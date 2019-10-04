Почти четверть граждан Украины живут за чертой бедности, заявил Гончарук

КИЕВ, 4 окт - РИА Новости. Почти четверть граждан Украины живут за чертой бедности, заявил в пятницу премьер-министр Алексей Гончарук.

По данным госстата, на 1 августа на Украине, без учета неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, проживают 41,99 миллиона человек.

"На Украине очень много проблем, я не хочу на них сейчас останавливаться. Это и 10 миллионов людей, которые живут за чертой бедности, и разваленная инфраструктура, и проблемы с монополистами в энергетике", - заявил Гончарук в ходе встречи с представителями бизнеса, которую транслировал телеканал " Наш ".

По его словам, новая программа кабмина направлена на экономический рост, чтобы исправить текущие показатели.