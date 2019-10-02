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РИА Новости

Рада приняла проект о внесении изменений в закон о Нацсовете по ТВ и радио

23:55 02.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Верховная рада приняла законопроект о внесении изменений в закон Украины "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" по совершенствованию процедуры увольнения и назначения членов совета.
Статус "принято" появился у законопроекта на сайте Верховной рады в среду. За данный документ проголосовали 266 депутатов украинского парламента.
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Согласно закону, после истечения пятилетних полномочий члена Нацсовета они продолжаются до дня назначения нового члена Нацсовета (за исключением случаев досрочного прекращения полномочий). Также закон предписывает Раде решать вопрос о назначении членов Нацсовета на все вакантные должности одновременно. Если парламент не сможет этого сделать, процедуру назначения в Нацсовет в соответствии с документом следует провести повторно.
В законе говорится, что профильный комитет Верховной рады объявляет начало отбора кандидатур на должность члена Нацсовета за 90 дней до дня прекращения полномочий члена (членов) Нацсовета.
Закон вступит в силу на следующий день после официальной публикации, а некоторые нормы - только с 1 января 2020 года.
Ранее Нацсовет провел проверку в пяти региональных компаниях, которые вещают под логотипом телеканала "112. Украина". Проверка прошла у компаний ООО "Новый формат ТВ", ООО "Ариадна ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "ТВ Выбор" и ООО "Лидер ТВ", которые вещают в цифровом мультиплексе МХ-5 с логотипом "112. Украина". После проверки регулятор вынес предупреждение пяти региональным телеканалам, которые ретранслируют канал "112. Украины", за нарушение условий лицензий. Зампредседателя регулятора Ольга Герасимюк заявляла, что претензии к региональным каналам вовсе не означают закрытие телеканала "112. Украина".
Кроме того Нацсовет провел внеплановую проверку из-за анонсированного на канале "112.Украина" нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine), рассказывающем о конфликте в Донбассе. Фильм так и не был показан телеканалом, но проверка состоялась.
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