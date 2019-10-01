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РИА Новости

Полицейские в штатском будут сопровождать рейсы турецких авиакомпаний

12:47 01.10.2019 (обновлено: 12:50 01.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСамолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines
Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines. Архивное фото
АНКАРА, 1 окт - РИА Новости. Рейсы турецких авиакомпаний будут сопровождать сотрудники правоохранительных органов в штатском, сообщил РИА Новости представитель МВД Турции во вторник.
"С сегодняшнего дня вводится распоряжение нашего ведомства, согласно которому каждый авиарейс будут сопровождать не менее двух полицейских в штатском", - сказал собеседник агентства.
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Соответствующее распоряжение опубликовано в официальном издании Resmi Gazete. Оно регламентирует порядок назначения "воздушных полицейских" и требования к ним. В частности, они должны иметь стаж работы в полиции не менее пяти лет.
"Воздушные полицейские должны вернуть управление воздушным судном его командиру, чтобы обеспечить безопасность полета в случаях, когда одно или несколько лиц пытаются взять под контроль воздушное судно в полете с угрозой насилия. Они также должны принимать соответствующие меры по защите безопасности экипажа и пассажиров, предотвращать незаконное вмешательство", - говорится в документе.
При этом "воздушные полицейские не связаны иерархически с командиром воздушного судна", их личности держатся в секрете от пассажиров. Их билеты оплачиваются авиакомпаниями. Оружие и боеприпасы, которыми будут обладать сотрудники полиции на авиарейсах, определяются специальной директивой.
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