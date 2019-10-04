В Раде заявили о намерении согласовать с Россией закон о статусе Донбасса

"Это будет не только решение Верховной рады, но это будет и согласованная с Российской Федерацией позиция. Наши попытки вынести этот вопрос (об особом статусе Донбасса. — Прим. ред.) на референдум теоретически могут быть восприняты Россией как попытка Украины не выполнять свои обязательства, и это может сорвать мирные договоренности", — сказал Яременко в эфире телеканала "112 Украина" .