Прокурор попросил не заключать замглавы "Аэрофлота" в СИЗО

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Прокурор просит не заключать под стражу замгендиректора "Аэрофлота" Владимира Александрова по делу о хищении, а избрать домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда, где рассматривается ходатайство следствия об издании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее следователь заявил, что Александров обвиняется в хищении 250 миллионов рублей, в 2016 и 2017 годах он занимался хозяйственными вопросами в компании "Аэрофлот".
"Я считаю, что можно ограничиться домашним арестом", - заявила прокурор.
Александров обвиняется в крупном мошенничестве, связанном с тендером на оказание юридических услуг. Накануне в его кабинете прошли обыски. По делу задержана адвокат Дина Кибец, ее тоже просят заключить в СИЗО. Арест грозит и еще двум фигурантам – председателю подмосковной коллегии адвокатов "Консорс" Александру Сливко и некоей Татьяне Давыдовой. Всем ходатайства об избрании мера пресечения рассматриваются параллельно в других залах.