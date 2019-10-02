Минсельхоз разработал дорожную карту развития Адыгеи

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Минсельхоз РФ направил на согласование в федеральные органы исполнительной власти и другие заинтересованные организации проект программы социально-экономического развития Республики Адыгея, говорится в сообщении министерства.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в июне закрепил за вице-премьерами и министрами кураторство над 10 регионами со слабой экономикой. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев стал куратором Адыгеи. И минсельхоз сегодня указывает, что эта дорожная карта подготовлена в соответствии с поручением Медведева по итогам выездного совещания в республике, которое провел Патрушев.

"В мероприятии, на котором обсуждался проект индивидуальной программы социально-экономического развития региона, приняли участие глава республики Мурат Кумпилов, первый заместитель министра Джамбулат Хатуов, заместитель министра Оксана Лут, а также представители других министерств и ведомств. Проект документа направлен Минсельхозом России на согласование в федеральные органы исполнительной власти и заинтересованные организации", - говорится в пресс-релизе.

"В этом документе отражены основные направления развития. Наиболее важными для республики являются развитие транспортной и энергетической инфраструктуры, газоснабжения и промышленности, малого и среднего предпринимательства, туризма и, конечно, агропромышленного комплекса", - подчеркнул Патрушев, высказывания которого цитирует пресс-служба.