бедренной кости. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, травма квалифицируется как тяжкие телесные повреждения.