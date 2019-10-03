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РИА Новости

На Украине не вынесут на референдум проект об особом статусе Донбасса

23:55 03.10.2019
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CC BY-SA 2.0 / Saeima / Народный депутат фракции "Слуга народа", глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко
Народный депутат фракции Слуга народа, глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко
CC BY-SA 2.0 / Saeima /
Народный депутат фракции "Слуга народа", глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко . Архивное фото
КИЕВ, 3 окт – РИА Новости. Законопроект об особом статусе Донбасса не будет вынесен на референдум на Украине, заявил депутат фракции Рады "Слуга народа" и глава парламентского комитета по иностранным делам Богдан Яременко.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, что власти не будут предпринимать глобальных шагов по урегулированию ситуации в Донбассе без согласия украинского народа.
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"Закона о референдуме, который бы позволил быстро в случае необходимости (его провести – ред.) нет, но в то же время существующие процедуры рассмотрения законопроектов в комитетах... позволяют держать всех граждан Украины хорошо осведомленными о том, что происходит", - сказал Яременко в программе "Право на власть", отвечая на вопрос, будет ли законопроект об особом статусе Донбасса вынесен на референдум. Трансляция велась телеканалом "1+1".
Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой Украины в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года. Законопроект был обжалован в Конституционном суде Украины, но решение суд пока не принял.
Согласно минским договоренностям, Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Соответствующий закон был принят в 2014 году, однако так и не применялся. Согласно закону, неподконтрольные Киеву отдельные районы Донбасса будут наделены особым статусом лишь после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге. Киев также настаивает на выводе "незаконных формирований" с этих территорий для вступления закона в силу.
Контактная группа по Донбассу ранее в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе региона. После согласования формулы в украинской столице, а также ряде других городов страны прошли митинги противников такого решения Киева под лозунгом "Нет капитуляции".
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Зеленский заявил, что Киев не подписывал соглашений с ДНР и ЛНР в Минске
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