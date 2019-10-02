Льготный проезд в Петербурге стал доступен пенсионерам из Ленобласти

С.- ПЕТЕРБУРГ, 2 окт - РИА Новости. Областные пенсионеры получили право льготного проезда на всех видах городского общественного транспорта в Петербурге, включая метрополитен, об этом сообщил на своей официальной странице в одной из социальных сетей губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"С октября всем пенсионерам Ленобласти предоставлено право льготного проезда в общественном транспорте Петербурга, включая метро по единому льготному проездному билету",- написал он.

Губернатор отметил, что соглашение о том, что региональный единый социальный проездной билет (ЕСПБ) теперь действует на территории Северной столицы, достигнуто между администрациями Ленинградской области и Петербурга.

"Город и область продолжают развиваться в логике агломерации, разрабатывая общие подходы к работе системы общественного транспорта. Регион будет компенсировать полную стоимость проезда из бюджета для всех людей старшего поколения, чтобы максимально избавить жителей от транспортных ограничений", — подчеркнул Дрозденко.

Также он отметил, что, согласно данным управления по транспорту Ленинградской области, востребованность ЕСПБ ежегодно растет. Количество поездок, совершенных с помощью билета, с момента появления в 2005 году к 2018 году выросло почти в четыре раза.