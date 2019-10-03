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РИА Новости

В Саратовской области три человека погибли при пожаре в частном доме

11:10 03.10.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
САРАТОВ, 3 окт - РИА Новости. Пожар в частном доме в Саратовской области в ночь на четверг унес жизни трёх человек, сообщила пресс-служба областного главка МЧС.
Сообщение о пожаре в доме в селе Васильевка Марксовского района области поступило на пульт "01" в 01.05 (00.05 мск).
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"В результате пожара погибли мужчины 70 и 64 лет, а также мужчина, личность которого устанавливается. Площадь пожара составила 54 квадратных метра", - говорится в сообщении.
Причина и обстоятельства возгорания уточняются, добавили в пресс-службе.
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Марксовский районСаратовская областьПроисшествия
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