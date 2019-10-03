Суд отложил разбирательство о допэмиссии "Восточного" из-за оценки акций

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 окт - РИА Новости. Арбитражный суд Амурской области отложил до 6 ноября рассмотрение иска компании "Финвижн" Артема Аветисяна к банку "Восточный" о признании недействительными ряда решений совета директоров банка о размещении дополнительного выпуска 500 миллиардов акций по цене 1 копейка за акцию, а также сам допвыпуск, передает корреспондент РИА Новости.

Судебное заседание отложено в связи с необходимостью согласовать кандидатуры экспертов для проведения оценочной экспертизы акций. О необходимости провести оценку акций в августе заявила "Финвижн".

"Стороны согласовывают кандидатуры экспертов по оценке стоимости акций. Спорим по вопросу кандидатур экспертов для назначения судебной экспертизы по определению рыночной цены дополнительной эмиссии", - сказал журналистам после судебного заседания адвокат Evison Holdings (контролируемая инвестфондом Baring Vostok) Олег Койда.

Evison принимает участие в процессе как треть лицо. Койда уточнил, что кандидатур экспертов на сегодня пять: две предложил "Финвижн" и три Evison.

"Судебное заседание отложено до 6 ноября", - сказал судья.

На данный момент Evison - миноритарный акционер "Восточного", контроль в банке перешел к "Финвижн". Оспариваемые решения были приняты осенью 2018 года - весной 2019 года, когда контроль над банком "Восточный" принадлежал кипрской компании Evison Holdings, контролируемой инвестфондом Baring Vostok. В качестве обеспечительных мер по иску арбитраж Приамурья в июне заблокировал допэмиссию банка "Восточный".