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РИА Новости

Прокурор попросил не заключать замглавы "Аэрофлота" в СИЗО

18:34 02.10.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой АэрофлотаЗаместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров
Заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров
© Фото : предоставлено пресс-службой Аэрофлота
Заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Прокурор просит не заключать под стражу замгендиректора "Аэрофлота" Владимира Александрова по делу о хищении, а избрать домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда, где рассматривается ходатайство следствия об издании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее следователь заявил, что Александров обвиняется в хищении 250 миллионов рублей, в 2016 и 2017 годах он занимался хозяйственными вопросами в компании "Аэрофлот".
"Я считаю, что можно ограничиться домашним арестом", - заявила прокурор.
Александров обвиняется в крупном мошенничестве, связанном с тендером на оказание юридических услуг. Накануне в его кабинете прошли обыски. По делу задержана адвокат Дина Кибец, ее тоже просят заключить в СИЗО. Арест грозит и еще двум фигурантам – председателю подмосковной коллегии адвокатов "Консорс" Александру Сливко и некоей Татьяне Давыдовой. Всем ходатайства об избрании мера пресечения рассматриваются параллельно в других залах.
Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ
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