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РИА Новости

Суд отложил разбирательство о допэмиссии "Восточного" из-за оценки акций

06:09 03.10.2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевОснователь фонда Baring Vostok Майкл Калви
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви
© РИА Новости / Илья Питалев
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 окт - РИА Новости. Арбитражный суд Амурской области отложил до 6 ноября рассмотрение иска компании "Финвижн" Артема Аветисяна к банку "Восточный" о признании недействительными ряда решений совета директоров банка о размещении дополнительного выпуска 500 миллиардов акций по цене 1 копейка за акцию, а также сам допвыпуск, передает корреспондент РИА Новости.
Судебное заседание отложено в связи с необходимостью согласовать кандидатуры экспертов для проведения оценочной экспертизы акций. О необходимости провести оценку акций в августе заявила "Финвижн".
"Стороны согласовывают кандидатуры экспертов по оценке стоимости акций. Спорим по вопросу кандидатур экспертов для назначения судебной экспертизы по определению рыночной цены дополнительной эмиссии", - сказал журналистам после судебного заседания адвокат Evison Holdings (контролируемая инвестфондом Baring Vostok) Олег Койда.
Evison принимает участие в процессе как треть лицо. Койда уточнил, что кандидатур экспертов на сегодня пять: две предложил "Финвижн" и три Evison.
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"Судебное заседание отложено до 6 ноября", - сказал судья.
На данный момент Evison - миноритарный акционер "Восточного", контроль в банке перешел к "Финвижн". Оспариваемые решения были приняты осенью 2018 года - весной 2019 года, когда контроль над банком "Восточный" принадлежал кипрской компании Evison Holdings, контролируемой инвестфондом Baring Vostok. В качестве обеспечительных мер по иску арбитраж Приамурья в июне заблокировал допэмиссию банка "Восточный".
Банк "Восточный" и его владельцы оказались в центре внимания в феврале после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, банк потерял эти деньги вследствие невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви. В то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает. Параллельно стороны ведут несколько арбитражных разбирательств, в рамках одного из которых контроль в банке перешел от Baring к "Финвижн".
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Майкл КалвиДело Bаring VostokАмурская областьРоссияПроисшествияЭкономика
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