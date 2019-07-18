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РИА Новости

В России отменят штрафы с камер, размещенных с нарушениями

Вчера, 17:53
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКамеры фиксации нарушений правил дорожного движения
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с отменой штрафов за нарушения правил дорожного движения, которые зафиксировали неправильно установленные камеры.
Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам заседания Госсовета, состоявшегося 26 июня.
Поручение должно быть выполнено до 1 февраля 2020 года.
На заседании Госсовета Путин обратил внимание на то, что цель установки камер — снижение аварийности на дорогах и сохранение жизней людей. Поэтому, добавил он, эти камеры не следует специально скрывать и прятать. Иначе, считает глава государства, происходит прямая подмена смысла — вместо того чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф.
Президент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании в Кремле Государственного совета по вопросу модернизации дорожного движения
26 июня, 15:48
"Не нужно прятать камеры": Госсовет обсудил безопасность на дорогах
Президент дал и другие поручения — так, к 1 декабря правительство должно разработать госпрограмму по обеспечению безопасности на дорогах; создать единую федеральную систему контроля междугородних автобусных перевозок, чтобы снизить долю нелегальных перевозчиков; обеспечить снижение стоимости электроэнергии для освещения дорог и пешеходных переходов; завершить создание базы данных граждан с медицинскими ограничениями для вождения.
Кроме того, к 1 февраля должна быть усилена административная ответственность за нарушения правил дорожного движения при организованных перевозках детей.
Дорожная камера нового типа Стрит Фалькон, установленная на Новом Арбате Москвы
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Владимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
У нас только законы на отбор денег с населения принимаются за неделю ( пенсионная реформа, например), а вот отменить или изменить такие законы - годы кропотливого тяжелого труда законодателей уходят
18 июля, 18:42
СМСергей Миронов
1130011
Я бы был не против платить свои редкие штрафы даже с таких камер, но только в бюджет, а не приближённым к ГИБДД предпринимателям
18 июля, 18:28
XXyz1965
1110000
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