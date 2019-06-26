Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-26T15:48Z
https://ria.ru/20190626/1555938043.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155593/54/1555935466_0:545:2670:2047_1036x0_80_0_0_af9c908adf6ea2e4819eded0759e6d55.jpg
РИА Новости

"Не нужно прятать камеры": Госсовет обсудил безопасность на дорогах

Вчера, 15:48
8713
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании в Кремле Государственного совета по вопросу модернизации дорожного движения
Президент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании в Кремле Государственного совета по вопросу модернизации дорожного движения
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Владимир Путин провел в Кремле Государственный совет по развитию сети автодорог общего пользования и обеспечению безопасности дорожного движения.
В начале заседания президент отметил, что дорог высокого качества в России по-прежнему мало.
"Общая протяженность дорог высшей, первой категории, увеличилась за последние четыре года на 2423 километра, причем за счет федеральных трасс", — сказал глава государства.
Президент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании в Кремле Государственного совета по вопросу модернизации дорожного движения
Вчера, 14:36
Путин отметил плохую освещенность дорог за пределами агломераций
Путин отметил, что в случае с федеральными трассами дороги, полностью соответствующие нормативным требованиям, составляют 83%. В 2010 году их было всего 38,6%, по федеральным трассам и дорогам есть движение вперед.

Перемены в дорожном хозяйстве к 2024 году

При этом он добавил, что доля таких дорог регионального значения по-прежнему недотягивает даже до половины. Президент отметил, что именно поэтому каждый регион должен разработать и принять программу для достижения системных перемен в дорожном хозяйстве к 2024 году.
По словам Путина, это даст возможность дорожным строителям планировать работу, заранее приобретать дорогостоящую технику. Глава государства также обратил внимание на занижение на конкурсах стоимости строительства и ремонта автодорог.
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих во время брифинга в аэропорту Шереметьево
Вчера, 15:18
Минтранс предложил отменить контроль Ростехнадзора над приемкой автодорог
"Поэтому компании либо вовсе отказываются от таких подрядов, либо, как им заблагорассудится и как удается, выкручиваются, что негативно сказывается и на качестве дорог, и на сроках выполнения дорожного строительства", — сказал Путин.
Президент попросил заинтересованные ведомства разобраться в этой ситуации. Он также отметил, что "административные барьеры по-прежнему остаются препятствием для внедрения инновационных решений, современных материалов и конструкций, для объективного выбора наиболее эффективного подрядчика в ходе конкурса".
"При этом много, очень много контролеров — много суеты, бумажной волокиты, претензий надзорных органов, которые, кстати, нередко противоречат друг другу, а объекты или не сдаются в срок, либо их качество остается сомнительным", — добавил глава государства.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Вчера, 11:23
Губернатор Ленобласти считает необходимым поощрять за безаварийную езду

"Не нужно прятать камеры"

Особое внимание на Госсовете уделили вопросам безопасности на дорогах. Путин отметил, что надо перестать маскировать камеры на дорогах, так как наличие камеры должно способствовать снижению травматизма и сохранению жизней.

"Иначе происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий. Вместо того чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф. А это не самоцель. Это только средство достижения нужного нам результата", — сказал Путин.

Глава государства также отметил, что к авариям часто приводят нелегальные перевозки пассажиров, когда водители грубо нарушают правила дорожного движения.
Офис системы взимания платы Платон
24 июня, 21:13
Тариф "Платон" подорожает с 1 июля
"Ради наживы такие перевозчики игнорируют закон, подвергают риску жизнь граждан. Мы должны делать все для предупреждения опасного, безответственного поведения на дорогах", — сказал президент.
Кроме того, президент заявил о необходимости эффективного контроля за соблюдением правил проезда грузовиков, поскольку тяжеловесные машины наносят серьезный урон дорогам, особенно тем, которые не предназначены для проезда большегрузов.

"ДТП на разбитых трассах — неизбежны", — резюмировал Путин.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на международном конгрессе по кибербезопасности. 21 июня 2019
Вчера, 15:48
Медведев поддержал идею о наказании за неоплату проезда по платным дорогам
На заседании Госсовета также обсудили меры по предотвращению "пьяных" ДТП.
Так, премьер-министр Дмитрий Медведев напомнил об идее МВД конфисковывать машины у водителей, пойманных в пьяном виде за рулем. Глава правительства поддержал инициативу.

"Снижение смертности до нуля"

На заседании также выступил глава МВД Владимир Колокольцев. Он заявил, что ведомство готово разработать "стратегический документ", призванный к 2030 году снизить смертность на автомобильных дорогах до нуля.
По его словам, при разработке этого документа, если такое решение будет принято, особое внимание будет уделено совершенствованию нормативной базы.
Начальник ГУОБДД МВД России, генерал-лейтенант полиции Михаил Черников
25 февраля, 11:00
Глава ГИБДД: штраф — это не панацея, надо менять сознание людей
"Принимаемые меры направлены не только на повышение дисциплины водителей, но и на организацию безопасного дорожного движения в целом, включая требования к обустройству и содержанию автодорог", — сказал министр.
По его словам, с 2006 года в рамках двух национальных программ по снижению аварийности в ДТП стало погибать почти вдвое меньше людей, но ситуация остается "достаточно сложной".
"Поэтому продолжаем активную работу, чтобы выйти к 2024 году на снижение смертности в 3,5 раза (к 2006 году), а к 2030 году — на нулевой уровень", — отметил глава МВД.
129751113
Обсудить 24
Россия
Рекомендуем
Военнослужащие ЛНР в районе пропускного пункта Станица Луганская, куда прибыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений. 26 июня 2019
ВСУ начали отводить силы в районе Станицы Луганской
РИА
Новости
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Русофобия стоит от 750 миллионов долларов
Ситуация в Венесуэле
В Венесуэле задержали всех причастных к последней попытке госпереворота
Автомобили скорой помощи на месте взрыва в Вене. 26 июня 2019
В Вене прогремел мощный взрыв
Лента
новостей
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации
Здание Совета Европы в Страсбурге
Проект резолюции ПАСЕ не ограничивает полномочия российской делегации
Автоледи на заправке
Что будет с ценами на бензин, когда правительство их разморозит
Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту
В Крыму напомнили, что Россия и Украина хотели строить Крымский мост вместе
Указатель на въезде в город Солсбери
Племянница Скрипаля считает, что он пошел на сделку с Британией
Здание Совета Европы в Страсбурге
Украинская делегация покинула ПАСЕ
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин не согласился с предложением России о судьбе украинских моряков
Мурат Сабанов в суде
Суд арестовал "московского отравителя"
Боевая машина пехоты БМП-3
БМП-3 с новейшим модулем "Эпоха" проходит испытания в Минобороны
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
В ПАСЕ внесли поправки к проекту резолюции, отменяющие возвращение России
Министр обороны России Сергей Шойгу
Шойгу заявил о желании Запада подчинить Россию и весь мир
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:41Центр по киберугрозам объяснил, зачем США называют Россию источником атак
11:38Аксенов назвал возвращение России в ПАСЕ крахом внешней политики Киева
11:38В Центре по киберугрозам назвали цели атак против России
11:37Общественники Украины назвали концерты в ходе выборов подкупом избирателей
11:37СМИ: в Германии задержали двух подозреваемых по делу об убийстве политика
11:34Атаки на Россию управляются из ЕС и США, заявили в Центре по киберугрозам
11:31Мифы о русских хакерах придумали в США, заявили в Центре по киберугрозам
11:31Палеонтологи нашли в Крыму останки гигантской доисторической птицы
11:30Лариджани: если США вновь нарушат границу, реакция будет более жесткой
11:30В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
11:28Северокорейский МИД напомнил США, что время на шаги для диалога истекает
11:27Пилоты Ан-24 пытались увести самолет от домов, рассказал пассажир
11:26Аварийно севший в Нижнеангарске Ан-24 использовался 42 года
11:24В Москве и области до субботы объявили "желтый" уровень погодной опасности
11:22В "Деловой России" объяснили, почему бизнес часто принимают за ОПГ
11:21В больницах Калининграда провели проверку после смерти 15-летней девочки
11:21В Центре по киберугрозам назвали основной источник атак на Россию
11:16В Москве началось прощание с Аллой Покровской
11:15В МЧС предупредили о резком похолодании в Крыму
11:14Депутат прокомментировал предложение о переименовании Санкт-Петербурга
Лента новостейМолния