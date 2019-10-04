Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-04T15:49Z
https://ria.ru/20191004/1559426509.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152693/62/1526936283_0:239:2995:1924_1036x0_80_0_0_88bdc3ab5e581e8bc8678c4888605f43.jpg
РИА Новости

В Раде заявили о намерении согласовать с Россией закон о статусе Донбасса

10:19 04.10.2019 (обновлено: 15:49 04.10.2019)
23549
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий на блок-посту в Донецкой области
Военнослужащий на блок-посту в Донецкой области
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 4 окт — РИА Новости. Киев может согласовать с Россией законопроекты об особом статусе Донбасса, заявил глава комитета Рады по иностранным делам Богдан Яременко.

"Это будет не только решение Верховной рады, но это будет и согласованная с Российской Федерацией позиция. Наши попытки вынести этот вопрос (об особом статусе Донбасса. — Прим. ред.) на референдум теоретически могут быть восприняты Россией как попытка Украины не выполнять свои обязательства, и это может сорвать мирные договоренности", — сказал Яременко в эфире телеканала "112 Украина".

Накануне депутат заявил, что на Украине пока нет закона, который позволил бы в случае необходимости быстро провести референдум, но существующие парламентские процедуры позволяют хорошо информировать граждан о происходящем.
В свою очередь, президент Владимир Зеленский отметил, что власти не будут предпринимать глобальных шагов по урегулированию ситуации в Донбассе без согласия украинского народа.
Ранее на этой неделе контактная группа по урегулированию в Донбассе согласовала "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе региона.
Согласно документу, выборы на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей должны пройти в соответствии с законами Украины. Если наблюдатели ОБСЕ признают, что выборы соответствуют стандартам организации, то закон об особом статусе Донбасса вступит в силу.
Заседание Верховной рады Украины
2 октября, 11:08РИА Новости
Киев намерен обсуждать закон о статусе Донбасса после встречи "четверки"
158118181525
Обсудить 35
Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассВерховная Рада УкраиныРоссияКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Алё, Россия -само собой. Но садиться за переговоры по этому вопросу нужно с ЛДНР, как бы вам не хотелось. А там прошёл референдум и созданы государства. А что там по вопросу жизни и госустройства ЛДНР думают на Галиции, кажется Донбасс это мало волнует.
4 октября, 11:02
nico1949bis
6900006
Это еще раз доказывает, что Россия является стороной конфликта и ни о какой внутренней гражданской войне речи быть не может.
4 октября, 11:33
ПСПетр Симонов
6300162
Рекомендуем
Судно Audacia компании Allseas во время укладки труб на германском участке газопровода Северный поток-2. 30 ноября 2018
Дания сняла политические возражения с "Северного потока — 2", пишут СМИ
РИА
Новости
Хантер Байден
Глава ГПУ рассказал о делах, к которым может быть причастен сын Байдена
Жительница поселка Октябрь Донецкой области, чей дом попал под артобстрел в ночь с 22 на 23 сентября
СМИ рассказали о плане Киева по полной блокаде Донбасса
Газодобывающее предприятие на Украине
Киеву не понадобится продлевать договор с Москвой, заявили в "Нафтогазе"
Лента
новостей
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
На Кубани рейдеры попытались захватить завод
Шведская активистка Грета Тунберг
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток — 2
Эксперт рассказал, зачем Дания тянет с разрешением на "Северный поток — 2"
Газопровод Baltic Pipe
В Госдуме прокомментировали заявление Польши по газу
Терминал СПГ в польском городе Свиноуйсьце
В Польше назвали способ перестать зависеть от российского газа
Танк Т-90М
"Они станут неуязвимы": зачем Россия дорабатывает сотни танков Т-90
Участники акции Нет Капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе в Киеве
В какую новую войну втянут Зеленского
Адвокат Надежды Савченко - Илья Новиков (в центре), генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону Виталий Москаленко (справа) перед зданием Донецкого суда в Ростовской области
Порошенко нанял российского адвоката Илью Новикова
Сотрудники ФСБ РФ
Спецслужбы предотвратили четыре теракта в Центральной России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:48Ведущий программы "60 минут" объяснил необходимость обсуждать Украину
03:30ФНС не нашла подтверждений случаев мошенничества с подделкой своих писем
03:20В Перу объяснили, как выборы в конгресс помогут консолидировать страну
03:16Названа дата декабрьского запуска метеорологического спутника "Электро-Л"
03:13В МЧС рассказали, как словом остановить собаку, которая хочет вас покусать
02:20За демонтаж ядерного реактора Трамп готов снять санкции с КНДР на три года
02:14После сердечного приступа Сандерс заявил, что готов вернуться к работе
01:59Министра туризма Бразилии обвинили в нарушениях на выборах в 2018 году
01:43Демократы в конгрессе США запросили документы по Украине у Белого дома
01:36В Германии два человека умерли от колбасы
01:29В США перевернулся автобус со страдающими проблемами развития людьми
01:21Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ
01:19Трибунал Колумбии отменил амнистию для бывших лидеров РВСК
01:13Компания PayPal выходит из проекта по запуску криптовалюты Libra, пишут СМИ
01:08В Крыму пройдет воздушное цифровое шоу
01:03Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа
01:00Аргентина хочет провести перекрестные года с Россией в 2020 или 2021 годах
00:52Стал известен победитель шоу "Голос. 60+"
00:48Лидер иракских шиитов призвал к отставке правительства и досрочным выборам
00:46"Учитель года" предположила, что победить ей позволила работа не по шаблону
Лента новостейМолния