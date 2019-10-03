Росреестр откроет в Татарстане первое централизованное архивохранилище

КАЗАНЬ, 3 окт - РИА Новости. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии РФ (Росреестр) в 2020 году откроет в Татарстане первое в стране централизованное архивохранилище, сообщает региональное управление ведомства по итогам встречи его главы Виктории Абрамченко с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

"Ввод объекта запланирован на конец 2020 года, но этот срок может быть перенесен на более раннее время", - цитирует ведомство слова Абрамченко.

По ее словам, это уникальный объект, имеющий очень удачное расположение. Современная высокоэффективная система хранения документов обеспечит оптимальные условия для бессрочного хранения до 33,9 миллиона архивных дел, что соответствует суммарному объему архива не менее 1 миллиарда листов документов формата А4. В настоящее время, по её информации, вопросы строительства архива практически решены, но вопросы, связанные с логистикой и ее финансированием, требуют проработки.

Строительство архивохранилища Росреестра по Приволжскому федеральному округу было начато в феврале 2018 года в селе Столбище Лаишевского района Татарстана, расположенном примерно в 20 километрах от Казани и менее чем в 10 километрах от международного аэропорта "Казань". Новый объект станет своеобразным хабом, где будут собраны документы со всех территориальных отделов Росреестра в ПФО. В настоящее время строительство находится на завершающей стадии, одновременно ведутся работы по благоустройству.