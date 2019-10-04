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РИА Новости
Туризм

Турецкие "воздушные полицейские" будут сопровождать международные рейсы

11:00 04.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСамолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле
Самолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Самолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле. Архивное фото
АНКАРА, 4 окт – РИА Новости, Алёна Палажченко. "Воздушные полицейские" будут работать только на международных рейсах турецких авиакомпаний, заявил РИА Новости представитель МВД Турции в пятницу.
Как ранее сообщил РИА Новости представитель МВД Турции, рейсы турецких авиакомпаний будут сопровождать сотрудники правоохранительных органов в штатском, соответствующее распоряжение было опубликовано в официальном издании Resmi Gazete. Оно регламентирует порядок назначения "воздушных полицейских" и требования к ним. В частности, они должны иметь стаж работы в полиции не менее пяти лет.
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"В нашей стране ранее не было практики наличия "воздушных полицейских" на борту самолета, этот регламент вводится впервые и вступил в силу 1 октября. Такие полицейские будут работать только на международных рейсах. Решения о том, на какие именно авиамаршруты и в какие страны эти полицейские будут назначаться, будет принимать МВД, исходя из предложений комиссии по оценке рисков и потенциальных угроз в гражданской авиации Турции", - сказал собеседник агентства.
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