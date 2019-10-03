Советник Пенса присутствовал при разговоре Трампа с Зеленским, пишут СМИ

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Советник вице-президента США Майка Пенса присутствовал при разговоре американского президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским 25 июля, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.

По словам источников издания, у вице-президента должен был бы быть доступ к стенограмме разговора в течение нескольких часов.

Как утверждает газета, в своих попытках оказать давление на украинского президента Трамп неоднократно использовал Пенса. Приводится пример, что Трамп дал указание Пенсу не посещать инаугурацию Зеленского в мае, хотя сотрудники Белого дома настаивали, чтобы это мероприятие появилось в графике вице-президента.

Несколько месяцев спустя Трамп через Пенса сообщил Зеленскому, что помощь США все еще задерживается, и потребовал более активных действий по борьбе с коррупцией, указывает издание. В то же время, близкие к Пенсу источники газеты настаивают, что тот не был в курсе намерений Трампа надавить на Зеленского ради компрометирующей информации о бывшем вице-президенте США Джо Байдене и его сыне, который работал в украинской газовой компании, в то время как его отец контролировал украинскую политику США.

Они также утверждают, что когда Пенс отправился в Варшаву на встречу с Зеленским 1 сентября, он, возможно, не читал транскрипцию его разговора с Трампом 25 июля.

В то же время сотрудники Белого дома считают, что Пенс, скорее всего, получил детали звонка президента уже 26 июля. Пятистраничный документ также должен был быть частью материалов для брифинга, которые вице-президент США взял с собой в Варшаву для подготовки ко встрече, сообщает газета.

Телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского оказался в центре внимания после публикаций в СМИ о том, что сотрудник разведки счел его тревожным и направил жалобу своему руководству. В конце сентября была обнародована расшифровка телефонного разговора, а в позже и сама жалоба. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, и дела самого Хантера Байдена.