Биография Карела Готта

Популярный чешский певец Карел Готт (Karel Gott) родился 14 июля 1939 года в городе Пльзень (протекторат Богемии и Моравии, ныне Чешская республика).

Карел Готт мечтал стать художником , но после того, как его не приняли в Академию художеств в Праге, пошел учиться на электромонтера, работал на трамвайном заводе. В то же время начал петь, в 1958 году принял участие в конкурсе "Мы ищем новые таланты", пел в пражских кафе, сотрудничал с оркестром Карела Краутгартнера.

В 1960 году Готт оставил работу на заводе , решив посвятить свою жизнь пению, и поступил в Пражскую консерваторию по специальности "оперное пение". В 1963 году он был принят в известный пражский театр Semafor, где исполнил свой первый хит Oči sněhem zaváté.

В том же году Карел Готт покинул театр Semafor и основал собственный Apollo. После роспуска театра в 1967 году он в течение полугода выступал с концертами в Лас-Вегасе (США).

В 1968 году он представлял Австрию на конкурсе "Евровидение" . Конкурс принес ему популярность за рубежом, особенно в Германии, Австрии и Швейцарии.

Пик популярности Карела Готта пришелся на 1970-е- 1980-е годы, когда он регулярно получал первые места на национальных музыкальных конкурсах и выпускал один за другим "золотые" и "платиновые" диски. Он часто гастролировал по Европе, Азии и Америке, его репертуар включал в себя не только популярные композиции, но и народные и классические.

В 1990 году Карелл Готт объявил об окончании карьеры, однако успех его заключительных выступлений в Чехословакии и Германии заставили певца изменить решение.

Начиная с середины 1960-х годов, Карел Готт десятки раз гастролировал в Советском Союзе , а позднее в России. Его последние концерты в Москве и ряде других российских городов проходили в середине 2000-х годов и всегда собирали полные залы. Немало песен и романсов на русском языке певец исполнил вместе с коллективом Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, они входят в его "золотые диски".

В ноябре 2015 года у Карела Готта была обнаружена опухоль лимфатических узлов. Сразу после постановки диагноза певец начал лечение в одной из пражских больниц. Весной 2016 года он был выписан домой. В июле 2016 года Готт заявил, что поборол тяжелую болезнь , а в октябре дал первый концерт после болезни. После этого он несколько раз выступал с небольшими концертами в сопровождении других чешских певцов. В июле 2019 года Готт отметил свое 80-летие, но юбилейный концерт, как и ряд концертов ранее, был отменен в связи с плохим состоянием здоровья артиста.

Карел Готт 42 раза признавался лучшим эстрадным певцом года в Чехии. Впервые он был удостоен высшей награды национальной эстрады в 1964 году, последний раз – в 2017 году.

В мире продано более 30 миллионов копий его дисков.

Во всем мире наиболее популярны в исполнении Готта песни из чешско-немецкого фильма кинофильма "Три орешка для Золушки". Кроме того, в Германии в обязательную школьную программу для начальных классов входит песня в исполнении Готта на немецком языке из многосерийного мультфильма "Пчелка Майя".

Карел Готт был женат на Иване Махачковой. У певца четыре дочери.