В России отменят штрафы с камер, размещенных с нарушениями

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с отменой штрафов за нарушения правил дорожного движения, которые зафиксировали неправильно установленные камеры.

Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам заседания Госсовета, состоявшегося 26 июня.

Поручение должно быть выполнено до 1 февраля 2020 года.

На заседании Госсовета Путин обратил внимание на то, что цель установки камер — снижение аварийности на дорогах и сохранение жизней людей. Поэтому, добавил он, эти камеры не следует специально скрывать и прятать. Иначе, считает глава государства, происходит прямая подмена смысла — вместо того чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф.

Президент дал и другие поручения — так, к 1 декабря правительство должно разработать госпрограмму по обеспечению безопасности на дорогах; создать единую федеральную систему контроля междугородних автобусных перевозок, чтобы снизить долю нелегальных перевозчиков; обеспечить снижение стоимости электроэнергии для освещения дорог и пешеходных переходов; завершить создание базы данных граждан с медицинскими ограничениями для вождения.