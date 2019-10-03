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РИА Новости

В Совфеде сочли методичку ЕС по выдаче виз жителям Донбасса издевательством

17:29 03.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРоссийский заграничный паспорт
Российский заграничный паспорт
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Российский заграничный паспорт. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Требования ЕС о получении виз жителями Донбасса в консульствах на Украине по существу являются издевательством, поскольку в Евросоюзе должны знать о намерении Киева преследовать таких жителей с российскими паспортами, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Еврокомиссия в четверг сообщила, что власти ЕС направили европейским странам список критериев для выявления загранпаспортов РФ, выданных жителям Донбасса, и руководство по обработке визовых заявлений жителей Донецкой и Луганской областей. В документе, в частности, содержится указание, что "заявители на шенгенскую визу, которые на законных основаниях проживают в неподконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей, должны подать заявление на получение визы в консульства государств-членов на Украине, независимо от наличия у них проездного документа".
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"Как писал классик, по форме, может, и правильно, а по существу - ​ издевательство. В ЕС не могут не знать, что на ​Украине заявили о намерении начать расследование в отношении жителей​ Донбасса, получивших российские паспорта", - отметил сенатор.
В этой связи пункт документа, согласно которому заявления на получение визы нужно подавать в консульства государств-членов ЕС, находящихся на Украине, "звучит довольно странно", добавил он. "Что называется, добро пожаловать, но вот возвращения домой никто не гарантирует", - отметил законодатель.
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Клинцевич не исключает, что предложения ЕС когда-нибудь заработают, но для этого на Украине должны произойти очень серьезные политические изменения ​в духе выполнения Минских соглашений. "Но только не сегодня", - заключил он.
Новые правила Евросоюза сделают невозможным въезд жителей Донбасса с российскими паспортами на территорию ЕС, считает член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.
"Понятно, что такой путь для большинства жителей Донбасса будет неприемлем. Думаю, это сделано для того, чтобы сделать запрет, не ставя под сомнение российский паспорт как таковой. То есть вроде бы российское гражданство под сомнение не ставится", - заявил РИА Новости Морозов.
Права формально те же, но выезд в Европу для этих граждан на деле будет закрыт, поскольку оговаривается, что консульства находятся на территории Украины, добавил он.
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Реакция на события на УкраинеЛНРДНРДонбассОлег МорозовСовет Федерации РФЕврокомиссияЕвросоюзФранц КлинцевичВ мире
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