Полицейские в штатском будут сопровождать рейсы турецких авиакомпаний

АНКАРА, 1 окт - РИА Новости. Рейсы турецких авиакомпаний будут сопровождать сотрудники правоохранительных органов в штатском, сообщил РИА Новости представитель МВД Турции во вторник.

"С сегодняшнего дня вводится распоряжение нашего ведомства, согласно которому каждый авиарейс будут сопровождать не менее двух полицейских в штатском", - сказал собеседник агентства.

Соответствующее распоряжение опубликовано в официальном издании Resmi Gazete . Оно регламентирует порядок назначения "воздушных полицейских" и требования к ним. В частности, они должны иметь стаж работы в полиции не менее пяти лет.

"Воздушные полицейские должны вернуть управление воздушным судном его командиру, чтобы обеспечить безопасность полета в случаях, когда одно или несколько лиц пытаются взять под контроль воздушное судно в полете с угрозой насилия. Они также должны принимать соответствующие меры по защите безопасности экипажа и пассажиров, предотвращать незаконное вмешательство", - говорится в документе.