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РИА Новости

Трамп объяснил, почему он имеет "абсолютное право" расследовать коррупцию

04:51 04.10.2019 (обновлено: 13:18 04.10.2019)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне скандала с импичментом настаивает, что имеет право просить другие страны "расследовать коррупцию".
"Как президент Соединенных Штатов я имел и имею абсолютное право, возможно, даже обязанность расследовать коррупцию, и это включало бы просьбу или предложение, чтобы другие страны помогли нам!" — написал Трамп в твиттере.
В четверг американский президент заявил журналистам, что хотел бы расследования Украиной деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, который работал в компании Burisma. Кроме того, он сообщил, что "Китай должен начать расследование в отношении Байденов". До этого Трамп заявлял, что Байден-младший "получал миллионы от Украины и Китая".
Демократы, которые ранее начали в палате представителей процедуру импичмента Трампа, заявили, что такие призывы лишь подтверждают вину президента. По их мнению, тот пытается организовать вмешательство других стран в выборы в США путем сбора компромата на Байдена-старшего — одного из главных кандидатов на пост президента от Демократической партии.
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Трамп заявил, что хотел бы расследования Украиной деятельности Байденов
Сам Трамп обвиняет бывшего вице-президента в том, что тот оказывал давление на власти Украины в 2016 году, когда требовал от них уволить генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал деятельность компании Burisma. Байден заявляет, что его требования были связаны лишь с тем, что генпрокурор плохо боролся с коррупцией в стране. Политик не считает это вмешательством в дела суверенного государства.
Согласно сложившейся в США практике, борьба с коррупцией может и должна вестись как внутри страны, так и за ее пределами, если это затрагивает американские интересы. На этом основании против иностранных лиц и компаний вводятся санкции, а к властям зарубежных государств выдвигаются требования по борьбе с коррупцией. Кроме того, США требуют задерживать и выдавать им лиц (как американцев, так и граждан третьих стран), которых они обвиняют в преступлениях.
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Ситуация на УкраинеИмпичмент Дональда ТрампаДональд ТрампСШАTwitterВ мире
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