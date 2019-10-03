Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-03T10:50Z
https://ria.ru/20191003/1559377741.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_0b84bf1b1035cbc6b3853ff25da5ba18.jpg
РИА Новости

В Дербенте пожаловавшийся на зубную боль мужчина убил стоматолога

00:18 03.10.2019 (обновлено: 10:50 03.10.2019)
26395
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В Дагестане мужчина убил стоматолога, сообщило республиканское МВД в инстаграме.
Отмечается, что утром в среду неизвестный постучал в дверь дома врача с жалобой на сильную боль. Его попросили обратиться в 8 утра в кабинет доктора, однако мужчина заявил, что не в силах терпеть боль.
После этого близкие разбудили стоматолога и он вышел помочь мнимому пациенту, после чего и произошла трагедия.
"Следственными органами разыскивается подозреваемый в совершении данного преступления: мужчина в возрасте 30-35 лет, среднего телосложения, рост — 170-175 сантиметров, на лице имеется щетина десяти- или 12-дневной давности, одет в темную куртку-ветровку, на рукавах которой имеются манжеты с бело-синими полосками, джинсовые брюки", — говорится в сообщении ведомства.
Фотография погибшей женщины-кондуктора во Владивостоке
2 октября, 04:27РИА Новости
Во Владивостоке мужчина до смерти избил кондуктора
Также отмечается, что на месте преступления нашли сувенирный кинжал, который, предположительно, и был орудием убийства.
101281123918
ДербентРоссияДагестанПроисшествия
Популярные комментарии
Ну, вот вам капитализм во всей красе! Как им насытитесь и если еще останетесь в живых, задайте себе вопрос: А он вам нужен?
3 октября, 05:06
ВЛВладислав Леве
14121014
В СССР был,Чикотило,Фишер,Ряховский,и.т.д без всякого капитализма.
3 октября, 07:42
Максимус Трой
1200014
Рекомендуем
Шашлык
Названо самое вредное мясо
РИА
Новости
Актер Михаил Боярский
СМИ рассказали о проблемах Михаила Боярского со здоровьем
Молоток и наручники на столе у судьи
В Брянской области родители вместе с друзьями изнасиловали ребенка
Фотография погибшей женщины-кондуктора во Владивостоке
Во Владивостоке мужчина до смерти избил кондуктора
Лента
новостей
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Балашихе подросток убил девочку из параллельного класса
Самоходная пушка 2С7М Малка
В России завершают модернизацию одной из самых мощных пушек в мире
Врачи во время операции
В Бурятии у девушки достали из желудка двухкилограммовый волосяной ком
Рентгеновский снимок
В Британии мать обнаружила на фотографии сына признак смертельной болезни
Рог арктического единорога обнаружили сотрудники национального парка Русская Арктика во время патрулирования острова Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
На Земле Франца-Иосифа ученые нашли череп арктического единорога
Покупка в интернете
BCG рассказала о "российском чуде" в сфере карточных платежей
В Туве нашли пропавшего пять дней назад мальчика
Пропавшего пять дней назад в тувинской тайге мальчика нашли живым
Певец Карел Готт
Умер чешский певец Карел Готт
Отопление в квартире
Эксперты рассказали, как можно сэкономить в России на оплате отопления
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:05Форум молодежи из малых городов и деревень России пройдет в Москве
01:01МИД Греции проинформирует парламент о новом соглашении с США по базам
00:57Медведев встретился на Кубе с Раулем Кастро
00:55США и Турция отметили прогресс в обеспечении безопасности на границе с САР
00:52СМИ: у Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
00:51Силуанов и Кудрин представят в Совфеде закон об исполнении бюджета-2018
00:49МИД Украины анонсировал уступки в вопросе освобождения украинца Шаройко
00:44Победитель конкурса "Учитель года России - 2019" будет объявлен 4 октября
00:40Путин пообщался с Вышинским после заседания дискуссионного клуба "Валдай"
00:38Соцработникам могут разрешить отказ от работы с некоторыми больными на дому
00:30Соловьев заявил о травле против него
00:30СБ ООН продлил проверку кораблей у берегов Ливии на незаконную миграцию
00:25Врачи оценили состояние детей, пострадавших от взрыва гранаты в ЛНР
00:22В Ленобласти расследуют смерть школьника после его выписки из больницы
00:18Медведев посетит нефтяное месторождение "Бока де Харуко" на Кубе
00:17Путин соберет наблюдательный совет платформы "Россия - страна возможностей"
00:15Глава МИД Грузии рассказал о деталях встречи с Лавровым
00:14Разведку у российских границ за неделю вели 42 летательных аппарата
00:10Россия построит станции предупреждения о ракетном нападении в Арктике
00:08Минобороны не допустило в 2019 году 19 столкновений спутников с мусором
Лента новостейМолния