Медведев поручил Минсельхозу контролировать ситуацию с ценами на удобрения

Медведев на заседании правительства поинтересовался у министра Дмитрия Патрушева, как обстоят дела с ценами, поскольку в прошлой году было проведено специальное совещание по этому вопросу с участием производителей. Тот заверил, что ситуация под контролем, резких скачков цен нет.