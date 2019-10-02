СМИ узнали о возможном назначении Яценюка на пост первого вице-премьера

КИЕВ, 2 окт - РИА Новости. Бывший глава правительства Украины Арсений Яценюк может занять пост первого вице-премьера, передает издание " Бывший глава правительства Украины Арсений Яценюк может занять пост первого вице-премьера, передает издание " Страна.ua " со ссылкой на источники в кабмине.

"Мотивом назначения Яценюка называют необходимость провести сложные переговоры с МВФ о возобновлении сотрудничества и открытия новой кредитной программы фонда. Экс-премьер, который обладает большими связями на Западе, по мнению лоббистов его кандидатуры, может эти переговоры успешно финализировать", - говорится в сообщении.

По данным источников, кандидатуру Яценюка лоббируют министр внутренних дел Арсен Аваков и олигарх Виктор Пинчук. "По мнению источников, вероятность назначения Яценюка на данный момент "чуть выше 50 процентов", - говорится в сообщении издания.

Яценюк занимал должность премьер-министра Украины в 2014-2016 годах.