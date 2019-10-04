В Раде заявили о намерении согласовать с Россией закон о статусе Донбасса

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости. Киев может согласовать с Россией законопроекты об особом статусе Донбасса, заявил глава комитета Рады по иностранным делам Богдан Яременко.
"Это будет не только решение Верховной рады, но это будет и согласованная с Российской Федерацией позиция. Наши попытки вынести этот вопрос (об особом статусе Донбасса. — Прим. ред.) на референдум теоретически могут быть восприняты Россией как попытка Украины не выполнять свои обязательства, и это может сорвать мирные договоренности", — сказал Яременко в эфире телеканала "112 Украина".
Накануне депутат заявил, что на Украине пока нет закона, который позволил бы в случае необходимости быстро провести референдум, но существующие парламентские процедуры позволяют хорошо информировать граждан о происходящем.
В свою очередь, президент Владимир Зеленский отметил, что власти не будут предпринимать глобальных шагов по урегулированию ситуации в Донбассе без согласия украинского народа.
Ранее на этой неделе контактная группа по урегулированию в Донбассе согласовала "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе региона.
Согласно документу, выборы на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей должны пройти в соответствии с законами Украины. Если наблюдатели ОБСЕ признают, что выборы соответствуют стандартам организации, то закон об особом статусе Донбасса вступит в силу.