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РИА Новости

Медведев поручил Минсельхозу контролировать ситуацию с ценами на удобрения

12:46 02.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главе Минсельхоза контролировать ситуацию с ценами на удобрения в РФ.
Медведев на заседании правительства поинтересовался у министра Дмитрия Патрушева, как обстоят дела с ценами, поскольку в прошлой году было проведено специальное совещание по этому вопросу с участием производителей. Тот заверил, что ситуация под контролем, резких скачков цен нет.
"Контролируйте, будьте с ними в диалоге", - сказал Медведев на заседании правительства.
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
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Дмитрий ПатрушевДмитрий МедведевМинистерство сельского хозяйства РФРоссияЭкономика
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