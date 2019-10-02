ГИБДД дала рекомендации регионам, когда не нужно учитывать штрафы с камер

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В ГИБДД определили перечень ситуаций, когда водителям нельзя выписывать штрафы на основании данных с дорожных камер, сообщает " В ГИБДД определили перечень ситуаций, когда водителям нельзя выписывать штрафы на основании данных с дорожных камер, сообщает " Коммерсант ".

Юрист и эксперт по безопасности дорожного движения Катерина Соловьева 19 сентября написала в соцсети " ВКонтакте " о том, что МВД направило в региональные подразделения ГИБДД указание по работе с камерами. В министерстве это подтвердили.

Так, штрафы на основании данных с камер нельзя выписывать во время непогоды, когда невозможно получить качественную фотографию.

Также нельзя штрафовать водителя, если перед камерой нет знака или разметки, предупреждающих о фотовидеофиксации.

Кроме того, указания коснутся и комплексов регистрации, на которые ранее жаловались водители, а также если в зоне действия камер не работали светофоры или велись дорожные работы.

Эксперт по системам видеофиксации Григорий Шухман заявил, что юридической силы у этого документа нет, поэтому местные органы ГИБДД могут лишь ориентироваться на эти разъяснения в будущем. Отменить уже полученные штрафы на основании этих рекомендаций нельзя.

Разобраться с камерами поручил Владимир Путин на заседании Госсовета по безопасности дорожного движения 26 июня. Президент подчеркнул, что средства фотофиксации нельзя прятать, об их установке нужно предупреждать. В противном случае водителя "подводят под штраф" вместо того, чтобы заставить его ехать более дисциплинированно, пояснил глава государства.