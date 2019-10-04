Турецкие "воздушные полицейские" будут сопровождать международные рейсы

"В нашей стране ранее не было практики наличия "воздушных полицейских" на борту самолета, этот регламент вводится впервые и вступил в силу 1 октября. Такие полицейские будут работать только на международных рейсах. Решения о том, на какие именно авиамаршруты и в какие страны эти полицейские будут назначаться, будет принимать МВД, исходя из предложений комиссии по оценке рисков и потенциальных угроз в гражданской авиации Турции", - сказал собеседник агентства.