В Саратовской области три человека погибли при пожаре в частном доме

САРАТОВ, 3 окт - РИА Новости. Пожар в частном доме в Саратовской области в ночь на четверг унес жизни трёх человек, сообщила пресс-служба областного главка МЧС.

Сообщение о пожаре в доме в селе Васильевка Марксовского района области поступило на пульт "01" в 01.05 (00.05 мск).

"В результате пожара погибли мужчины 70 и 64 лет, а также мужчина, личность которого устанавливается. Площадь пожара составила 54 квадратных метра", - говорится в сообщении.