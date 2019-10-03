В Дербенте пожаловавшийся на зубную боль мужчина убил стоматолога

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В Дагестане мужчина убил стоматолога, сообщило республиканское МВД в В Дагестане мужчина убил стоматолога, сообщило республиканское МВД в инстаграме

Отмечается, что утром в среду неизвестный постучал в дверь дома врача с жалобой на сильную боль. Его попросили обратиться в 8 утра в кабинет доктора, однако мужчина заявил, что не в силах терпеть боль.

После этого близкие разбудили стоматолога и он вышел помочь мнимому пациенту, после чего и произошла трагедия.

"Следственными органами разыскивается подозреваемый в совершении данного преступления: мужчина в возрасте 30-35 лет, среднего телосложения, рост — 170-175 сантиметров, на лице имеется щетина десяти- или 12-дневной давности, одет в темную куртку-ветровку, на рукавах которой имеются манжеты с бело-синими полосками, джинсовые брюки", — говорится в сообщении ведомства.