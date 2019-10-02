Медведев поручил Минсельхозу контролировать ситуацию с ценами на удобрения

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главе Минсельхоза контролировать ситуацию с ценами на удобрения в РФ.
Медведев на заседании правительства поинтересовался у министра Дмитрия Патрушева, как обстоят дела с ценами, поскольку в прошлой году было проведено специальное совещание по этому вопросу с участием производителей. Тот заверил, что ситуация под контролем, резких скачков цен нет.
"Контролируйте, будьте с ними в диалоге", - сказал Медведев на заседании правительства.