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РИА Новости

Почти четверть граждан Украины живут за чертой бедности, заявил Гончарук

13:52 04.10.2019
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© РИА НовостиПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве
© РИА Новости
Площадь Независимости в Киеве . Архивное фото
КИЕВ, 4 окт - РИА Новости. Почти четверть граждан Украины живут за чертой бедности, заявил в пятницу премьер-министр Алексей Гончарук.
По данным госстата, на 1 августа на Украине, без учета неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, проживают 41,99 миллиона человек.
"На Украине очень много проблем, я не хочу на них сейчас останавливаться. Это и 10 миллионов людей, которые живут за чертой бедности, и разваленная инфраструктура, и проблемы с монополистами в энергетике", - заявил Гончарук в ходе встречи с представителями бизнеса, которую транслировал телеканал "Наш".
По его словам, новая программа кабмина направлена на экономический рост, чтобы исправить текущие показатели.
Государственная служба статистики Украины в конце 2018 года опубликовала данные, согласно которым за чертой бедности живет почти треть украинцев.
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