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РИА Новости

Минсельхоз разработал дорожную карту развития Адыгеи

17:09 02.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на горы в Майкопском районе Республики Адыгея
Вид на горы в Майкопском районе Республики Адыгея
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Минсельхоз РФ направил на согласование в федеральные органы исполнительной власти и другие заинтересованные организации проект программы социально-экономического развития Республики Адыгея, говорится в сообщении министерства.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в июне закрепил за вице-премьерами и министрами кураторство над 10 регионами со слабой экономикой. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев стал куратором Адыгеи. И минсельхоз сегодня указывает, что эта дорожная карта подготовлена в соответствии с поручением Медведева по итогам выездного совещания в республике, которое провел Патрушев.
"В мероприятии, на котором обсуждался проект индивидуальной программы социально-экономического развития региона, приняли участие глава республики Мурат Кумпилов, первый заместитель министра Джамбулат Хатуов, заместитель министра Оксана Лут, а также представители других министерств и ведомств. Проект документа направлен Минсельхозом России на согласование в федеральные органы исполнительной власти и заинтересованные организации", - говорится в пресс-релизе.
"В этом документе отражены основные направления развития. Наиболее важными для республики являются развитие транспортной и энергетической инфраструктуры, газоснабжения и промышленности, малого и среднего предпринимательства, туризма и, конечно, агропромышленного комплекса", - подчеркнул Патрушев, высказывания которого цитирует пресс-служба.
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов
13 сентября, 12:31Республика Адыгея
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В проект индивидуальной программы, среди прочего, включены стимулирующие меры в сфере здравоохранения, образования, культуры, экологии, социального обслуживания, физической культуры и спорта.
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Дмитрий ПатрушевДмитрий МедведевМинистерство сельского хозяйства РФАдыгеяЭкономика
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