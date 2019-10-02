Прокурор попросил не заключать замглавы "Аэрофлота" в СИЗО

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Прокурор просит не заключать под стражу замгендиректора "Аэрофлота" Владимира Александрова по делу о хищении, а избрать домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда, где рассматривается ходатайство следствия об издании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее следователь заявил, что Александров обвиняется в хищении 250 миллионов рублей, в 2016 и 2017 годах он занимался хозяйственными вопросами в компании "Аэрофлот".

"Я считаю, что можно ограничиться домашним арестом", - заявила прокурор.