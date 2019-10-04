СМИ рассказали о плане Киева по полной блокаде Донбасса

Жительница поселка Октябрь Донецкой области, чей дом попал под артобстрел в ночь с 22 на 23 сентября

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Киев может пойти на полную блокаду самопровозглашенных республик Донбасса и разрабатывает соответствующий план, пишет Киев может пойти на полную блокаду самопровозглашенных республик Донбасса и разрабатывает соответствующий план, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По данным издания, украинские власти готовы выполнять Минские соглашения, но рассматривают вариант "досрочного замораживания конфликта", если ситуация на востоке страны принципиально не изменится в течение года.

В этом случае Киев готовится существенно ограничить поставки электроэнергии, воды и тепла, вплоть до отключения, а также ввести строгий контроль на границе.

Не исключена физическая изоляция Донбасса с помощью разделительной стены наподобие той, что построена на границе Израиля и сектора Газа, отмечает газета.

Ранее на этой неделе участники контактной группы по урегулированию в Донбассе подписали "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе региона.

Согласование документа всеми сторонами было одним из условий проведения очередных переговоров "нормандской четверки".

Согласно этой формуле, выборы на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей должны пройти в соответствии с законами Украины. Если наблюдатели ОБСЕ признают, что выборы соответствуют стандартам организации, то закон об особом статусе Донбасса вступит в силу.