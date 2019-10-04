Абэ заявил о намерении встретиться с лидером Северной Кореи

"В отношении ситуации с Северной Кореей и в тесном сотрудничестве с США и мировым сообществом мы сделаем все для обеспечения безопасности нашего народа. Прежде всего, для решения проблемы насильно удерживаемых в Северной Корее японских граждан я исполнен решимости без предварительных условий провести встречу с председателем Трудовой партии Кореи Ким Чен Ыном. Мы будем решительно действовать на основе хладнокровного анализа, не упуская ни одного шанса", - заявил Абэ.