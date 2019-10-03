Экс-депутат Рады назвал дело против главреда "Страна.ua" сфабрикованным

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Бывший депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук заявил, что уголовное дело, возбужденное на Украине против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, было полностью сфабриковано.

Против Гужвы на Украине возбуждены два уголовных дела, его подозревают в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на политика, а также в уклонении от уплаты налогов. По данным Генпрокуратуры, расследование двух дел завершено, материалы переданы на рассмотрение в суд. Позднее Гужва выехал в Австрию, где попросил политическое убежище из-за "давления со стороны властей" Украины.

"Очевидно, что дело Гужвы полностью сфабриковано от начала и до конца. После того, как Игорь Гужва уехал в Вену, я говорил с Дмитрием Линько (экс-депутат Рады, свидетель по делу Гужвы – ред.). И он сказал, что его подставило СБУ. Они вышли на него и попросили помочь "посадить" Гужву. Ему говорили, что Гужву будут "паковать" как сепара, агента Кремля. По обвинениям в госизмене и в призывах к сепаратизму. Плюс, я так понял по его намекам, его обещали как-то отблагодарить. Но не деньгами, а как-то по другому", - заявил Мосийчук в интервью интернет-изданию "Страна.ua" , опубликованном в четверг.

По его словам, Линько считал, что его подставили, поскольку на Гужву возбудили дело о вымогательстве и заставили его дать показания. Он считает, что заказчиком дела был занимавший тогда пост президента Петр Порошенко. "Он мне прямо не говорил. Только намеками давал понять, что контактировал с офицерами СБУ. А те получили команду на уровне высшего руководства страны. То есть на уровне Порошенко. Также однозначно в курсе был и Олег Ляшко (лидер "Радикально партии" - ред.). Когда все случилось и Гужву задержали, только он и Линько знали, в чем дело. И Ляшко ходил такой довольный очень. Для нас же это было полной неожиданностью. Нас разрывали журналисты", - добавил Мосийчук.