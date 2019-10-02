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РИА Новости

СМИ узнали о возможном назначении Яценюка на пост первого вице-премьера

14:29 02.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкАрсений Яценюк
Арсений Яценюк
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Арсений Яценюк. Архивное фото
КИЕВ, 2 окт - РИА Новости. Бывший глава правительства Украины Арсений Яценюк может занять пост первого вице-премьера, передает издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в кабмине.
"Мотивом назначения Яценюка называют необходимость провести сложные переговоры с МВФ о возобновлении сотрудничества и открытия новой кредитной программы фонда. Экс-премьер, который обладает большими связями на Западе, по мнению лоббистов его кандидатуры, может эти переговоры успешно финализировать", - говорится в сообщении.
По данным источников, кандидатуру Яценюка лоббируют министр внутренних дел Арсен Аваков и олигарх Виктор Пинчук. "По мнению источников, вероятность назначения Яценюка на данный момент "чуть выше 50 процентов", - говорится в сообщении издания.
Яценюк занимал должность премьер-министра Украины в 2014-2016 годах.
В конце сентября Верховная рада Украины девятого созыва сформировала новый состав кабинета министров во главе с премьером Алексеем Гончаруком.
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