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РИА Новости

В ДНР раскрыли детали подготовки к обмену пленными с Киевом

14:45 04.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБлок-пост в районе населенного пункта, где состоялся обмен пленными между Киевом и Донбассом
Блок-пост в районе населенного пункта, где состоялся обмен пленными между Киевом и Донбассом
© РИА Новости / Илья Питалев
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Блок-пост в районе населенного пункта, где состоялся обмен пленными между Киевом и Донбассом. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Подготовка к обмену пленными между Киевом и Донбассом продолжается в рамках встреч по урегулированию конфликта в Минске, заявила в пятницу РИА Новости омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.
Ранее глава МИД Украины заявил, что масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе.
"Данный вопрос (обмен пленными – ред.) обсуждается активно в Минском формате. Но этот обмен обсуждается между сторонами конфликта: Украиной, ДНР и ЛНР. Это все проходит в рамках Минска", - отметила Морозова.
Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисов и украинские военные во время передачи военнопленных Украины представителями Луганской народной республики пригороде города Счасть
1 октября, 18:41РИА Новости
Киев не предоставил гарантии помилования обмениваемых, заявили в ДНР
Прогнозировать, когда может состояться обмен пленными между ДНР и ЛНР, она пока не берется. По ее словам, на данный момент все зависит от Киева.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРДНРДарья МорозоваДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскУкраинаВ мире
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