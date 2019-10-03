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РИА Новости

Экс-депутат Рады назвал дело против главреда "Страна.ua" сфабрикованным

19:06 03.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук
Экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Бывший депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук заявил, что уголовное дело, возбужденное на Украине против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, было полностью сфабриковано.
Против Гужвы на Украине возбуждены два уголовных дела, его подозревают в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на политика, а также в уклонении от уплаты налогов. По данным Генпрокуратуры, расследование двух дел завершено, материалы переданы на рассмотрение в суд. Позднее Гужва выехал в Австрию, где попросил политическое убежище из-за "давления со стороны властей" Украины.
Нестор Шуфрич
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"Очевидно, что дело Гужвы полностью сфабриковано от начала и до конца. После того, как Игорь Гужва уехал в Вену, я говорил с Дмитрием Линько (экс-депутат Рады, свидетель по делу Гужвы – ред.). И он сказал, что его подставило СБУ. Они вышли на него и попросили помочь "посадить" Гужву. Ему говорили, что Гужву будут "паковать" как сепара, агента Кремля. По обвинениям в госизмене и в призывах к сепаратизму. Плюс, я так понял по его намекам, его обещали как-то отблагодарить. Но не деньгами, а как-то по другому", - заявил Мосийчук в интервью интернет-изданию "Страна.ua", опубликованном в четверг.
По его словам, Линько считал, что его подставили, поскольку на Гужву возбудили дело о вымогательстве и заставили его дать показания. Он считает, что заказчиком дела был занимавший тогда пост президента Петр Порошенко. "Он мне прямо не говорил. Только намеками давал понять, что контактировал с офицерами СБУ. А те получили команду на уровне высшего руководства страны. То есть на уровне Порошенко. Также однозначно в курсе был и Олег Ляшко (лидер "Радикально партии" - ред.). Когда все случилось и Гужву задержали, только он и Линько знали, в чем дело. И Ляшко ходил такой довольный очень. Для нас же это было полной неожиданностью. Нас разрывали журналисты", - добавил Мосийчук.
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Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Гужву, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, пробывшего под стражей более 400 дней, впоследствии освобожденного по решению украинского суда и прилетевшего в Россию, и обыски в офисе.
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24 мая 2018, 13:32РИА Новости
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