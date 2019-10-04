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РИА Новости

СМИ рассказали о плане Киева по полной блокаде Донбасса

14:44 04.10.2019 (обновлено: 15:32 04.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖительница поселка Октябрь Донецкой области, чей дом попал под артобстрел в ночь с 22 на 23 сентября
Жительница поселка Октябрь Донецкой области, чей дом попал под артобстрел в ночь с 22 на 23 сентября
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Киев может пойти на полную блокаду самопровозглашенных республик Донбасса и разрабатывает соответствующий план, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.
По данным издания, украинские власти готовы выполнять Минские соглашения, но рассматривают вариант "досрочного замораживания конфликта", если ситуация на востоке страны принципиально не изменится в течение года.
В этом случае Киев готовится существенно ограничить поставки электроэнергии, воды и тепла, вплоть до отключения, а также ввести строгий контроль на границе.
Не исключена физическая изоляция Донбасса с помощью разделительной стены наподобие той, что построена на границе Израиля и сектора Газа, отмечает газета.
Военнослужащий на блок-посту в Донецкой области
Вчера, 10:19РИА Новости
В Раде заявили о намерении согласовать с Россией закон о статусе Донбасса
Ранее на этой неделе участники контактной группы по урегулированию в Донбассе подписали "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе региона.
Согласование документа всеми сторонами было одним из условий проведения очередных переговоров "нормандской четверки".
Согласно этой формуле, выборы на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей должны пройти в соответствии с законами Украины. Если наблюдатели ОБСЕ признают, что выборы соответствуют стандартам организации, то закон об особом статусе Донбасса вступит в силу.
Глава комитета Рады по иностранным делам Богдан Яременко сообщил, что Киев может согласовать с Россией эти законопроекты.
Участники акции Нет Капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе в Киеве
Вчера, 08:00РИА Новости
В какую новую войну втянут Зеленского
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ну дак тут может быть план о признании независимости этих территорий в случае срыва переговоров Украиной.
4 октября, 14:55
Юрий Симаков
11800011
Киев планирует выборы провести на Донбасе сперва. Так вот подобные заявления подготовят почву для принятия правильных решений жителями ДНР и ЛНР! Особенно тех кто пока не определился... если такие еще остались конечно.
4 октября, 15:06
АГАлександр Гребенник
5900011
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