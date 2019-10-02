Рада приняла проект о внесении изменений в закон о Нацсовете по ТВ и радио

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Верховная рада приняла законопроект о внесении изменений в закон Украины "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" по совершенствованию процедуры увольнения и назначения членов совета.

Статус "принято" появился у законопроекта на сайте Верховной рады в среду. За данный документ проголосовали 266 депутатов украинского парламента.

Согласно закону, после истечения пятилетних полномочий члена Нацсовета они продолжаются до дня назначения нового члена Нацсовета (за исключением случаев досрочного прекращения полномочий). Также закон предписывает Раде решать вопрос о назначении членов Нацсовета на все вакантные должности одновременно. Если парламент не сможет этого сделать, процедуру назначения в Нацсовет в соответствии с документом следует провести повторно.

В законе говорится, что профильный комитет Верховной рады объявляет начало отбора кандидатур на должность члена Нацсовета за 90 дней до дня прекращения полномочий члена (членов) Нацсовета.

Закон вступит в силу на следующий день после официальной публикации, а некоторые нормы - только с 1 января 2020 года.

Ранее Нацсовет провел проверку в пяти региональных компаниях, которые вещают под логотипом телеканала "112. Украина". Проверка прошла у компаний ООО "Новый формат ТВ", ООО "Ариадна ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "ТВ Выбор" и ООО "Лидер ТВ", которые вещают в цифровом мультиплексе МХ-5 с логотипом "112. Украина". После проверки регулятор вынес предупреждение пяти региональным телеканалам, которые ретранслируют канал "112. Украины", за нарушение условий лицензий. Зампредседателя регулятора Ольга Герасимюк заявляла, что претензии к региональным каналам вовсе не означают закрытие телеканала "112. Украина".