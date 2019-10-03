ЕС составил методичку для выявления жителей Донбасса с загранпаспортами РФ

БРЮССЕЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Власти ЕС направили европейским странам список критериев для выявления загранпаспортов РФ, выданных жителям Донбасса, и руководство по обработке визовых заявлений жителей Донецкой и Луганской областей, сообщила в четверг Еврокомиссия.

"ЕК и Европейская служба внешних действий на этой неделе направили государствам-членам ЕС и странам, не входящим в "шенгенскую зону", руководство, как обрабатывать визовые заявления, поданные жителями неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей Украины", - говорится в сообщении.

Руководство содержит "набор единых критериев обращения, которые, как предполагается, помогут консульствам государств-членов установить фактическое место законного проживания владельцев российских паспортов, а также подробную информацию о том, как обрабатывать визовые заявления жителей неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей Украины, имеющих российские паспорта".

Такая "методичка" направлена также на то, чтобы "обеспечить правильное и последовательное применение правил ЕС в отношении шенгенских виз в РФ и Украине, учитывая также, что граждане Украины имеют возможность приобретать украинские биометрические паспорта и выезжать в ЕС без визы", отметили в ЕК.

В документе, в частности, содержится указание, что "заявители на шенгенскую визу, которые на законных основаниях проживают в неподконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей, должны подать заявление на получение визы в консульства государств-членов на Украине, независимо от наличия у них проездного документа".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.