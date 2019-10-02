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РИА Новости

ГИБДД дала рекомендации регионам, когда не нужно учитывать штрафы с камер

13:58 02.10.2019 (обновлено: 14:52 02.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКомплекс автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения
Комплекс автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Комплекс автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В ГИБДД определили перечень ситуаций, когда водителям нельзя выписывать штрафы на основании данных с дорожных камер, сообщает "Коммерсант".
Юрист и эксперт по безопасности дорожного движения Катерина Соловьева 19 сентября написала в соцсети "ВКонтакте" о том, что МВД направило в региональные подразделения ГИБДД указание по работе с камерами. В министерстве это подтвердили.
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Так, штрафы на основании данных с камер нельзя выписывать во время непогоды, когда невозможно получить качественную фотографию.
Также нельзя штрафовать водителя, если перед камерой нет знака или разметки, предупреждающих о фотовидеофиксации.
Кроме того, указания коснутся и комплексов регистрации, на которые ранее жаловались водители, а также если в зоне действия камер не работали светофоры или велись дорожные работы.
Эксперт по системам видеофиксации Григорий Шухман заявил, что юридической силы у этого документа нет, поэтому местные органы ГИБДД могут лишь ориентироваться на эти разъяснения в будущем. Отменить уже полученные штрафы на основании этих рекомендаций нельзя.
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения
26 июня, 16:24РИА Новости
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Разобраться с камерами поручил Владимир Путин на заседании Госсовета по безопасности дорожного движения 26 июня. Президент подчеркнул, что средства фотофиксации нельзя прятать, об их установке нужно предупреждать. В противном случае водителя "подводят под штраф" вместо того, чтобы заставить его ехать более дисциплинированно, пояснил глава государства.
Из перечня поручений по итогам заседания Госсовета стало известно, что штрафы за нарушение правил, которые зафиксировали неправильно установленные камеры, отменят.
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ГИБДД МВД РФКоммерсантъРоссияОбщество
Популярные комментарии
Все эти "рекомендации" не что иное, как имитация деятельности во благо участников движения.., ибо есть другая рекомендация, которую нам всегда упоминают: "В случае не согласия, вы праве обжаловать!"))) И много ли людей побежит обивать пороги ГИБДД и судов, чтобы отменить штраф на 250р.!? А для системы в целом уместна пословица "С миру по нитке - лысому расческа"!)))
2 октября, 14:27
Дмитрий
5340004
И какой смысл в этой статье? И рекомендациях???
2 октября, 14:08
Artur Tsarev
2910004
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