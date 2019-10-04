Трамп объяснил, почему он имеет "абсолютное право" расследовать коррупцию

ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне скандала с импичментом настаивает, что имеет право просить другие страны "расследовать коррупцию".

"Как президент Соединенных Штатов я имел и имею абсолютное право, возможно, даже обязанность расследовать коррупцию, и это включало бы просьбу или предложение, чтобы другие страны помогли нам!" — написал Трамп в твиттере

В четверг американский президент заявил журналистам, что хотел бы расследования Украиной деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, который работал в компании Burisma. Кроме того, он сообщил, что "Китай должен начать расследование в отношении Байденов". До этого Трамп заявлял, что Байден-младший "получал миллионы от Украины и Китая".

Демократы, которые ранее начали в палате представителей процедуру импичмента Трампа, заявили, что такие призывы лишь подтверждают вину президента. По их мнению, тот пытается организовать вмешательство других стран в выборы в США путем сбора компромата на Байдена-старшего — одного из главных кандидатов на пост президента от Демократической партии.

Сам Трамп обвиняет бывшего вице-президента в том, что тот оказывал давление на власти Украины в 2016 году, когда требовал от них уволить генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал деятельность компании Burisma. Байден заявляет, что его требования были связаны лишь с тем, что генпрокурор плохо боролся с коррупцией в стране. Политик не считает это вмешательством в дела суверенного государства.