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РИА Новости

Биография Карела Готта

12:34 02.10.2019
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© РИА Новости / Владимир ВяткинПевец Карел Готт
Певец Карел Готт
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Популярный чешский певец Карел Готт (Karel Gott) родился 14 июля 1939 года в городе Пльзень (протекторат Богемии и Моравии, ныне Чешская республика).
Карел Готт мечтал стать художником, но после того, как его не приняли в Академию художеств в Праге, пошел учиться на электромонтера, работал на трамвайном заводе. В то же время начал петь, в 1958 году принял участие в конкурсе "Мы ищем новые таланты", пел в пражских кафе, сотрудничал с оркестром Карела Краутгартнера.
В 1960 году Готт оставил работу на заводе, решив посвятить свою жизнь пению, и поступил в Пражскую консерваторию по специальности "оперное пение". В 1963 году он был принят в известный пражский театр Semafor, где исполнил свой первый хит Oči sněhem zaváté.
В 1965 году певец выпустил свой первый альбом Zpívá Karel Gott.
В том же году Карел Готт покинул театр Semafor и основал собственный Apollo. После роспуска театра в 1967 году он в течение полугода выступал с концертами в Лас-Вегасе (США).
В 1968 году он представлял Австрию на конкурсе "Евровидение". Конкурс принес ему популярность за рубежом, особенно в Германии, Австрии и Швейцарии.
Пик популярности Карела Готта пришелся на 1970-е- 1980-е годы, когда он регулярно получал первые места на национальных музыкальных конкурсах и выпускал один за другим "золотые" и "платиновые" диски. Он часто гастролировал по Европе, Азии и Америке, его репертуар включал в себя не только популярные композиции, но и народные и классические.
В 1990 году Карелл Готт объявил об окончании карьеры, однако успех его заключительных выступлений в Чехословакии и Германии заставили певца изменить решение.
Начиная с середины 1960-х годов, Карел Готт десятки раз гастролировал в Советском Союзе, а позднее в России. Его последние концерты в Москве и ряде других российских городов проходили в середине 2000-х годов и всегда собирали полные залы. Немало песен и романсов на русском языке певец исполнил вместе с коллективом Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, они входят в его "золотые диски".
Карел Готт снялся в нескольких документальных и художественных фильмах.
Он был также известен как художник. Выставки его картин регулярно проводились в Праге и других городах Чехии.
В ноябре 2015 года у Карела Готта была обнаружена опухоль лимфатических узлов. Сразу после постановки диагноза певец начал лечение в одной из пражских больниц. Весной 2016 года он был выписан домой. В июле 2016 года Готт заявил, что поборол тяжелую болезнь, а в октябре дал первый концерт после болезни. После этого он несколько раз выступал с небольшими концертами в сопровождении других чешских певцов. В июле 2019 года Готт отметил свое 80-летие, но юбилейный концерт, как и ряд концертов ранее, был отменен в связи с плохим состоянием здоровья артиста.
В ночь на 2 октября 2019 года певец скончался в своем доме в Праге.
Карел Готт 42 раза признавался лучшим эстрадным певцом года в Чехии. Впервые он был удостоен высшей награды национальной эстрады в 1964 году, последний раз – в 2017 году.
В мире продано более 30 миллионов копий его дисков.
Во всем мире наиболее популярны в исполнении Готта песни из чешско-немецкого фильма кинофильма "Три орешка для Золушки". Кроме того, в Германии в обязательную школьную программу для начальных классов входит песня в исполнении Готта на немецком языке из многосерийного мультфильма "Пчелка Майя".
Карел Готт был женат на Иване Махачковой. У певца четыре дочери.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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