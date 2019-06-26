"Не нужно прятать камеры": Госсовет обсудил безопасность на дорогах

Президент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании в Кремле Государственного совета по вопросу модернизации дорожного движения

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Владимир Путин провел в Кремле Государственный совет по развитию сети автодорог общего пользования и обеспечению безопасности дорожного движения.

В начале заседания президент отметил, что дорог высокого качества в России по-прежнему мало.

"Общая протяженность дорог высшей, первой категории, увеличилась за последние четыре года на 2423 километра, причем за счет федеральных трасс", — сказал глава государства.

Путин отметил, что в случае с федеральными трассами дороги, полностью соответствующие нормативным требованиям, составляют 83%. В 2010 году их было всего 38,6%, по федеральным трассам и дорогам есть движение вперед.

Перемены в дорожном хозяйстве к 2024 году

При этом он добавил, что доля таких дорог регионального значения по-прежнему недотягивает даже до половины. Президент отметил, что именно поэтому каждый регион должен разработать и принять программу для достижения системных перемен в дорожном хозяйстве к 2024 году.

По словам Путина, это даст возможность дорожным строителям планировать работу, заранее приобретать дорогостоящую технику. Глава государства также обратил внимание на занижение на конкурсах стоимости строительства и ремонта автодорог.

"Поэтому компании либо вовсе отказываются от таких подрядов, либо, как им заблагорассудится и как удается, выкручиваются, что негативно сказывается и на качестве дорог, и на сроках выполнения дорожного строительства", — сказал Путин.

Президент попросил заинтересованные ведомства разобраться в этой ситуации. Он также отметил, что "административные барьеры по-прежнему остаются препятствием для внедрения инновационных решений, современных материалов и конструкций, для объективного выбора наиболее эффективного подрядчика в ходе конкурса".

"При этом много, очень много контролеров — много суеты, бумажной волокиты, претензий надзорных органов, которые, кстати, нередко противоречат друг другу, а объекты или не сдаются в срок, либо их качество остается сомнительным", — добавил глава государства.

"Не нужно прятать камеры"

Особое внимание на Госсовете уделили вопросам безопасности на дорогах. Путин отметил, что надо перестать маскировать камеры на дорогах, так как наличие камеры должно способствовать снижению травматизма и сохранению жизней.

"Иначе происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий. Вместо того чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф. А это не самоцель. Это только средство достижения нужного нам результата", — сказал Путин.

Глава государства также отметил, что к авариям часто приводят нелегальные перевозки пассажиров, когда водители грубо нарушают правила дорожного движения.

"Ради наживы такие перевозчики игнорируют закон, подвергают риску жизнь граждан. Мы должны делать все для предупреждения опасного, безответственного поведения на дорогах", — сказал президент.

Кроме того, президент заявил о необходимости эффективного контроля за соблюдением правил проезда грузовиков, поскольку тяжеловесные машины наносят серьезный урон дорогам, особенно тем, которые не предназначены для проезда большегрузов.

"ДТП на разбитых трассах — неизбежны", — резюмировал Путин.

На заседании Госсовета также обсудили меры по предотвращению "пьяных" ДТП.

Так, премьер-министр Дмитрий Медведев напомнил об идее МВД конфисковывать машины у водителей, пойманных в пьяном виде за рулем. Глава правительства поддержал инициативу.

"Снижение смертности до нуля"

На заседании также выступил глава МВД Владимир Колокольцев. Он заявил, что ведомство готово разработать "стратегический документ", призванный к 2030 году снизить смертность на автомобильных дорогах до нуля.

По его словам, при разработке этого документа, если такое решение будет принято, особое внимание будет уделено совершенствованию нормативной базы.

"Принимаемые меры направлены не только на повышение дисциплины водителей, но и на организацию безопасного дорожного движения в целом, включая требования к обустройству и содержанию автодорог", — сказал министр.

По его словам, с 2006 года в рамках двух национальных программ по снижению аварийности в ДТП стало погибать почти вдвое меньше людей, но ситуация остается "достаточно сложной".