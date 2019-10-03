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РИА Новости

ЕС составил методичку для выявления жителей Донбасса с загранпаспортами РФ

13:28 03.10.2019 (обновлено: 18:27 03.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВыдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Власти ЕС направили европейским странам список критериев для выявления загранпаспортов РФ, выданных жителям Донбасса, и руководство по обработке визовых заявлений жителей Донецкой и Луганской областей, сообщила в четверг Еврокомиссия.
"ЕК и Европейская служба внешних действий на этой неделе направили государствам-членам ЕС и странам, не входящим в "шенгенскую зону", руководство, как обрабатывать визовые заявления, поданные жителями неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей Украины", - говорится в сообщении.
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Руководство содержит "набор единых критериев обращения, которые, как предполагается, помогут консульствам государств-членов установить фактическое место законного проживания владельцев российских паспортов, а также подробную информацию о том, как обрабатывать визовые заявления жителей неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей Украины, имеющих российские паспорта".
Такая "методичка" направлена также на то, чтобы "обеспечить правильное и последовательное применение правил ЕС в отношении шенгенских виз в РФ и Украине, учитывая также, что граждане Украины имеют возможность приобретать украинские биометрические паспорта и выезжать в ЕС без визы", отметили в ЕК.
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В документе, в частности, содержится указание, что "заявители на шенгенскую визу, которые на законных основаниях проживают в неподконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей, должны подать заявление на получение визы в консульства государств-членов на Украине, независимо от наличия у них проездного документа".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Документы в них принимаются от уполномоченных лиц ДНР и ЛНР. Позднее действие указа было расширено на всех жителей Донецкой и Луганской областей.
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ДонбассЕврокомиссияЕвросоюзРоссияВ мире
Популярные комментарии
А ЕС-то какое дело до этого? Очередной способ сегрегации людей, теперь уже по их гражданству? А как же права человека? Нарушаем, значица? Не хорошо, не хорошо...
3 октября, 13:33
Владимир Белогорский
3500004
Им нет дела до этих паспортов, пока по ним в ЕС не едут. Для них эти документы не имеют никакого легального статуса. Пока статус Донбасса неопределён в юридическом смысле в международном правовом поле все документы "произведённые" там не будут иметь никакой силы за пределами того же Донбасса или России.
3 октября, 14:35
IIfifay
500006
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