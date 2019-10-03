На Украине не вынесут на референдум проект об особом статусе Донбасса

КИЕВ, 3 окт – РИА Новости. Законопроект об особом статусе Донбасса не будет вынесен на референдум на Украине, заявил депутат фракции Рады "Слуга народа" и глава парламентского комитета по иностранным делам Богдан Яременко.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, что власти не будут предпринимать глобальных шагов по урегулированию ситуации в Донбассе без согласия украинского народа.

"Закона о референдуме, который бы позволил быстро в случае необходимости (его провести – ред.) нет, но в то же время существующие процедуры рассмотрения законопроектов в комитетах... позволяют держать всех граждан Украины хорошо осведомленными о том, что происходит", - сказал Яременко в программе "Право на власть", отвечая на вопрос, будет ли законопроект об особом статусе Донбасса вынесен на референдум. Трансляция велась телеканалом "1+1"

Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой Украины в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года. Законопроект был обжалован в Конституционном суде Украины, но решение суд пока не принял.

Согласно минским договоренностям, Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Соответствующий закон был принят в 2014 году, однако так и не применялся. Согласно закону, неподконтрольные Киеву отдельные районы Донбасса будут наделены особым статусом лишь после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге. Киев также настаивает на выводе "незаконных формирований" с этих территорий для вступления закона в силу.